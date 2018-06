Accompagnati da due belle giornate di sole, scopriamo tutti gli eventi previsti in Granda nel fine settimana

Il bel tempo, stando a quanto ci dicono le previsioni, farà da cornice a questo secondo week-end di giugno. Si intensificano gli appuntamenti organizzati in Provincia di Cuneo che, anche questo fine settimana, riproponiamo nella nostra carrellata.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Con il mese di giugno giungono a un ricchissimo gran finale gli appuntamenti di Maraman – Paesaggio culturale delle Valli Maira e Grana 2018. Nella rassegna di incontri, eventi, film, laboratori, tutti a ingresso gratuito e iniziati a marzo, ogni museo è fautore dell’iniziativa che propone e sostenitore degli altri musei. Sabato 9 giugno alle ore 18.00 il Punto visita Bottai presenta presso la propria sede in borgata Serremorello di frazione Albaretto di Macra l’intervento di Rosella Pellerino Made in Oc. Invenzioni e personaggi occitani. Moltissimi sono i personaggi famosi legati all’Occitania per origine o scelta di vita, dai fratelli Montgolfier a Nostradamus, da Georges Pompidou a Bernadette di Lourdes; e altrettanti i prodotti che possono vantare origini d’oc, dal celeberrimo Pastis alla margarina. Viaggio semiserio nel tempo e nello spazio occitano.

Al Múses di Savigliano “Candele naturali”: sabato 9 giugno 2018, alle ore 16, workshop dedicato alla creazione di candele realizzate esclusivamente con ingredienti naturali: cera di soia, essiccati e oli essenziali. In collaborazione con Il Laboratorio Olfattivo. Durata circa 1 ora.

Il Rifugio Pian dell’Arma di Caprauna ha reso pubblico il suo calendario 2018 ricchissimo di appuntamenti per gli amanti della montagna e del buon cibo. Il 9 e 10 giugno “Fischia il vento”, trekking sui sentieri dei Partigiani con Marina Pissarello.

Il Comune di Cuneo, sempre più consapevole del valore dei legami sociali, dell’incontro fra le generazioni e fra le culture, ha istituito la “Festa dei Vicini di Casa” giunta alla sua tredicesima edizione. L’ambizione di questa manifestazione è molto semplice: sviluppare la convivialità.

La Festa, in programma dal 2 giugno al 10 giugno, ha lo scopo di promuovere i rapporti di “buon vicinato” tra le persone, incoraggiando, per un giorno, gli abitanti ad unirsi intorno ad un appuntamento comune, quale occasione per credere in una città più solidale.

Non c’è un orario prestabilito, ognuno potrà organizzare la sua festa quando vorrà nell’arco della giornata. La Festa potrà essere organizzata nelle case singole, oppure, negli spazi comuni dei condomini, nei cortili, nelle aree verdi, nelle piazze; ogni iniziativa sarà autogestita ed autonoma. Basterà mettere un annuncio nella bacheca condominiale per invitare i vostri vicini a mobilitarsi e partecipare attivamente alla festa, portando bibite, specialità culinarie del proprio paese, entusiasmo e simpatia.

Qualunque idea pensata a questo scopo può essere valida: un caffè, un aperitivo, un pranzo, una merenda con musica e giochi per grandi e bambini. Tutto all’insegna delle buone maniere e del rispetto degli altri.

Il significato della festa è quello di stare insieme, permettere alle persone di conoscersi; nell’androne dei palazzi potranno essere esposte delle locandine per comunicare ai propri vicini di casa l’intenzione di organizzare la festa insieme a loro, pensando a delle soluzioni per chi ha difficoltà a partecipare o a raggiungere il luogo stabilito per incontrarsi.

Proseguono, anche oggi (sabato) al Castello del Roccolo a Busca gli spettacoli della rassegna di letteratura e musica “Carte da decifrare”, con orario 18.30-20.

Giunto alla III edizione, l’evento Arte e Ratavuloira all’Abbazia di Staffarda di Revello quest’anno raddoppia in due appuntamenti imperdibili.

