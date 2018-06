A Farmacia Loreto il premio Netcomm Award "Salute e Bellezza 2018"

Come tutti i comparti del settore retail anche quello farmaceutico sta subendo una forte mutazione legata all'avvento sempre più dirompente del settore E-commerce e dell'innovazione tecnologica, un settore legato da sempre ad un rapporto "umano" imprescindibile, sta sposando in maniera sempre più aggressiva quello del rapporto a distanza tramite le vendite online. I dati in ambito Mondiale ed Europeo mostrano in maniera palese come il settore della vendita di farmaci on line sia in forte crescita, infatti secondo vari studi con una penetrazione di mercato di appena il 4% sul totale del settore retail, l'Italia si appresta ad essere uno dei mercati a maggior tasso di crescita per i prossimi 5 Anni. A tal proposito il premio Netcomm Award 2018 per il settore "Salute e Bellezza" è andato ad una delle realtà più radicate e presenti sul mercato online, Farmacia Loreto Gallo che grazie ad una strategia lungimirante ha sposato a pieno il canale moderno delle vendite online oltre 10 anni fa, diventando ad oggi una delle realtà di maggior successo sia online che offline. Con un catalogo di oltre 140000 referenze in pronta consegna, una logistica avanzata ed un customer care sempre attivo, Farmacia Loreto è riuscita a creare quelle sinergie tali da fidelizzare un ampia clientela su tutta la penisola, che ad oggi porta questa realtà a ricevere un premio così importante ed ambito. Di seguito le parole del Ceo di Farmacia Loreto , il Dott. Umberto Gallo che ha ricevuto il premio:" Per Farmacia Loreto questo riconoscimento rappresenta un ulteriore conferma della validità del progetto e dell'eccellente lavoro svolto da tutto il team in oltre 10 Anni di presenza nel settore Ecommerce. Nonostante il riconoscimento e la crescita esponenziale del progetto negli ultimi Anni, per noi restano enormi sfide da affrontare che si presenteranno nei prossimi Mesi e che rivoluzioneranno un settore sempre in fermento, per questo la nostra mission aziendale di medio periodo è quella di investire in maniera significativa in risorse e know how che possano dare un ulteriore slancio al nostro business mettendo sempre al centro il cliente e la customer satisfaction."