Triora: 21 e 22 giugno si festeggerà 'il solstizio d'estate con 'Litha', il programma completo di questo viaggio nel passato

Con ‘Litha’, il 21 ed il 22 giugno, Triora punta non solo a festeggiare l’antico solstizio d’estate ma anche a dare il via ad una nuova progettualità per quanto riguarda le manifestazioni. Sarà un viaggio a ritroso nel tempo quando più che alle stagioni si pensava a scandire l’annualità con arco ascendente e arco discendente, buona e cattiva stagione.



Per questa prima edizione dell’evento, chi si recherà in visita a Triora troverà momenti di intrattenimento per rivivere quell’antica magia di un mondo ormai scomparso. Un programma completo quello definito per il 21 e 22 giugno.



GIOVEDì 21 GIUGNO

- Ore 10, Apertura spazi espositivi nel Borgo

- Dalle ore 16, trascinante animazione musicale con percussioni, organetto e cornamuse

- Ore 17, "Streghe, Masche, Donne" spettacolo tra teatro e magia a cura di Stefano Cavanna

- Ore 19, coinvolgente concerto Keltic Sound con i Tribauta

- Ore 21,30 adunata in piazza per l’inizio del “Cammino dei 4 fuochi”, percorso cerimoniale guidato dalla celebrante Marta Laveneziana, accompagnato da musica in sintonia, che nell’arco di due ore toccherà i luoghi più suggestivi e magici dell’antico Borgo.

- Ore 24 circa, accensione della fiammeggiante “Ruota dell'Eterna Rinascita” che dal punto apicale del Borgo porterà l’eterno Fuoco nel cuore dell’evento. La maestra del Fuoco Ananta condurrà i convenuti in una danza simbolica e propiziatoria attorno al fuoco, sulle musiche del gruppo dei FAIE (cornamuse e percussioni). L'evento terminerà con le sonorità profonde ed ancestrali del gruppo Tribaltrip.



VENERDì 22 GIUGNO

- Ore 10, apertura spazi espositivi nel Borgo

- Dalle 14, originale animazione musicale a cura di Robiuanchenobi

- Ore 21, Performance musico-teatrale “Arbosdavida” racconti di alberi e alberi che raccontano... in un mondo arcaico il cui silenzio era interrotto soltanto da eventi naturali, anche il semplice battere ritmato su di un tronco cavo...

“Il calendario solare e quello arcaico identificano otto date significative. Si tratta di ricorrenze e celebrazioni che, soprattutto in contesti rurali o montani, sono sovente accompagnate da usi e costumi che rivelano inequivocabilmente il carattere rituale e la visione magico-analogica di una realtà di migliaia di anni fa. - spiegano gli organizzatori - Con ‘Litha’, Triora dà inizio a un ciclo di eventi dalle caratteristiche davvero originali. Pensiamo a manifestazioni che pur potendo essere considerate oggetto di richiamo e d'interesse turistico, rivelano contenuti e finalità ben più profondi e coinvolgenti. Vogliamo che siano giorni di festa, di positività di allegria, di musica e balli, di condivisione e forza creativa e di riti antichi. Sarà protagonista il fuoco e il suo cammino fino al centro della comunità, come buon auspicio. Così, Triora dà inizio ad una serie di eventi legati a festività antiche, fuse tra loro nei rispettivi calendari arcaici”.