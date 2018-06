Arosio (Coldiretti): "Abbiamo sollecitato la politica ad accorpare i ministeri dell'Agricoltura e dello Sviluppo Economico in quello nuovo e unico del Cibo"

Con l’insediamento del Governo Conte, il Parlamento italiano è tornato al lavoro. Durante la campagna elettorale, prima delle elezioni dello scorso 4 marzo, sono giunte ai candidati le richieste di numerose associazioni di categoria. Tra queste anche quelle di Coldiretti Cuneo, che aveva organizzato un incontro con gli aspiranti senatori e deputati di tutti i partiti per presentare le richieste dell’organizzazione agricola. A riassumerle e ribadirle è il direttore della Federazione Provinciale della “Granda”, Tino Arosio, il quale precisa come l’organizzazione si muova principalmente nell’ottica di avere il consumatore come punto di riferimento. Ma la politica ha il compito legislativo di indicare la strada da percorrere, per cui è indispensabile il confronto.

“La prima questione che avevamo posto - sottolinea Arosio - era quella di sviluppare e concludere il percorso di etichettatura delle produzioni del nostro Paese, in modo da ottenere la trasparenza completa. La sfida globale la vinciamo nella misura in cui tutti i consumatori che comprano un prodotto con la bandiera italiana hanno la certezza che sia effettivamente italiano. Per Coldiretti questa è la madre di tutte le battaglie”.

Come si può fare? “Ci devono essere norme che obblighino gli industriali della filiera a indicare in etichetta la provenienza dei prodotti. Nel recente passato è stato fatto con il lattiero-caseario, il riso, la pasta e i trasformati del pomodoro. Per chiudere il cerchio manca ancora un 25% di prodotti. Purtroppo, però, nelle ultime settimane l’Unione europea ha anche emanato una direttiva che rende l’etichetta non obbligatoria, ma facoltativa. Per cui, è come fare un passo indietro che butta a mare il percorso effettuato in Italia”.

Un altro punto importante relativo alla trasparenza è quello di togliere il segreto sulle importazioni? “Infatti. Purtroppo, a oggi, non si possono conoscere i dati sull’importazione di prodotti agricoli dall’estero che, poi, entrano nella filiera agroalimentare italiana e diventano, chissà come mai, prodotti italiani e vanno a finire sulle nostre tavole. Noi chiediamo fortemente di togliere questo divieto”.

Gli accordi internazionali? “L’Italia ha un patrimonio agroalimentare straordinario che può solo distruggere con le sue mani. Gli accordi commerciali europei, come il Ceta con il Canada, attraverso il quale si consente la produzione in quel Paese di nostri marchi tipici, legittimano la contraffazione del Made in Italy. Un cancro. Il Governo italiano deve dire no a intese del genere per non fare ulteriormente male ai nostri prodotti sempre di più a rischio di essere taroccati”.

Questione innovativa è anche quella di attuare il ministero del Cibo e non più quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Perché?

“La Coldiretti - risponde Arosio - ha fatto uno straordinario salto di qualità quando ha smesso di parlare di prodotti agricoli racchiusi nel loro mondo e ha incominciato a occuparsi in senso più ampio di cibo. I consumatori, infatti, non comprano prodotti agricoli, ma cibo”.

Di conseguenza? “C’è stata la sollecitazione ai politici di attivare il ministero del Cibo, unificando quelli dell’Agricoltura e dello Sviluppo Economico. In questo modo si eviterebbero le contraddizioni e le contrapposizioni a cui abbiamo assistito, troppe volte, in questi anni. Poi, non è andata così”.

La semplificazione? “Abbiamo chiesto di dare la possibilità ai nostri Centri di Assistenza Agricola, sotto la loro responsabilità, di gestire direttamente l’istruttoria delle domande per ottenere i contributi pubblici o quelli Pac. Evitando di dover fare i conti con lunghe trafile burocratiche. La Regione Piemonte si sta muovendo in questa direzione. Quando il percorso si concluderà, con il silenzio assenso dei 60 giorni, le pratiche potranno avere l’ok definitivo in tempi molto ridotti rispetto ad ora. Lasciando allo Stato i controlli ritenuti necessari”.

Infine, i reati agroalimentari. “La Legge sui reati agroalimentari, che doveva essere emanata dal precedente Governo, non ha visto la luce. Quando si parla di questi reati non ci possono solo essere sanzioni amministrative. Le pene vanno inasprite perché in ballo c’è la salute delle persone”.

ALCUNI PROBLEMI PRATICI

Oltre ai punti precedenti, Arosio pone l’accento su altre questioni che per gli agricoltori della “Granda” sono fondamentali. “La vita delle imprese - prosegue - ha a che fare con la disperazione del vedersi un campo coltivato distrutto dagli animali selvatici, in particolare dai cinghiali, senza la possibilità di intervenire né di ottenere il rimborso dei danni subiti. Su questa materia c’è un immobilismo legislativo inaccettabile”.

Il problema dell’acqua? “Altro tema essenziale. Lo scorso anno, nel periodo di maggiore siccità, sono state dette e scritte milioni di parole. Senza, però, aver individuato le soluzioni o un soggetto che potesse curare una cabina di regia sull’utilizzo dell’acqua e sulla realizzazione degli invasi”.

Gli Ogm? “Vanno bene nei Paesi dove non esiste la necessità di distinguersi nelle produzioni. Quindi, non in Italia in cui la ricchezza dell’agroalimentare sta nell’immenso patrimonio di distintività che la caratterizza. Ogni piccola zona ha la propria particolare produzione con la quale si contraddistingue dalle altre. Un valore che tutto il mondo ci invidia. Per cui, gli Ogm sono i grandi avversari del nostro sistema agricolo”.

L’uso dei pesticidi? “Quando il consumatore compra il cibo acquista anche valori immateriali come il legame con il territorio, la tradizione di chi lo fa e la sostenibilità, che ha tante sfaccettature, ma anche quella della sicurezza ambientale. Su questo aspetto, in Italia siamo all’avanguardia nel mondo. E’ chiaro che i prodotti chimici non si possono bandire tutti dall’oggi al domani, ma bisogna continuare ad essere attenti a ridurne al minimo l’utilizzo. Un impegno che gli agricoltori italiani si stanno assumendo”.

Anche se non conosciamo la situazione degli altri Paesi? “Infatti. Sui prodotti senza marchi di origine che importiamo da altri Stati e poi mangiamo, non ci sono certezze che la sicurezza alimentare e il rispetto ambientale siano stati rispettati”.

IL VALORE DELL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA

“La permanenza coraggiosa delle aziende agricole nelle terre alte - conclude Arosio - significa veramente costruire il bene comune. Senza di loro il nostro Paese sarebbe meno bello perché dove c’è la presenza dell’uomo il paesaggio è curato e i borghi vivono. Dove non c’è più, rimane una macchia verde ingestita con gravi danni per tutti. Per cui, le attività in montagna svolgono una funzione sociale importantissima e, proprio per questo motivo, bisognare aiutarne e favorirne gli insediamenti”.