Sabato 9 giugno, ore 19.30, visita guidata serale dell’Abbazia di Staffarda con le guide dell’associazione dialogART. Possibilità di degustazione aperitivo presso il Bar Il Sigillo. Approfondimento sui pipistrelli e osservazione notturna della colonia con le guide naturalistiche dell’associazione studio ArteNa.

Torna il “Cuneo Tango Festival”: il festival della Provincia Granda! L’associazione Tango de Buenos Aires e la Promocuneo, col Patrocinio del Comune di Cuneo e del Consolato Argentino di Milano, organizzano la sesta edizione del Cuneo Tango Festival: tre giorni di attività legate al Tango: lezioni di ballo con maestri argentini, spettacolo, passeggiata nel centro storico, concerti e milongas. Maestri ospiti: Fernanda Grosso e Alejandro Ferreyra (argentina) orchestra tango spleen settetto (italo-argentina) - musicalizadores: Paolo Persiani (Verona), ali “il persiano” (Savona), Max Gazzera (Cuneo). Cecilia Diaz e Oscar Gauna; Fernanda Grosso e Alejandro Ferreira: gruppo di 18 ballerini del Cuneese. Insegnanti ospiti: Loredana Spina e Valerio Dardanelli Maurizio Baudino (chitarra); Angelo Vinai (clarinetto); Alberto Fantino (fisarmonica).

Sabato 9 giugno, ore 15: lezione con i maestri Fernanda e Alejandro. Tutti livelli: Conecciòn y uso del abrazo en movimientos lineales y circulares. Caminata y ochos. (Connessione e uso dell'abbraccio in movimenti lineari e circolari. Camminata e otto); ore 16:45 – Lezione con i maestri Fernanda e Alejandro: più di quattro anni di studio: Secuencias de milongueros, recursos estilísticos, personalidad en el baile. (Sequenze di milongueros, risorse stilistiche, personalità nel ballo); ora 20:30: Milonga de Gala – Sala Auditorium – Aule della Musica (Piazza Foro Boario) Cuneo con l’orchestra Tango Spleen (settetto), esibizione dei maestri Fernanda e Alejandro e la selezione musicale Tdj Paolo Persiani.

Domenica 10 giugno, ore 11: Lezione di avvicinamento al Tango. Presentazione Corso Estivo Livello Principiante. Ore 11:45: pratica libera e gratuita (Imparare dell’altro: momento di scambio -passi, suggerimenti, esperienza), e pranzo condiviso; ore 14: Lezione di Musicalità con Mariano Speranza, trio Tango Spleen ei maestri Cecilia e Oscar. Ore 15:30: Lezione con i maestri Fernanda e Alejandro. Più di due anni di studio: Giros complejos con adornos para la mujer y el hombre. (Giri complesse con abbellimenti per donne e uomini). Ore 17:15: Lezione con i maestri Fernanda e Alejandro. Più di quattro anni di studio - Vals: Baile circular, acentos y repetición de movimientos en vals (ballo circolare, accenti e ripetizione di movimenti nel vals). Ora 18: Milonga de Despedida – Sala Auditorium – Aule della Musica (Piazza Foro Boario) Cuneo con l’esibizione dei maestri Cecilia Diaz e Oscar Gauna e la selezione musicale di dj Max Gazzera.

L'8 e 9 giugno, all'Agriturismo L'Orto del Pian Bosco di Fossano, 20 Anni da Bio, due giorni di festa con concerti, workshop, talk, escursioni, attività per grandi e piccoli e naturalmente buon cibo.

In alta Valle Gesso il Festivla della pesca transfrontaliera: primo evento pubblico realizzato nell’ambito del finanziamento del progetto Pescatour – 1694 (Valorizzazione ambientale e turistica di ambienti acquatici alpini attraverso attività di pesca sportiva sostenibile) del Programma Interreg V-A Italia- Francia Alcotra 2014/2020.

