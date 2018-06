In viaggio sul trenino dei turisti per “Enjoy Albisole”: il calendario estivo degli eventi dei due comuni (FOTO e VIDEO)

Quale miglior posto se non il trenino che accompagna i turisti per raccontare in giro per le Albisole il calendario estivo degli eventi dei comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina?

Gli assessori al turismo dei due comuni Nicoletta Negro di Marina e Luca Ottonello di Superiore da 4 anni collaborano in sinergia per la programmazione culturale, sportiva, ricreativa delle amministrazioni e hanno proposto anche in questa occasione una curiosa e particolare iniziativa, per rendere pubblico il calendario ai cittadini.

“Il programma di iniziative messo a sistema è il risultato di alcune scelte, non sempre facili, ma volte a soddisfare le aspettative e le richieste di chi viene ad Albisola a trascorrere le proprie vacanze e di chi vive tutti i giorni i nostri paesi. Si tratta inoltre di un grande lavoro reso possibile dalle competenze e dalla preparazione dei nostri uffici comunali ma anche reso possibile grazie alla partecipazione ed alla collaborazione delle molteplici realtà presenti sul territorio: soggetti pubblici e privati, circoli culturali, associazioni sportive, giovanili, di categoria e soprattutto di volontariato che permettono ai Comuni di disporre di forze e idee innovative e che consentono la realizzazione di tanti bei progetti” spiegano Nicoletta Negro e Luca Ottonello.

“ ‘Enjoy AlbiSole’ rappresenta un programma d’intrattenimento variegato ed eterogeneo rivolto a tutti i target di cittadini e turisti: concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi, appuntamenti culturali, rassegne musicali, manifestazioni dedicate alla nostra ceramica, attività di animazione per i più piccoli e per gli adulti, e molto altro ancora.

L’obiettivo resta quello di investire sulla promozione delle nostre località e la loro affermazione anche aldilà dei confini comunali nella prospettiva di attrarre sul territorio nuove idee, progetti e investimenti che, parallelamente alle nostre strategie, permettano di mantenere competitivo, innovando e rinnovando, il brand di Albisola come destinazione turistica e culturale” continuano gli assessori.

“Tra i grandi eventi congiunti ricordiamo i Fuochi d’artificio, giovedì 9 Agosto alle 22,30 e, sempre in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Spiagge, una delle tante novità dell’Estate 2018: il Beach Music Parade un evento di intrattenimento artistico e musicale che si svolgerà negli stabilimenti balneari delle Albisole a partire dalle ore 16,00 e fino alle ore 24:00 di sabato14 Luglio. Un contenitore artistico che racchiude e coordina dal punto di vista dell'immagine e della comunicazione un insieme di eventi di intrattenimento musicale il cui scopo è la promozione congiunta del territorio e la fidelizzazione dei turisti. Ma quest’anno per i più piccini ci sarà un’altra bella novità: il Trenino Turistico (già in servizio ad Albissola per il trasporto crocieristi del Palacrociere di Savona) offrirà un servizio di trasporto con finalità turistiche, con tratta Savona-Albissola Marina-Albisola Superiore e ritorno per tutte le serate estive. Prima corsa ore 20.45 e partenza ogni 45 minuti circa per congiungere i nostri territori ed agevolare la fruizione delle nostre iniziative” concludono Negro e Ottonello.

Di seguito le molteplici iniziative dei due comuni:

Albissola Marina:

La grande novità dell’estate 2018 di Albissola Marina sarà la doppia location scelta per gli spettacoli di “Palcoscenico Albissola”, in seguito all’ormai nota sentenza del Tribunale di Savona ed alla conseguente sospensiva richiesta dal Comune di Albissola Marina ed accolta dal Tribunale medesimo, che stabilisce il limite massimo di serate di spettacoli all’aperto che possono essere realizzati sul Palcoscenico di Piazza Concordia in: nr. 5 serate al mese per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre. Gli spettacoli per bambini saranno così allestiti al Parco pubblico Faraggiana, nuovo centro di aggregazione per le famiglie albissolesi. Primo spettacolo: Martedì 26 Giugno “Storie d’acqua” a cura del Teatro Prova. (in allegato il programma completo).

Ma “Albissola dei cuccioli” propone anche, per tutto Luglio ed Agosto, ogni martedì pomeriggio alle ore 18,30 le “Favole in Pozzo Garitta”, grazie alla passione di Mino Puppo e Maria Assunta Rossello ed alla collaborazione de “I nonni delle Fiabe”.

Torna invece in P.zza Concordia la rassegna “Parole Ubikate in mare”, rassegna letteraria tra le più prestigiose nel panorama nazionale, in collaborazione con la libreria Ubik di Savona.

Quest’anno due grandi critici d’arte: Philippe Daverio il 14 Luglio e Flavio Caroli il 4 Agosto, sarà una bella occasione per presentar loro la fervida realtà albissolese. Ma anche risate con Gene Gnocchi il 22 Luglio e tanti altri grandi nomi della letteratura, del giornalismo e della cultura italiana per finire con Marco Damilano il 2 Settembre.

Il 13 Luglio arriva invece al Parco Faraggiana una tappa del Riviera Jazz & Blues Festival, con Delvon Lamarr Organ Trio.

A Marina grande appuntamento poi per Venerdì 20 Luglio con l’ormai attesa “Notte Bianco & Blu”: concerti, workshop, attività commerciali in campo con Street Food e bancomatto.

