A Fossano arriva il vento di Vocalmente: online la prevendita dei biglietti

È online il programma dell’edizione 2018 di Vocalmente, il festival italiano dedicato alla musica a cappella che trasformerà Fossano in una grande arena per grandi concerti, talks e in istituto musicale con il ritorno della parte didattica.

Dal 23 al 26 agosto Fossano sarà letteralmente travolta dalle voci di artisti provenienti da tutto il mondo. Pronto il programma delle esibizioni dei big che andranno in scena la sera nella splendida cornice di piazza Castello, scelta come location sia per il suo fascino sia per il pubblico costantemente in crescita.

La prevendita dei biglietti è online, ecco il programma:

- Giovedì 23 agosto: CLUSTER & FRIENDS, opening act Voxes. I Cluster sono un gruppo vocale Genovese fondato nel 2004 da cinque studenti del Conservatorio Paganini di Genova. Da subito, l’obiettivo della band è quello di portare la voce verso nuove frontiere, attraverso arrangiamenti innovativi e l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia. Oggi considerato uno dei migliori gruppi vocali del paese, i Cluster hanno creato uno stile unico e inconfondibile che combina elementi di jazz, pop e fusion, il quale ha permesso loro di calcare alcuni tra i più grandi palchi in Italia, USA e Russia. Vantano collaborazioni con grandi nomi della scena italiana e internazionale tra i quali Mario Biondi, Marco Mengoni, Swingle Singers, Gigi D’Alessio, Luca Barbarossa, Andrea Bocelli, Fiorello, Morgan e Giorgio Panariello, per citarne alcuni. Il loro primo album ‘’Cement’’ (2007), è il primo disco italiano nella storia ad aver ottenuto tre nomination ai CARA (Contemporary Acappella Recording Awards) e, nel 2008, raggiunge il primo posto della classifica iTunes Italia, mantenendolo per oltre una settimana e scalzando artisti del calibro di Madonna e Coldplay; il loro secondo album ‘’Steps’’(2009) ed il disco natalizio ‘’Christmas Present’’ (2010), guadagnano un totale di 12 nomination ai CARA, aggiudicandosene ben 5, tra cui Miglior Canzone Originale e Miglior Album di Natale, rendendo i Cluster il gruppo vocale italiano più premiato di sempre. Raggiungono la notorietà durante la partecipazione alla prima edizione di X Factor, di cui vengono considerati i vincitori morali dal loro mentore Morgan (www.clustervocal.com).

I Voxes (ensemble vocale a cappella) nascono dall’offerta formativa della Fondazione Fossano Musica. Il gruppo si compone attualmente di 23 elementi, esegue brani da 4 a 8 voci scritti ed arrangiati appositamente per la formazione, confrontandosi con vari generi che spaziano dal jazz al pop, dalla world music alla sperimentazione, il tutto esclusivamente vocale, senza l’accompagnamento di strumenti musicali. Nel 2005 le sinergie di due professionisti quali Andrea Figallo e Albert Hera danno vita ad un progetto con l’intento di creare un coro innovativo e di promuovere la musica a cappella contemporanea in Italia.

Dopo una prima fase di studio e numerosi concerti realizzati sul territorio locale sotto la direzione di Andrea Figallo, i VoXes sono invitati alla manifestazione “Castell’Alfero Voice Festival 2007”, occasione in cui “duettano” con Roger Treece (VoiceStra – Bobby McFerrin). Sotto la Guida di Enrico Miolano, Gianpiero Brignone e poi di Marco Meriggio il coro partecipa ad importanti manifestazioni corali tra cui “Suoni dal Monviso”, “Garessio Music Fest”, “Una canzone per Giò”, “Embrun Festival”. Nell’estate 2011 il Coro Voxes ha partecipato alla competizione corale “Solevoci” vincendo il premio per il Programma Musicale di Maggior Interesse. Nel maggio 2014 ottengono il “Golden Diploma Level II” ed il primo premio nella categoria “Pop, jazz, spiritual, gospel” all’International Chorwettbewerb & Festival di Bad Ischl, in Austria. Da ottobre 2014 il coro è diretto da Lorenzo Subrizi. Nel mese di maggio 2016 esce il primo EP, mentre nel mese di giugno 2017 esce DIECI, il primo disco del coro (www.fondazionefossanomusica.it)

