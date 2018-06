Il campanile della Rossa a Busca illuminato d'azzurro per la campagna nazionale di prevenzione oncologica maschile

La città di Busca aderisce alla campagna "Percorso azzurro" della Lilt. Mercoledì 13 e giovedì 14 giugno il campanile della chiesa Santissima Trinità, il monumento simbolo di Busca, sarà illuminato di azzurro per sensibilizzare e sostenere la campagna nazionale di prevenzione oncologica maschile.



Giovedì 14 giugno sarà la prima giornata completamente dedicata alla salute della sfera genitale maschile, la Prima Giornata Nazionale Prevenzione Uomo, promossa da Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, affiancata dal Percorso Azzurro – Lilt For Men, una campagna di informazione per diffondere la cultura della prevenzione anche nell’uomo.



"Abbiamo aderito con covinzione - spiega l'assessora alle Pari opportunità, Carla Eandi - alla proposta giunta dalla Lilt per una collaborazione nella promozione della prevenzione oncologica. ll Percorso Azzurro si aggiunge ora alla Campagna Nastro Rosa a favore della prevenzione del tumore al seno che si svolge da anni in ottobre".



Il 14 giugno sarà possibile effettuare visite di controllo nelle sezioni provinciali aderenti all’iniziativa, prenotando al numero verde SOS LILT 800 99 88 77, dove si potranno anche ricevere informazioni e consigli riguardo ai corretti stili di vita.



"In Italia sono proprio gli uomini quelli a cui vengono diagnosticati più tumori maligni. Si stima che dei circa 369.000 nuovi casi di tumore maligno, il 52% (circa 192.000) vengano diagnosticati negli uomini rispetto al 48% (177.000) nelle donne – spiega il professor Francesco Schittulli presidente di Lilt nazionale sul sito dell'associazione -. Le neoplasie esclusivamente maschili sono: il tumore alla prostata, che rappresenta la 6° causa di morte per gli uomini in tutto il mondo, il tumore al testicolo ed il carcinoma del pene, più rari ma comunque pericolosi".



"La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono oltre il 60% dei casi di cancro – continua il professor Schittulli -. Intensificando le campagne di sensibilizzazione potremmo arrivare ad una guaribilità, già oggi, superiore all’80%. Per questo Lilt lancia una campagna informativa e propone controlli medici dedicati agli uomini, che molto spesso considerano queste tematiche un tabù e sottovalutano l’importanza della prevenzione".



Per prevenire questi tumori occorre innanzitutto conoscerli, e per questo Lilt ha deciso di lanciare una campagna “ad hoc” che va ad aggiungersi alle altre campagne Lilt di prevenzione e sensibilizzazione: in tutte le sezioni provinciali sarà disponibile il nuovo opuscolo informativo “Proteggiti dai colpi bassi”, legato alla campagna “Percorso Azzurro” con informazioni, dati e consigli per la prevenzione dei tumori dell’apparato genitale maschile a 360 gradi. L’opuscolo e la campagna affrontano, infatti, non solo il più noto cancro alla prostata, ma anche i meno conosciuti, ma insidiosi, tumori al testicolo e al pene.