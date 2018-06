Le stelle secondo Corinne: scopri come sarà la tua settimana

ARIETE: Vi solleverete da un gravame o da un momento difficilino, riprendendovi persino da un disturbino o da un insieme di faccende stancanti per corpo e mente… Sappiate inoltre che in mezzo a tanta stoltezza c’è chi vi apprezza o sprona affinché vi diate una smossa e pensiate in positivo. Tassativo ammettere un torto e non eccedere in impulsività: acerrima nemica che ha rischiato, nel passato, di farvi perdere ciò a cui tenevate. In materia finanziaria occhio ai volponi!

TORO: Conti da far quadrare, testoni da ammansire, acquisti quasi obbligatori da effettuare, amicizie da selezionare e tante altre cosine da sistemare nel corso di una settimana scompaginata dove rendesi pressoché obbligatorio cercare di mantenere la calma e non dare in escandescenze…Preventivate altresì un inghippo nel weekend, un bisticcio casalingo, degli aggeggi da riparare e una salute da non trascurare specie se un disturbo persiste. Telefonata inaspettata.

GEMELLI: Si stanno per dischiudere giornate agitate ma non malvagie: diciamo piuttosto che l’umore è variabile e l’andazzo materiale instabile e che una controllatina allo stato fisico non guasterebbe. Un paio di rompiscatole importuneranno, una novella indignerà e un’altra stupirà. Se avanzate di età un omaggio, un augurio, una dimostrazione di affetto vi commuoverà… Non malaccio pure organizzare un drink, una tavolata o una gitarella.

CANCRO: La gente non finisce mai di stupire al punto di restare di marmellata dinanzi ad un comunicato o al contegno di personaggi reputati più sinceri e fidati…L’influsso di Saturno si fa sentire per mezzo di improvvisate, contrattempi, incavolature e tanta voglia di evadere dalla routine o di starvene in santa pace. Uno spizzico di trambusto potrebbe sfiorare la sfera privata od operativa. Se fattibile, sabato e domenica fate una puntatina ai monti o al mare…

LEONE: Presto dovrete compiere delle scelte agendo di testa vostra senza lasciarvi fuorviare da niente e nessuno in quanto proprio in base a queste dipenderà una fettina dell’imminente futuro. Dei guizzi di orgoglio, irritabilità e nervosismo rischieranno di minare un rapporto interpersonale mentre il ritrovarvi insieme a simpatici conoscenti o amiconi risolleverà il morale. Se vi viene lanciata una proposta, dopo averne valutato i pro e i contro, accettatela!

VERGINE: A forza di fare state per decollare verso gratificazioni fino a ieri impensate malgrado sussistano ancora delle sotterrane ansie e delle titubanze riguardo l’operato svolto o un soggetto dalla mente contorta… Adoperatevi al massimo per tagliare un traguardo, aiutate un familiare in difficoltà e assaporate le minute gioie quotidiane. Crisi tra fidanzatini, maritati, conviventi alternate a contatti con stranieri, operatori, dottori, vigili o amministratori.

BILANCIA: Qualche nativo si troverà a dover contrastare un’avversità, altri invece si solleveranno da un peso o rinverranno oasi di meritata serenità…Curate l’aspetto fisico, apritevi maggiormente al dialogo, non rifiutate un invito e se qualcosa turba sappiate che alla fine la spunterete… Rammentate inoltre di sopperire ad una scadenza, mantenere una promessa e tutelare ogni proprietà da ingerenze o furti! In ambito confidenziale succederà qualcosina di anormale…

SCORPIONE: Vi trovate in una fase di attesa: quasi aspettaste un cenno o un appiglio per agire o sapere esattamente cosa fare in merito ad un incarico, un impegno o una trattativa ma proprio quando meno ci pensate arriva la risposta desiderata dando così ragione a chi ve l’aveva pronosticata. Pure le finanze andranno salvaguardate specie se ultimamente le spese hanno superato le entrate. Rivedrete una persona cara, un uomo vi sorprenderà e una serata allieterà… Pancino in subbuglio.

SAGITTARIO: Partendo dal presupposto che prevenire è meglio che curare usate la massima prudenza in affari, transazioni, dichiarazioni e non credete a fasulle affermazioni… La fiacca colpirà a tradimento ma trattasi unicamente di stress e del cambio stagionale. Documentazioni da firmare e cosette da finire di sistemare in casa, nell’orto, in giardino o in uno sgabuzzino. Combini carini od opportunità di sentire o vedere qualcuno legato al passato.

CAPRICORNO: Certo che entrare nella crapa di taluni individui non è semplice soprattutto se si comportano stranamente ma voi insistete egualmente: magari stavolta ci riuscirete… Una distrazione potrebbe costare caruccia: ragion per cui siate accortissimi prima di pagarne lo scotto o venir rimproverati da chi vi attornia… Spese da sostenere per un arnese, un elettrodomestico o un mezzo meccanico o computerizzato facente le bizze. Corrucci per un anziano o un infante.

ACQUARIO: Attenti a non mettere troppa carne al fuoco in quanto sotto il dominio di Marte congiunto al Sole potreste crearvi un fracco di confusione indipendentemente dal fatto che si tratti di affari, attività o sentimenti. Un pettegolezzo, dovuto all’invidia, avrà lo scopo di minare la vostra reputazione ma fortunatamente godete di tanta stima dal non dovervene preoccupare minimamente. Incontri, viaggetti o performance in vista per chi ha l’Ascendente in un segno di terra o acqua.

PESCI: Dopo indugi e tiritere prenderete in mano le redini di una faccenda spinosa dove di mezzo c’entrano terzi o si tentava subdolamente di ingannarvi… Insomma, col benestare di Giove e Saturno, inizierete un inedito percorso esistenziale anche se, in sordina, qualcheduno tenta di infinocchiarvi. Occhio a non spendere denaro ed energia per chi non lo merita assolutamente… Propensione a infiammazioni, indigestioni, somatizzazioni o sciatalgie.





Le belle persone sono come le stelle: ti illuminano in silenzio quando brancoli nel buio...