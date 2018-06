Individuati 171 documenti “farlocchi” per poter lavorare “regolarmente” in cooperative albesi (VIDEO)

120 militari impegnati nell’operazione “Macedonia” che ha portato a scovare lo scorso martedì 19 giugno un importante “giro” di documenti contraffatti provenienti perlopiù dalla Bulgaria e che permettevano a una gran parte della comunità macedone- le cui maestranze attive in queste terre perlopiù per la vendemmia e la produzione di vino - di svolgere l'attività professionale sul territorio italiano "regolarmente". L’operazione ha portato a 30 arresti in flagranza di reato per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, oltre a deferire 171 persone (su più di 300 controllati) per possesso dei documenti falsi validi per l’espatrio, ricettazione, furto aggravato, illecita permanenza nel territorio della Stato, truffa, detenzione di stupefacenti e contrabbando di sigarette.





L’attività è stata condotta in collegamento con il Centro di Cooperazione di Polizia doganale di Chiasso, con il Nucleo dell’ispettorato del Lavoro di Cuneo e con il comando provinciale di Cuneo e Asti della Polizia Locale di San Damiano d’Asti.

Guarda il video realizzato dai carabinieri:

L’attività investigativa è iniziata nel febbraio 2017 quando l’Aliquota Radiomobile di Alba aveva tratto in arresto due cittadini macedoni colti in flagranza di reato. I due malviventi erano responsabili di decine di furti in abitazione e nei garage: uno responsabile di un furto in un maneggio di Roddi, il secondo responsabile di diversi furti in abitazione e garage successivamente fermato a Brunico.In quell’occasione i due tratti in arresto erano stati trovati in possesso di documenti contraffatti dalla Repubblica Ceca: grazie a questi potevano muoversi liberamente con gli autoveicoli nonostante entrambi fossero gravati dalla sospensione della patente per guida in stato di ebrezza. I documenti falsi gli permettevano inoltre di viaggiare liberamente per ogni stato dell’Unione Europea.Da quel fatto del 2017 ha avuto inizio una importante attività investigativa della Compagnia di Alba in collaborazione con il Reparto Operativo di Cuneo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti (pm Nicola) che ha permesso di individuare un gruppo di cittadini macedoni stanziali nella provincia di Cuneo che si occupava di reclutamento e dell’illecito ingresso in Italia di manodopera extracomunitaria (perlopiù di origine macedone o albanese) con la successiva regolarizzazione in territorio nazionale attraverso il reperimento di falsi documenti di identità.Le indagini hanno fatto emergere un vero e proprio sistema dove i malviventi si procuravano i documenti contraffatti, li presentavano all’Agenzia delle Entrate competenti ottenendo l’assunzione dei soggetti come lavoratori comunitari presso cooperative create ad hoc durante il periodo della raccolta dei prodotti agricoli.L’attività investigativa successiva, prendendo in esame i dati delle Agenzie delle Entrate e degli Uffici Anagrafe, ha portato a riscontrare che il 63% dei cittadini macedoni identificati nel corso dei servizi coordinati svolti dai competenti Comandi dei Carabinieri è stato trovato in possesso di una carta di identità falsa, prevalentemente proveniente dalla Bulgaria.I documenti falsi – oltre che da operai stagionali incensurati – sono stati richiesti anche da persone con precedenti penali. In questo modo potevano continuare a delinquere eludendo i controlli di polizia.Attraverso i documenti contraffatti questi potevano circolare e soggiornale liberamente in ogni stato dell’Unione Europea, ottenere la tessera sanitaria ed il codice fiscale, ottenere un impiego e lavorare senza sottostare al “Decreto Flussi”, ottenere l’indennità di disoccupazione garantendosi la possibilità di richiedere un futuro contributo pensionistico.In particolare sono stati tratti in arresto i responsabili di questo “sistema” di traffico illecito di documenti farlocchi:. Per gli stessi reati è stata notificata l’Durante l’operazione sono state eseguite 45 perquisizioni personali e locali in numerosi comuni delle province di Cuneo e Asti nel corso delle quali sono stati arrestati 13 cittadini macedoni trovati in possesso di carte d’identità bulgare false.