Previsto l'allargamento del famigerato incrocio dei Trucchi tra i comuni di Cuneo e Morozzo

Ammonta a 500 mila euro il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione dell’incrocio in località Trucchi lungo la strada provinciale 422 Cuneo-Morozzo. Nei giorni scorsi la Provincia, in collaborazione con il Comune di Morozzo, lo ha approvato in linea tecnica per cercare di rispondere alle esigenze di adeguare un’intersezione che è percorsa da una notevole mole di traffico ed è posta nel centro abitato, con una strettoia e un flesso planimetrico dovuti alla presenza di fabbricati che ne dettano il percorso. Questo crea notevoli difficoltà di visibilità per gli utenti che la percorrono a volte anche a velocità elevate e, di conseguenza, crea pericoli per pedoni e ciclisti. Il progetto tende, nel suo complesso, al miglioramento della sicurezza e dell’assetto urbanistico della frazione.

L’ipotesi di progetto prevede l’abbattimento del fabbricato esistente, la sistemazione delle aree di allargamento e realizzazione del parcheggio, un nuovo fondo stradale e stesa di collegamento in bitume, la realizzazione delle isole spartitraffico e dei marciapiedi, posa di autobloccanti, segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione dei pannelli dissuasori di velocità. I lavori ricadono per la maggior parte nel territorio del comune di Cuneo e in minima parte in quello del comune di Morozzo. Sarà anche necessario acquisire un fabbricato da abbattere e occupare alcuni terreni di proprietà privata.

“Il buon esito del progetto che oggi approviamo in linea tecnica – spiega il presidente della Provincia, Federico Borgna – deriverà dalla possibilità di Provincia e Comune di trovare insieme percorsi condivisi di finanziamento, necessari a realizzare l’opera così necessaria alla sicurezza”.

L’intervento è stato inserito nell’elenco delle opere il cui finanziamento potrebbe essere ricompreso nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Fsc) per cui è in corso di perfezionamento la convenzione tra la Regione Piemonte e le singole Province. Per un completamento dell’intervento non si esclude una compartecipazione dei Comuni interessati dai lavori, in tale caso il rapporto tra gli enti sarà regolato da apposita convenzione.

Sempre in questi giorni, la Provincia è intervenuta anche per la messa in sicurezza e per il miglioramento del tracciato della provinciale 422 tronco Dronero-Acceglio in località Pessa nel comune di Stroppo. Qui la strada passa in un profondo scavo in trincea, lungo circa 130 metri, che forma, con un percorso particolarmente stretto e insidioso, una curva di quasi 180 gradi. Tutto il tratto è, inoltre, caratterizzato da una ridotta larghezza della sede stradale bitumata che, nel punto più critico si riduce ad appena 5,20 metri.

Oltre la limitata visuale libera per la presenza di pareti rocciose verticali a ridosso del ciglio bitumato, ci sono anche grosse difficoltà di incrocio tra due veicoli in direzioni opposte che nel caso di mezzi pesanti diventa obbligatoriamente un passaggio a senso unico alternato. Anche in questo caso è stato approvato in linea tecnica un progetto di fattibilità, in attesa del perfezionamento del finanziamento dell’opera che ammonta a 199 mila euro. I lavori prevedono l’allargamento della strada di circa 2 metri nel tratto più critico con l’arretramento, mediante scavo, della scarpata montana in esterno curva, più facilmente modificabile. Inoltre sarà costruito un nuovo muretto di sostegno e sarà messa in sicurezza la scarpata stradale, oltre agli altri interventi per la realizzazione di una cunetta laterale e la realizzazione della pavimentazione bituminosa al termine dei lavori.