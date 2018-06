L’idea di “migrazione” di due cuneesi volerà nella Silicon Valley per realizzare una startup socialmente sostenibile

Sono i 24enni Elia Lamberti di Manta e Riccardo Agosto di Sommariva Del Bosco.



Il primo ha collaborato fino a pochi giorni fa con lo studio di progettazione torinese "lamatilde". Il secondo attualmente è studente al Politecnico di Milano in Product-Service-System-Design, laurea magistrale tenuta in inglese che mira a formare designer professionisti in grado di concepire soluzioni innovative attraverso l’integrazione di diversi prodotti, servizi, spazi e artefatti.



Si sono laureati nel dicembre del 2016 con una tesi dal titolo “(S)oggetti della migrazione – analisi e progettualità di un mondo in spostamento” presso il corso di studi in Design e Comunicazione Visiva di Torino, laurea triennale che forma giovani designer di prodotto e comunicazione con un occhio sistemico alla sostenibilità, progetto che i due giovani cuneesi hanno portato avanti per un anno dopo un incontro nell’inverno del 2015 con la docente Silvia Barbero, relatrice della tesi.

“La professoressa Barbero ci ha proposto di lavorare su questa idea ambiziosa: partire dal tema della migrazione – quanto mai attuale – e creare un progetto sostenibile.” – ci spiegano i due giovani – “La difficoltà stava nel realizzare qualcosa di concreto su un tema così astratto.”



“L’esplorazione è l’obiettivo di questa tesi: con gli strumenti dell’'Exploring Design' insieme a quelli della 'Sostenibilità' abbiamo cercato di infrangere gli stereotipi legati a questo tema. È stato importante, quindi, indagare tutti gli aspetti in cui la migrazione è insita.”



“Questo è stato fatto prendendo in esame un prodotto insostenibile al 100%: l’automobile. Nel suo processo di ‘migrazione’ una vettura accumula chilometri e perde valore, viene meno il suo potenziale migratorio oltre a generare una cospicua quantità di emissioni inquinanti (ogni anno si immette nell’atmosfera una quantità di CO2 corrispondente a 75 volte il peso medio di una persona ndr). Quando questa arriverà a ‘fine vita’ verrà rimpiazzata, probabilmente, con un’altra automobile. Ma il mezzo porta con sé esperienze e ricordi, oltre all’effettiva possibilità di recuperare materiali e riutilizzarli in altro contesto. Ragionando su questi temi siamo quindi arrivati al concetto finale di ‘km incorporato’.”



“Come le nostre auto anche il migrante attraverso i km percorsi in mare può ‘perdere valore’ professionale andando a svolgere una volta “terminati” i suoi “km incorporati” mansioni di basso profilo. Molti dei rifugiati che sono obbligati a lasciare la propria terra hanno formazioni differenti dall’occupazione che effettueranno una volta sbarcati. Da questi principi è nata l’idea di una migrant design factory, un business per il recupero di rifiuti, l’istruzione e la valorizzazione del lavoro volto ad intercettare un punto di smaltimento nella filiera del “fine vita” dell’automobile, in un’ottica di sostenibilità ambientale e socio lavorativa legati all’artigianato 2.0.”



Il progetto dei due giovani cuneesi è stato valutato dalla commissione universitaria con il massimo dei voti nel dicembre 2016. Ma la grande soddisfazione è arrivata nei giorni scorsi.



“Mentre Elia era in macchina per andare al lavoro” – racconta Riccardo – “Ha sentito alla radio parlare di un concorso a livello nazionale per startup. Si trattava del programma Best, promosso da Invitalia e dal Best Steering Committee. Mi ha subito contattato per partecipare.”



L’obiettivo di BEST – si legge dal sito - è offrire a cittadini italiani -in grado di proporre un innovativo progetto di trasferimento tecnologico- l’opportunità di frequentare corsi intensivi in Entrepreneurship e Management presso la Start-up School dell’organizzazione Mind the Bridge a San Francisco, California. Il percorso di formazione, che prevede anche un periodo di tirocinio in azienda, durerà sei mesi presso la Silicon Valley, culla delle start-up.



“In fretta e furia ci siamo attivati per presentare il nostro progetto di laurea siccome mancavano pochi giorni alla scadenza per accedere alle selezioni” – continua Riccardo – “Dopo di che ho avuto un colloquio a Roma con professionisti del settore legati alla Commissione Fulbright durato 15 minuti. Il 5 giugno è arrivata la conferma: il nostro progetto è stato selezionato tra i vincitori. Parteciperò alla premiazione il prossimo 25 giugno e ad agosto volerò negli ‘States’ per portare avanti questo progetto per i successivi sei mesi.”



“Una soddisfazione indescrivibile” – concludono i due giovani cuneesi – “Abbiamo provato quasi per gioco, ma alla fine l’idea è stata apprezzata. Ringraziamo il Politecnico di Torino e chi ci ha spinto su questa strada, formandoci e dandoci una prospettiva che supera di gran lunga il mero design estetico e che ora porteremo con noi in questa nostra personale ‘migrazione’.”