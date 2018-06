Mondovì: gli studenti dell'alberghiero in piazza per chiedere un futuro certo (FOTO e VIDEO)

Hanno protestato con striscioni, cori e megafoni, radunandosi in piazza Martiri della Libertà, di fronte al municipio: sono gli studenti dell'istituto alberghiero "Giolitti" di Mondovì, che hanno richiesto e ottenuto un confronto con le istituzioni per fare luce sul futuro della loro scuola.

La storica sede di piazza IV Novembre, come è noto, è stata lambita da una frana che ha reso inagibile l'ala nuova dell'edificio, che dovrà ora essere abbattuta. Dove si recheranno dunque i ragazzi a settembre?

Le prime ipotesi/risposte sono emerse durante la discussione svoltasi al primo piano del palazzo comunale, a cui hanno preso parte una delegazione scolastica, i rappresentanti provinciali Federico Borgna e Milva Rinaudo e il sindaco monregalese Paolo Adriano.

Proprio quest'ultimo ha preso la parola per primo: "Ogni settimana vi sono incontri con la Provincia nelle persone di Federico Borgna e Milva Rinaudo, dal momento che il Comune ha una funzione di stimolo nei confronti della Provincia. A gennaio abbiamo individuato la soluzione migliore che si potesse trovare, dando vita a un alberghiero diffuso. Inoltre, vi erano dei costi di 6 milioni e mezzo di euro per trasferire le scuole nel vecchio ospedale; così, i fondi vincolati (950mila euro) per questo progetto sono stati svincolati a favore della Provincia, affinché quest'ultima potesse utilizzarli per ripristinare l'istituto alberghiero. Verranno così rimessi in sesto i laboratori e la segreteria."

L'ala nuova dell'alberghiero, però, in seguito alle perizie tecniche, non esisterà più: "Il costo per il suo ripristino sarebbe di 3 milioni e mezzo di euro. Il Comune ha richiesto di abbattere 20 aule per non dare vita a un nuovo contenitore vuoto". Quale futuro per l'alberghiero, dunque? "Già da prima della frana abbiamo ragionato sulla possibilità di usufruire del padiglione Michelotti per porre in essere una permuta tra l'immobile, di proprietà dell'Asl Cn1, e un altro edificio comunale. Il percorso che coinvolge Asl, Regione e Provincia porta in dote i 3 milioni e mezzo di euro necessari. Se però la burocrazia non ci consente di realizzare l'operazione Michelotti, c'è un'altra chance: il Comune ha un terreno, non ubicato a Piazza, che potrebbe essere utilizzata, costruendo una struttura nuova. Ovviamente è un piano B, perché questa opzione non garantisce che i 3.5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione (che incontreremo lunedì), rimangano fruibili."

L'intervento successivo è stato di Sergio Papini, studente "voce" della protesta: "Abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione negli ultimi giorni di scuola affinché tutti sappiano cosa è stato fatto. Il diritto allo studio appartiene a qualunque persona del mondo e vorremmo che i futuri studenti abbiano le nostre stesse possibilità."

Rudy Mamino, docente: "Prima della frana non c'è stato nessun interesse verso la nostra scuola. Trasferire il Baruffi per fare posto a noi (ipotesi paventata nelle scorse settimane, ndr) non mi sembra un bel segnale. Noi siamo 200 lavoratori, esattamente come una fabbrica: abbiamo un bacino d'utenza che non è solo monregalese. Abbiamo alunni provenienti da Asti, Alessandria, dalla Liguria, in passato anche da Milano. Fossero residenziali 5 giorni su 7, la città non potrebbe che beneficiarne: iniziamo a pensare a una cittadella campus degli studi, come richiesto da noi già 8 anni fa."

Franca Borgogno, in rappresentanza del personale: "Viaggiamo con un trolley a causa dei continui spostamenti. I ragazzi usano i 5 sensi nel loro percorso: essere così spezzettati è un danno enorme per quello che è lo stimolo allo studio. Non stiamo strumentalizzando la situazione: non è strumentalizzazione viaggiare con un trolley in 11 plessi diversi, aver cambiato 21 volte l'orario scolastico."

Alessandra Cerrito, insegnante: "Ad oggi tutti noi docenti e il personale scolastico abbiamo cercato di affrontare questa situazione di totale e notevole disagio per quanto riguarda anche gli alunni con difficoltà fisiche, perseguendo l'obiettivo di inclusione. Su 800 allievi, ne abbiamo 70 con disabilità e 120 con difficoltà di apprendimento. Abbiamo anche dovuto affrontare la nostra problematica delle barriere architettoniche. La sicurezza dei nostri alunni non è attualmente garantita dalle istituzioni."

Carlo Rinaldi, presidente del Consiglio d'istituto per le famiglie: "Mi rammarica la mancanza di sensibilità avuta dagli enti nell'escluderci dai tavoli di confronto. Forse non si è ben capito da dove si è partiti. Le famiglie mandano ai figli al nostro alberghiero per la qualità della formazione e per la facilità di trovare impiego subito al termine del percorso di studi. Vi chiediamo quindi di parlarci, di darci delle notizie. Non ci devono essere contrapposizioni, perché portano solo a fallire: bisogna aprire un tavolo di lavoro serio, perché settembre è domani e un alberghiero diffuso non è più ipotizzabile."

Federico Borgna, presidente della Provincia di Cuneo: "Bisogna avere ben chiaro il fatto che nessuno strumentalizza nessuno. Le soluzioni e le suggestioni di cui stiamo dialogando hanno ipotesi di realizzazione e concretizzazione diverse. Abbiamo investito in 3 anni 12 milioni e mezzo sulle nostre scuole, risorse che finora non si erano mai viste. Quando si dice che non ci sono state risposte da parte nostra, rispondo che a fine febbraio non era possibile darne. Su questa vicenda c'è un'inchiesta della Magistratura e parallelamente la Provincia ha incaricato tecnici e geologi per fare un'analisi della situazione e capire cosa sarebbe potuto essere. La soluzione adesso è tra quelle realizzabili la migliore possibile. Abbiamo bisogno di programmare a lungo termine, ma di programmare a breve. Se iniziamo a ragionare oggi sul campus, avrete l'alberghiero diffuso per molti anni: non dobbiamo vendere illusioni nei confronti dei ragazzi. Da parte mia, sono disponibile a confronti continui. Nel rispetto dei rispettivi compiti e dell'autonomia che ciascuno ha, sediamoci attorno a un tavolo e parliamo di realtà, non di sogni."

Milva Rinaudo, consigliere provinciale: "La soluzione da noi prospettata è quella di porre fine a un percorso davvero insostenibile. Abbiamo scelto di intervenire nei vostri laboratori e in questo caso i conti sono per noi sostenibili. Si tratta di 800mila euro, cifra che include l'abbattimento delle 20 aule inutilizzabili. Nel frattempo tutti i rapporti con il Comune di Mondovì sono proseguiti per qualsiasi problema. Mondovì non è stata dimenticata né abbandonata. Dirò di più: quest'anno c'è un bando triennale per l'edilizia scolastica che potremo sfruttare. Non sta mancando una programmazione. Abbiamo fatto anche un'ulteriore analisi delle parti sotto sequestro e non, i cui responsi sono giunti il 18 maggio."