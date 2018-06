Alba: bike sharing “Bus2Bike” a pagamento dal 13 giugno 2018

Con questo progetto, Alba è la prima città al di fuori dei grandi centri ad offrire un servizio basato sul free floating (flusso libero) che permette agli utenti lo spostamento su biciclette in condivisione nel territorio urbano, utilizzandole e lasciandole dove si vuole, senza vincoli di deposito nelle vecchie rastrelliere del bike sharing.

Sul sito https://www.bus2bike.it/ al link “Abbonati” sono già stati pubblicati i prezzi estivi validi fino al 31 agosto 2018.



Secondo il tariffario l’abbonamento mensile “Bus Company Vip & Utente Eazymov"” costa 14,90 euro mentre l’abbonamento annuale costa 99,00 euro.

Per quanto riguarda la tariffa normale, nei primi 15 minuti di utilizzo della bicicletta, l’utente casuale paga 1 euro, mentre per l'utente "Bus Company vip e eazymov” è gratis.

Per i successivi 15 minuti l’utente casuale paga 1,50 euro, l’“Utente Bus Company vip e Eazymov” paga 1 euro.



Per godere correttamente del servizio, gli utenti devono rispettare alcune basilari regole del Codice della Strada, ricordando che anche le biciclette sono un “veicolo” e sono sottoposte alle norme generali in materia di circolazione.

Secondo il Codice della Strada, infatti, non è possibile:



• trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo;

• trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato;

• trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.



Non parcheggiare:



• su passaggi e attraversamenti pedonali e su passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

• sui marciapiedi e sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

• dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

• in proprietà private, parcheggi per auto, strade strette, incroci stradali, passi carrai, fermate dell'autobus o dovunque la bicicletta possa intralciare il passaggio dei pedoni.



Le bici devono essere parcheggiate vicino ad altre biciclette per fare una fila compatta o in generale in aree dove vi è spazio, come ampie pavimentazioni.



Per non recare intralcio, i ciclisti devono obbligatoriamente portare il veicolo a mano quando è di intralcio o di pericolo per i pedoni durante la circolazione.



L’utilizzo delle biciclette è consentito su tutto il territorio del Comune di Alba visibile nell’app Eazymov. In altri comuni della zona è possibile arrivare in bici ma non possibile parcheggiare e bloccare la bici. Per riconsegnarla bisogna tornare all’interno del Comune di Alba.

L’infrazione delle suddette regole, è segnalata e sanzionata dalle autorità competenti.



Come funziona Bus2Bike?

1) Scarica l’app disponibile per Android e iOS dai rispettivi store ai seguenti link:

da Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.eazymov.bike.userrel

da Apple store: https://itunes.apple.com/il/app/eazymov/id1383653410?mt=8

2) Dopo la registrazione è possibile aprire l’applicazione e trovare una bici vicino alla propria posizione.

3) Cliccare su una icona per ottenere le indicazioni su come raggiungerla.

4) Arrivati alla bici, basta sbloccarla scansionando il codice QR sulla bici oppure inserendo il codice manualmente.

5) Sbloccata, si può partire verso la destinazione.

6) A fine corsa, posteggiare la bici in modo responsabile e sicuro e bloccare la bici inserendo l’apposito blocco.

7) Controllare quanto si è pagato. Il prezzo della corsa è addebitato dopo il blocco della bicicletta.

8) Nel proprio account, è possibile visualizzare la distanza percorsa, i dettagli di tutti i viaggi ed il proprio credito.





Per ulteriori informazioni:

www.bus2bike.it

info@buscompany.it