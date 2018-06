Saluzzo, arriva il teatro Belvedere Radicati

Andrà in scena domani, venerdì 8 giugno alle ore 21 presso la Villa Belvedere in via San Bernardino 17 a Saluzzo lo spettacolo Tango di Francesca Zanni, opera messa in scena dalla Compagnia Teatrale La Corte dei Folli. Protagonisti dello spettacolo con regia di Pinuccio Bellone, Giulia Carvelli Stefano Sandroni con la partecipazione di Susi Lillo Piermario Mameli. Al back-stage Licia Cumerlato Carla Lingua Gianfranco Sarotto. Aiuto regia di Cristina Viglietta.



In scena, due vite scorrono parallele. I due protagonisti vivono due tempi diversi, non parlano mai tra loro, ma condividono la forza della giovinezza, l’orrore per la perdita dell’identità e la passione per il tango. Le loro vite sono stranamente incrociate, legate indissolubilmente. Non si conosceranno mai, ma si assomigliano... “Tango” racconta un pezzo di storia dell’umanità che qualcuno preferirebbe dimenticare. Un articolo su un quotidiano, che parlava dei figli rubati dei desaparecidos argentini, così è nato “Tango”. Era il 1999 e a ripensarci oggi sembra un secolo. Eppure, nonostante siano passati 19 anni, la questione dei desaparecidos e dei figli sottratti ai loro genitori resta prepotentemente attuale, come se questa storia non riguardasse soltanto la Storia di un solo Paese – l’Argentina – ma fosse una storia che ci riguarda tutti, chi c’era e chi non c’era; chi sapeva e chi no; chi vuole ricordare e chi si volta dall’altra parte.



Seguirà la testimonianza di Estela Robledo e Daniel Esteban Pittuelli: coniugi argentini, detenuti in carcere per tre anni dalla giunta militare. Espulsi dall’Argentina nel 1979 hanno trovato asilo in Italia, a Torino, dove risiedono tutt’ora. Nell’aprile del 1976, pochi giorni dopo il golpe argentino, vennero prelevati di notte dalla loro casa e incarcerati. Estela e Daniel erano già sposati con un figlio, Adrian, e in attesa di Cecilia, nata in carcere e fortunatamente affidata ai nonni. Estela e Daniel si sono fatti tre anni di carcere senza nessuna accusa, hanno subito detenzione in carceri diversi e nel 1979 sono stati espulsi dall’Argentina e hanno trovato asilo in Italia, a Torino, grazie all’aiuto del Gruppo Abele.





Info e Prenotazioni: Associazione Arte, Terra, Cielo

349 60 42 427

333 44 14 980