Il programma prevede: sabato 9 giugno, nella mattinata, tutti nella “Valle delle Meraviglie” delle Alpi Marittime a Casterino (Tenda) per il “Laboratorio didattico dell’acqua e della pesca” dedicato ai bambini e ai ragazzi dell’Alta Valle Roya francese e per il “Contest top player” – gazebi a bordo fiume dedicati alla presentazione di prodotti della pesca, alla dimostrazione delle varie tecniche (fly fishing e spinning), ai Fly Tiers (costruzioni delle esce artificiali per il Fly Fishing) e ai Rod Maker (costruzioni delle canne in bamboo). Alle 12,30 un ricco buffet di saluto prima del trasferimento della carovana organizzativa in Italia a Valdieri. Alle 20 tutti ad Andonno, frazione di Valdieri, per un breve canto del “Coro Monte Cauriol” in onore della tradizionale “Sagra dei marsenc”. Alle 21,00 si prosegue nella Chiesa parrocchiale di San Martino di Valdieri per un nuovo concerto del “Coro Monte Cauriol” (con la partecipazione in apertura del coro polifonico “I Ciantùr d' Vùdier” dell’Alta Valle Gesso). Alle ore 23 grande animazione con lanterne luminose e spettacolo tradizionale notturno sul Torrente Gesso presso la Fishing House de Il gesso della regina. Domenica 10 giugno tutti alla Fishing House de Il gesso della regina per il “Laboratorio didattico dell’acqua e della pesca” dedicato ai bambini e ai ragazzi dell’Alta Valle Gesso italiana.

Alle 12.30 è previsto un secondo ricco buffet di saluto con il proseguo delle attività del “Contest top player” sempre a bordo fiume.

Da non perdere, ancora a Cuneo, la 43esima Grande fiera d’estate, che – sino al 17 giugno - rappresenta l’appuntamento fieristico di riferimento per il nord ovest italiano, la Liguria ed il sud est francese. Novità e soluzioni all’avanguardia nel settore tecnologico dell’arrese, dell’outdoor, turistico, tempo libero ed enogastronomia. Proposte di ristorazione con prodotti “km zero”.

Ingresso libero e parcheggio gratuito. Orari: feriali 17–24; sabato 15–24; domenica 10– 24.

La Sagra della Fragola di Peveragno traguarda alla 61esima edizione. Il programma prevede sabato pomeriggio, alle ore 17, la cerimonia inaugurale ed il sabato sera il 22esimo concorso di “Miss Fragola”. Domenica 10 il Centro Storico del paese accoglierà i turisti ed i visitatori con esposizioni di fragole e piccoli frutti e degustazioni varie. La stessa giornata sarà allietata da concerti, mercatini, animazioni, mostre fotografiche, Museo temporaneo della fragola e molto altro ancora. Sempre domenica 10 maggio si organizza la prima edizione di Fragola Run 2018. Orari: sabato 17-24, domenica tutto il giorno.

Al Santuario di Vicoforte “Cavalli a Vi’”, l’evento dedicato al mondo equestre che prevede il coinvolgimento di allevatori e spettacoli equestri della tradizione allevatoriale italiana, organizzati e curati dall’associazione Horse’s club di Mondovì in collaborazione con le Scuole elementari di Vicoforte. È legato ad un progetto che coinvolga le Scuole stesse portandole a conoscenza del mondo equino.

Il 9 e 10 giugno si svolgerà la XX edizione della 24oredisport all’oratorio salesiano don Bosco di Cuneo. La storica manifestazione ideata e promossa dalla Pgsd Auxilium Cuneo si articola da sempre su una serie di tornei non stop della durata di 24 ore. La prossima edizione prenderà il via alle ore 18 di sabato 9 giugno e terminerà con le finali dei tornei alla stessa ora della domenica.

Sabato 9 giugno, aprirà eccezionalmente le sue porte ai visitatori della mostra “I love my family - cuneesi istruzioni per l’uso” – allestita presso il Complesso monumentale di San Francesco – il Palazzo Gondolo della Riva: una delle più belle dimore di epoca settecentesca, situata nel centro storico di Cuneo, costruita tra il 1750 e il 1760. Durante gli appuntamenti guidati della durata di 45 minuti, che si svolgeranno alle ore 14.30 e alle ore 16.00 di sabato 9 giugno, il conte Piero Gondolo della Riva accompagnerà i visitatori attraverso alcuni degli splendidi ambienti magnificamente decorati del piano nobile del Palazzo: sarà così possibile ammirare parte della ricca collezione di stampe e documenti storici relativi alla città di Cuneo.

