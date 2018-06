Sabato al Roccolo di Busca Michela Murgia in una originale performance, da un suo racconto inedito

“Sorella di re”, questo il titolo della seconda serata, avrà come protagonisti la scrittrice Michela Murgia e il compositore Francesco Medda, in arte Arrogalla. Per informazioni e aggiornamenti sulla rassegna consultare: www.fondazioneartea.org, www.castellodelroccolo.it, www.piemontedalvivo.it.



Il costo d’ingresso è di 10 euro per il biglietto intero e 5 euro per il ridotto (0-14 anni). È possibile l’acquisto on line e nei punti di prevendita consultabili sul sito www.vivaticket.it. Nelle sere di spettacolo la biglietteria è aperta al Castello del dalle ore 17.30. (On line e nei punti di prevendita sarà applicata una maggiorazione).