"Perfezionare le iniziative e investire sulla comunicazione": il diktat del nuovo presidente della casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì

Novità, progetti, iniziative, trasformazioni: tanti gli argomenti oggetto di discussione nel primo incontro con i giornalisti di Diego Bottero, neopresidente della casa di riposo "Sacra Famiglia" di Mondovì.

TRASFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - Si è parlato innanzitutto della trasformazione dell'I.P.A.B. Casa di Riposo "Sacra Famiglia" in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ovvero in fondazione di diritto privato. "La trasformazione - ha comunicato Bottero - avverrà a 360 gradi. La nostra intenzione è di coinvolgere tutte le forze della città e perseguire l'obiettivo di una democrazia di base, allargata. Gli interlocutori saranno le associazioni, i sindacati, la Caritas, le forze politiche, l'Asl. Verranno studiati incontri ad hoc, affinché il dialogo sia davvero concreto. Il vero problema, però è che la città conosce poco la realtà del 'Sacra Famiglia' e non c'è contatto con la popolazione: gli abitanti sono lontani da questa realtà. Si devono pertanto perfezionare le iniziative e bisogna investire sulla comunicazione, in quanto nei discorsi della gente siamo per pochi il 'Sacra Famiglia' o 'la casa di riposo' quando ci va bene, però solitamente siamo 'il ricovero'".