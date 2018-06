Ceva rilancia l'agricoltura: un polo di eccellenze nei locali dell'"ILSA"

DOVE - Il polo agro-alimentare sorgerà nei locali in cui l'1 giugno 1907 nacque la società anonima "Cotonificio di Ceva", stabilimento che occupava una superficie di 7500 metri quadrati e che dava lavoro a circa 247 operai. Il 16 gennaio 1910 ne venne deliberata la messa in liquidazione e la quasi totalità delle azioni fu acquisita dalla società anonima "Cotonificio Hofmann" di Torino. Il 5 agosto 1910 si costituì una nuova società anonima che mantenne la medesima ragione sociale precedente: "Cotonificio di Ceva". Lo stabilimento fu chiuso il 31 marzo 1931. Durante i primi anni della Seconda Guerra Mondiale i locali vennero poi utilizzati come magazzino della caserma "Galliano" e nel 1944 il comando germanico autorizzò l'industria "Piaggio", impegnata a quel tempo nella produzione di aerei per la Regia Aeronautica, a decentrare parte della sua attività, stabilendosi nel cotonificio. Essa rimase attiva a Ceva fino al marzo 1951, dedicandosi alla realizzazione di alcune parti meccaniche dello scooter Vespa e di componenti per la rete ferroviaria e per i treni. Dopo un breve periodo di inutilizzo, lo stabilimento divenne di proprietà della società "Amaltea", che ospita l'"IN.PA." (Industria Palchetti), quindi all'"ILSA" della famiglia Perotti di Carcare (fino al 1979), produttrice di materiali ceramici e di mosaico vetroso. Nel 1985, infine il Comune acquisì l'intero fabbricato, con una serie di interventi di recupero e riutilizzo dello stabilimento, ove attualmente, all'ombra dell'antica ciminiera, trovano già spazio i laboratori del CFP Cebano Monregalese, le sedi dell'AIB e dei vigili del fuoco, i garage della polizia, i magazzini regionali e un bocciodromo.