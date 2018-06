“Gran Galà” della Croce Rossa a sostegno di Associazioni ed Enti

Venerdì scorso, al Ristorante “La Borsarella” di Mondovì, si è tenuto il “Gran Galà” della Croce Rossa, evento voluto ed organizzato da Maura Pilone Prette, responsabile dell’Area 2, “Supporto e Inclusione sociale”, avente precisi scopi benefici del Comitato Cri di Mondovì.

Fra le autorità, la presidente del Comitato Cri di Mondovì, Viviana Beltrandi, l’assessore del Comune di Mondovì, Tancredi Bruno di Clarafond, in rappresentanza del sindaco, Paolo Adriano, impossibilitato a essere presente, il capitano dei Carabinieri, Raffaello Ciliento, il colonnello Emiliano Vigorita, comandante del 2° Reggimento Guastatori, il colonnello Stefano Panoni, comandante il 1° Reggiemento Artiglieria da Montagna, il dr. Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc e Beppe Ballauri, presidente Gal Mongioie.

Le offerte della serata e il ricavato del momento conviviale saranno distribuiti alla San Vincenzo, per il pagamento degli affitti e delle bollette della luce; al dr. Filippo Gallo, per l’acquisto di strumenti per la sala operatoria della missione di Charia, in Kenia, dove ogni anno si reca come medico volontario; alle Suore missionarie della Passione di Villavecchia, gestita da Madre Maria Gastaldi, per la Missione in Ecuador, a sostegno dei bambini ospitati; a fratel Giacomo Comino, per la sua Missione in Darfur, nel Sud Sudan, dove dà asilo a orfani a donne e bambine vittime di violenze, insegnando loro una attività e al Centro di Ascolto “L’Orecchio di Venere”, a favore delle persone vittime di violenza di genere, gestito dalla Croce Rossa, col supporto delle Infermiere Volontarie, la cui ispettrice è S.lla Giuliana Turco, assieme a molti Volontari della Cri di Mondovì.