Sabato 9 giugno, al Castello di Fossano, Festa dei Borghi - Sotto le Torri. Cena "a passeggio" con ricco menu e spettacolo di ballo. Durante la serata raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

A Cuneo “Chi cerca li(b)ri… trova!”: mercatino di libri di quando i grandi erano piccoli organizzato dall’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura di Cuneo!

L’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura di Cuneo organizza per il 9 e il 10 giugno l’iniziativa “Chi cerca li(B)ri .. Trova!”, un mercatino dei libri di quando i grandi erano piccoli.

L’appuntamento è in programma dalle 9.30 alle 19.00 presso la Biblioteca civica di Cuneo in via Cacciatori delle Alpi 9. Facciamo spazio per raccogliere libri nuovi in Biblioteca: l’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura metterà a disposizione del pubblico libri scartati negli anni dalle Biblioteche ragazzi di Cuneo.

In occasione del mercatino l’Associazione ABL proporrà anche tre letture ad alta voce per bambini di tutte le età: sabato 9 giugno alle ore 16.00; domenica 10 giugno alle ore 11 e 16.

La qualità del programma della rassegna Recondite Armonie 2018 “Ritorni” promossa dagli Amici della Musica di Savigliano si deduce in primo luogo dalle oculate scelte di genere: in ragione dell'obiettivo di costruire sul territorio una rete di concerti coerentemente indirizzata a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeno. Primo appuntamento per il filone “Organi in vespera”: sabato 9 giugno Cuneo, Chiesa del Sacro Cuore - (organo Carlo Vegezzi 1897).

A Roccaforte Mondovì la fiera delle erbe: prevista la presenza di espositori di vari settori tra cui quelli delle erbe, piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta e verdura biologiche, tisane, oli, salumi speziati e formaggi alle erbe erboristiche. Orari: dalle 9 alle 18.

Tutto pronto anche per la “Promenado-bike marathon” che domani, 10 giugno; ripercorrerà gran parte delle strade forestali e dei sentieri degli anni precedenti con la novità della salita che porta al GPM in località Prà 'dla Sala con i suoi 1500 metri di altitudine, nel comune di Demonte.

Una salita di oltre 9 km, molto pedalabile su strada bianca con pendenze massime al 13-14%.

Le altre salite importanti saranno quelle di località Neraisa (5,5 km) effettuata in partenza e quella di località Pirone (3 km) già percorse negli anni precedenti.

Ridisegnato anche il percorso Classic (Granfondo), per chi preferisce distanze meno impegnative, che si sviluppa su una distanza di 40 km circa con 1100 metri di dislivello.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna C’era una volta nel giardino del Re, l'importante kermesse teatrale che, nella preziosa cornice del Castello e del Parco di Racconigi, darà vita alle ore 17.00 a 3 spettacoli teatrali. L'appuntamento è per le domeniche 10, 17, 24 giugno. In ogni data, una storia diversa, destinata a grandi e piccoli.

Secondo appuntamento con i laboratorio del Parco presso il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi.

Domenica 10 giugno, dalle 16.00 alle 17.30, gli esperti del Parco condurranno una serie di attività alla scoperta dell’affascinante mondo delle farfalle per capire quali sono le strategie di sopravvivenza adottate da questi insetti e conoscere caratteristiche e curiosità di questi coloratissimi lepidotteri.

Dal 1° maggio al 23 giugno 2018 in 10 diversi centri della provincia di Cuneo andrà in scena l’ottava edizione di “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia promossa dal Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Cuneo insieme agli Uffici Famiglia delle Diocesi Cuneesi, alle Consulte della Famiglia presenti sul territorio e ad alcune Amministrazioni Comunali, che si celebra in diverse città della provincia di Cuneo, per dare rilevanza, con un unico titolo, a tante iniziative a favore della famiglia.

Per quasi due mesi le piazze, i parchi, i teatri e i santuari della Granda si riempiranno di una miriade di iniziative dedicate alla famiglia, organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, indetta il 15 maggio di ogni anno dall’Onu a partire dal 1994, quando fu proclamato il primo “Anno Internazionale della Famiglia”.

