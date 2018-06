In manette una coppia di Mondovì: derubarono un'anziana in casa, portandole via oro e denaro per 65mila euro

Nell’ultimo fine settimana, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Imperia, che ha concordato con le risultanze investigative documentate dal predetto reparto dell’Arma coordinato dalla locale Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno arrestato una coppia L.A. di 53 e B.C. 48 anni, residenti a Mondovì, entrambi pregiudicati, per aver commesso in concorso un furto aggravato in abitazione ai danni di un’anziana sanremese di 87 anni, rubando monili in oro e denaro contante del valore complessivo di 65.000 euro.