- Venerdì 24 agosto dagli USA concerto dei New York Voices. Sono noti per i loro voicings affiatati, arrangiamenti ispirati e un’impareggiabile amalgama vocale. La loro musicalità camaleontica consente loro di spostarsi senza interruzioni da un setting all’altro, che sia orchestrale / big band o in trio. Come i grandi gruppi vocali jazz che sono venuti prima – Lambert, Hendricks e Ross, Singers Unlimited e The Manhattan Transfer – fanno parte di quell’eredità e si stanno dedicando a trasmetterla alle generazioni a venire.

Gli inizi dei NYV: formati da Darmon Meader, Peter Eldridge, Kim Nazarian, Caprice Fox e Sara Krieger, New York Voices hanno fatto le loro prime esibizioni nel 1988. Darmon, Peter, Kim e Caprice hanno frequentato l’Ithaca College di New York e facevano parte di un gruppo di alllievi formatosi per fare un tour del circuito del Jazz Festival Europeo nell’estate dell’86. Dall’89 al ’94 hanno pubblicato quattro CD sull’etichetta GRP, New York Voices, Hearts of Fire, What’s Inside e Collection.

Nel 1992, Sara Krieger si ritirò e, dopo aver ascoltato oltre 60 cantanti da tutti gli Stati Uniti, il gruppo trovò Lauren Kinhan. All’inizio del 1994, Caprice Fox lasciò il gruppo, fissando per sempre il numero dei componenti dei NYV a 4.

Oltre ai propri CD, i NYV ha fatto molte apparizioni come ospite in registrazioni e performance dal vivo guadagnando il consenso della critica e la richiesta di esibirsi in svariati settings.

Nell’ultimo decennio, la comunità sinfonica del pop li ha chiamati a sviluppare vari programmi. I Boston Pops hanno bussato per primi e hanno commissionato alcuni adattamenti in stile big band. I NYV hanno viaggiato in tutto il mondo con la loro musica elegante, con le loro voci impeccabili e arrangiamenti mozzafiato.

I NYV lavorano anche nel campo dell’istruzione, offrendo workshop e clinics a studenti di musica delle scuole superiori e del college di tutto il mondo. Nel 2009, hanno lanciato il Vocal Jazz Camp di New York Voices presso la Bowling Green State University in Ohio. Ora che è arrivato al 9 ° anno, il campo ha trasferito la sua residenza nel bellissimo campus dell’Ithaca College nella parte settentrionale dello stato di New York nel 2016. Sempre nel 2016, hanno lanciato il primo annuale Vocal Jazz Camp di New York Voices a Ptuj, in Slovenia (www.newyorkvoices.com).