“Passeggiando Mondovì”, giunta alla sesta edizione, è la camminata gastronomica partirà da Mondovì Piazza, passando per Mondovì Breo e Carassone e si concluderà nell'elegante dehor del Capperi Disco Club. Una camminata del gusto immersa nello splendido scenario della preziosa città di Mondovì, scandita in 7 tappe con 7 calici di degustazione e 7 gustose pietanze.

A Robilante appuntamento – domenica 10 giugno - con i veicoli di un tempo. Per l'occasione, musei aperti in paese.

Domenica c’è “Vernant que chanta”, giornata di canti popolari intonati da corali provenienti da tutta la Provincia Granda si diffondono attraverso le vie e le piazze del paese. Nello stesso giorno si svolge la fiera del coltello.

Domenica 10 giugno, Genola si Pedala!, biciclettata non competitiva a scopo benefico.

“Caravancaraglio” è una giostra di spettacoli e animazione per piccini, che si conferma gradita al pubblico a passeggio tra le bancarelle della mostra-mercato Di Filo in Filo. Un incontro riuscito tra le arti teatrale e tessile. Sarà un giorno di festa al Filatoio, in via Matteotti 40 a Caraglio, aperto per accogliere sia la mostra-mercato, sia l’intrattenimento per grandi e piccini curato da Santibriganti Teatro nell’allegra cornice di Caravancaraglio/Caravancaraj.

Caravancaraj si svolgerà dalle ore 11 del 10 giugno, gli spettacoli sono gratuiti.

Fino al 10 giugno continua l’Alba Jazz Festival, 12esima edizione: in programma concerti jazz e domenica mattina aperitivo in jazz nel centro storico.

A Montaldo Roero la Sagra dell’albicocca del Roero, fiera con serate gastronomiche a tema con i vini dei produttori locali e convegno sulla coltura dell'albicocca in frazione Marenghi.

Cherasco ospita, invece, il Festival della rana: una fiera per ricordare la tradizione della frazione Roreto di Cherasco. Intrattenimenti musicali, appuntamenti gastronomici, spettacolo pirotecnico, gara di bocce, pedalata nella valle, concorso "La Rana nell'Arte", trail della rana, raduno moto storiche, artisti di strada e molto altro.

Il Mercato europeo si snoderà tra corso Langhe, viale Vico, piazza Cristo Re e corso Piave ad Alba e prevede la partecipazione di circa 100 ambulanti dei settori food e no food e sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 23.

Oltre ai Paesi europei, sarà presente una selezione di stati extraeuropei. Interessante per gourmet e appassionati di gastronomia, la possibilità di degustare eccellenze internazionali nonché, per gli appassionati dell'artigianato.

Nel week-end è in programma “Barolo fashion show”: sfilata di moda nelle vie del centro e sotto le torri del Castello.

La prima edizione di Serralunga Vino E... ha come protagonisti i vini di Serralunga d'Alba ed i loro produttori, i ristoranti del paese ed il borgo antico con il suo affascinante castello medievale. L'evento inizia con la grande Cena di Gala "A Tavola con i Produttori" e continua durante il weekend con il festival all'aperto nel centro storico.

A Cortemilia la Festa degli aquiloni: alle ore 15 di oggi (sabato) presso il campo sportivo laboratorio per costruire un aquilone.

In programma per oggi (sabato) la passeggiata da Treiso tra i vigneti del vino Barbaresco con possibilità di degustazione di vini al ritorno. Ritrovo alle ore 10 a Treiso.

A Barolo, domenica, la presentazione ufficiale del Barolo DOCG 2014 alle ore 10.30 presso l'Enoteca Regionale del Barolo. Festeggiamenti per il paese faranno da cornice alla manifestazione.

Ancora a Cherasco, raduno moto d’epoca, a cura dell’associazione Ruote d’Epoca Cherasco, nel centro storico del paese in programma domani, domenica.

“La Classica Car&Vintage” è il tour in Langa con tappa, con esposizione a Barolo, organizzato per la giornata del 10 giugno, mentre la “Classica delle Langhe – Gravel Race Series” è composta da tre prove speciali cicloturistiche (tratti cronometrati che determinano la classifica finale) varie e differenti tra loro nelle zone di Alba, Barolo e Barbaresco, in programma sempre domenica 10 giugno.