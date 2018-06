Mondovì, al via la ZTL a Piazza: ecco come ottenere i permessi di circolazione

Da quest'oggi, domenica 10 giugno a Mondovì Piazza entrerà in vigore la ZTL e, insieme ad essa, tutte le relative modifiche al traffico veicolare.

Nella mattinata odierna, l'amministrazione comunale ha annunciato che "è in corso la distribuzione della modulistica predisposta per il rilascio dei permessi di circolazione ai residenti nell’area interessata dalla zona a traffico limitato di via delle Scuole, in vigore, con controllo automatico, dalle 19.45 alle 7 nei giorni feriali e dalle 13 alle 7 nei giorni festivi.

L’accesso alla via sarà consentito ai soli abitanti del rione Piazza e, nello specifico, ai residenti e domiciliati di via delle Scuole, via Ascanio Vitozzi, via Grassi di Santa Cristina (nel tratto compreso tra via delle Scuole e il ponte della funicolare), vicolo Madonnina, vicolo dei Macelli, piazza Maggiore, via San Pio V, via Giolitti, vicolo delle Cappuccine, via del Seminario, via Vasco (nel tratto compreso tra piazza Maggiore e via Grassi di Santa Cristina) e vicolo Bellone".



I moduli per richiedere le autorizzazioni al transito dovranno essere debitamente compilati e restituiti al comando di polizia municipale, che dal 12 giugno attiverà un ufficio mobile in piazza Maggiore.

Per quanto riguarda i parcheggi, dal municipio spiegano: "Nelle fasce orarie di pedonalizzazione e ZTL, la sosta di fronte ai portici sottani di piazza Maggiore, in via Grassi di Santa Cristina (nel tratto compreso tra vicolo Bellone e l’accesso al cortile del palazzo di giustizia), così come anche nel parcheggio retrostante l’istituto “Rosa Govone”, sarà riservata ai residenti delle seguenti strade: via delle Scuole, via Ascanio Vitozzi , via Andrea Pozzo, via Francesco Gallo, via Carassone, vicolo della Madonnina, vicolo dei Macelli, via Grassi di Santa Cristina , piazza Maggiore, via San Pio V, via Giolitti, vicolo delle Cappuccine, via Vasco (nel tratto compreso tra piazza Maggiore e l’intersezione con via Grassi di Santa Cristina), vicolo Bellone, via Vico, via della Misericordia, vicolo Giuseppe Pizzo. Gli aventi diritto potranno utilizzare i pass da esporre già validi per il passato o richiedere nuovi permessi, rivolgendosi al comando di polizia locale".