- Sabato 25 agosto appuntamento con gli svedesi The Real Group. Con la voce come solo strumento hanno creato un’espressione musicale unica muovendosi fra jazz, pop e musica corale nord europea. Il gruppo è stato fondato nel 1984 e gira il mondo da più di 30 anni. La combinazione di perfezione e creatività, assieme alla composizione di canzoni originali, li ha resi accessibili agli appassionati di musica in generale così come all’orecchio più esigente. Il loro vasto repertorio e l’eccellenza musicale hanno consentito al gruppo di collaborare con orchestre sinfoniche, gruppi jazz, popbands ed importanti artisti quali Barbara Hendricks, Toots Thielemans e Sir George Martin oltre ad esibirsi per la Famiglia Reale in Svezia, aprire i Campionati del Mondo di Calcio in Corea del Sud e cantare per i rappresentanti delle più importanti istituzioni in tutto il mondo – incluso l’Imperatore del Giappone. The Real Group ha prodotto 20 CD col proprio nome, è stato produttore dei propri concerti, dei programmi TV e ha rivestito il ruolo di Direttore Artistico per diversi Festival di musica a cappella nel mondo. Nel 2008 The Real Group ha aperto come ospite il ‘The Real A Cappella Festival’ e nel 2012 il ‘The Real Group Festival’ – entrambi svoltisi in Svezia – che hanno attratto visitatori da più di 20 Paesi. Nel 2015 è stato coorganizzatore del ‘Å Cappella’ Festival sull’isola di Åland, con focus sul canto di gruppo corale, sulla condivisione della musica e sull’incoraggiamento positivo. Nel 2012 e nel 2013 il gruppo è diventato ambasciatore del programma di beneficenza ‘Star for Life’, finalizzato all’educazione e alla sensibilizzazione sul tema dell’AIDS/HIV tra i giovani in Sud Africa. The Real Group è parte di un progetto portato avanti in questi anni, chiamato ‘LevelEleven’, assieme al gruppo vocale finlandese Rajaton. Oltre alla collaborazione in campo musicale, questa interazione transfrontaliera dimostra come la musica possa unire ed ispirare, invece di essere divisiva e competitiva. The Real Group si focalizza altresì sull’educazione e, attraverso workshops e progetti di coaching, influenza cantanti e insegnanti in tutto il mondo. Peder Karlsson, già baritono del ‘The Real Group’, è uno degli soggetti protagonisti nell’attività didattica ed è stato insignito del titolo di Professore Onorario alla Royal Academy of Music in Aalborg & Aarhus nel gennaio 2016. Per trovare ulteriori informazioni sul gruppo e sui progetti didattici è possibile visitare www.therealgroupacademy.se. The Real Group sono: Emma Nilsdotter, Lisa Östergren, Anders Edenroth, Morten Vinther e Janis Strazdins.

- Domenica 26 agosto chiuderanno il Festival gli Accent e I Dirty Loops. Nel sempre più popolare mondo dei gruppi ‘a cappella’, gli Accent si sono ritagliati la loro nicchia. Ispirati dalle magiche armonie jazz dei ‘TAKE 6’ e, prima di loro, dei ‘The Hi-Los’, i sei componenti degli Accent – tutti, a pieno diritto, abili arrangiatori e strumentisti – portano la loro passione per la close-harmony del canto jazz – più denso e più intricato è, meglio è – al livello massimo. L’improbabile incontro tra Jean Baptiste “JB” Craipeau (Francia), Simon Åkesson (Svezia), Danny Fong (Canada), Andrew Kesler (Canada), James Rose (Regno Unito) e Evan Sanders (USA), autodefinitisi “nerds del jazz vocale’, è potuto avvenire esclusivamente nell’era dei social media. Dopo essere diventati fan ‘a lunga distanza’ gli uni degli altri, guardando i rispettivi video su YouTube, hanno unito le loro forze nel 2011, collaborando on line su canzoni e video. Fino ad oggi, hanno realizzato due album, hanno cantato al London A Cappella Festival, oltre che in Germania, Francia, Svezia, Messico e Stati Uniti d’America, e si sono esibiti in uno show di Natale (sold out) al London’s Royal Albert Hall. La loro singolare armonia e i loro arrangiamenti sono stati apprezzati dagli appassionati di musica a cappella e allo stesso modo guardati con attenzione da musicisti quali Cedric Dent dei ‘TAKE 6’ e Clark Burroughs degli ‘‘The Hi-Los’’. Il loro ultimo album, In This Togheter, ha rappresentato un punto importante nella storia del gruppo: è la prima volta che il gruppo ha registrato con tutti i componenti riuniti nello stesso studio. Andando molto oltre lo stereotipo del gruppo a cappella che propone cover pop, l’album presenta sei inediti, incluse alcune composizioni di James, Simon e JB; un pezzo inedito di due membri dei ‘TAKE 6’, Mervyn Warren e Mark Kibble; e contributi di una collaboratrice di Micheal Jackson quale Siedah Garret nonché della bassista e cantante Kristin Korb. Come ha detto Alan Paul: “Voi ragazzi avete raccolto l’eredità dei gruppi vocali.” www.accentvocal.com.