Sulla scia del grande successo riscosso nella Notte Bianco & Blu 2017 quest’anno la Chiaroscuro Srl proporrà una data albissolese interamente dedicata al body painting, l’appuntamento è per Sabato 25 Agosto con il Body Art Festival By Albissola. Programma completo suwww.lovealbissola.jimdo.com.

Tra gli altri eventi in programma per l'estate albissolese merita grande attenzione la VII^ Edizione del "Voxonus Festival", in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Savona, nella splendida cornice di Villa Faraggiana.

Presentazione ufficiale del programma Venerdì 29 Giugno alle ore 18,00 presso la Casa Museo A. Jorn. Primo appuntamento in Villa Faraggiana il 6 Luglio con Across Duo nella Galleria delle Stagione, per informazioni e prenotazioni 019-824663.

Musica protagonista anche al Festival di musica acustica e liuteria artigianale in programma nelle Albisole, a Marina appuntamenti al MUDA dal 15 giugno al 1 luglio (in allegato programma completo).

Da non dimenticare, sempre in Pozzo Garitta, Sabato 18 Agosto, l’annuale appuntamento con la poesia a cura di Simona Poggi e dell’Associazione Arte Doc, quest’anno il Trebbo Poetico è dedicato ad Alda Merini.

E per tutta l’estate continueranno i “Mercoledì di Pozzo Garitta” con un calendario ricco e variegato a cura del Circolo degli Artisti, quest’anno ancora più serate in cartellone spaziando tra arte, cultura, teatro, musica ed intrattenimento. (tutti i singoli appuntamenti nei programmi in allegato).

Alla Casa Museo A. Jorn tornano invece le serate culturali a cura dell’Associazione Amici di Casa Jorn dal titolo “Estate a Casa Jorn – Art Music Talks & Spritz”, dalle ore 20,00 aperitivo in giardino ed a seguire show, primo appuntamento Martedì 26 Giugno con “Escape Game – Gioco di ruolo a squadre”, Martedì 3 Luglio invece “Acustic Live in the Garden”.

Cresce il pubblico in maniera esponenziale ogni anno per il Concerto all’Alba a cura de “Il Manipolo della Musica”, in programma sul Lungomare degli Artisti per le ore 5,45 della mattina di Martedì 14 Agosto.

E poi musica sul Lungomare degli Artisti, ogni Sabato sera, grazia alla collaborazione con la Cooperativa Sociale La Flaca che gestisce la Spiaggia libera attrezzata Le Vele, mercatini dell’artigianato ogni IV Domenica del mese nel Centro Storico grazie a Promotur, che in data 2 Settembre porterà ad Albissola “Viaggiando”, un’intera giornata dedicata a foto ed auto d’epoca.

Ma anche musica dal vivo ogni Domenica sera in Via Colombo grazie alla collaborazione dei commercianti, per “La scalinata del gusto”.

Ma Albissola è anche cultura, saranno due le grandi mostre in programma nell’arco dell’estate:

Sabato 21 luglio ore 17.30 inaugurazione - fino al 12 agosto

Albisola e Designer per la casa dell’uomo

Mostra a invito, di oggetti in ceramica realizzati secondo i dettami del Design da designer italiani o presso le manifatture ceramiche della Liguria e di altre regioni italiane e Mostra Omaggio a Oscar Albrito, promosse da Claudio Manfredi, Tullio Mazzotti, Riccardo Zelatore, Federico Marzinot curatore dell’iniziativa.

Organizzato dal Comune di Albissola Marina con la partecipazione del Comune di Albisola Superiore.

Patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Savona, ADI Associazione Designer Italiani, AiCC e Associazione Ceramisti di Albisola.

Sedi espositive in Albissola Marina: Atelier Anna Matola - Ceramiche Pierluca - Ceramiche San Giorgio - Fabbrica Casa Museo Giuseppe Mazzotti 1903 – Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea – Circolo Culturale Eleutheros – Galleria Signori Arte – Stamperia del Bostrico – Centro Artigianale Restauri.

Sedi espositive in Albisola Superiore: Casa dell’Arte – Ceramiche Gaggero – Laboratorio di Marco Tortarolo – Studio Ernan Design.

Sede in Celle Ligure: Ceramiche Il Tondo

Da sabato 02 agosto a domenica 02 dicembre

MuDA Centro Esposizioni – Via dell’Oratorio 2

Lucio Fontana e Albisola – scultura, architettura e ceramica

Mostra promossa dal Comune di Albissola Marina, DIRAAS Università degli studi di Genova e Fondazione CentoFiori

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Lucio Fontana (Rosario de SantaFé 1899-Comabbio 1968), il Comune di Albissola Marina promuove una mostra nel 2018, volta a documentare e approfondire i rapporti tra l’artista e il territorio albisolese.

Il presente progetto preliminare, a cura di Enrico Crispolti, Luca Bochicchio e Paola Valenti, è nato dalla riunione del novembre 2016 del Comitato Scientifico del MuDA Museo Diffuso Albissola, composto da: Alberto Beniscelli (Università di Genova), Luca Bochicchio (Università di Genova), Enrico Crispolti (Università di Siena), Leo Lecci (Università di Genova), Lauro Magnani (Università di Genova), Nicoletta Negro (Comune di Albissola Marina), Antonio Sgamellotti (Accademia dei Lincei, CNR, Università di Perugia), Paola Valenti (Università di Genova), Federico Zanoner (Mart, Rovereto).

Albisola Superiore

Musica, teatro, cabaret, ceramica, gastronomia, mercatini e sport: l’estate di Albisola Superiore si presenta con un programma ricco di eventi consolidati e novità su tutto il territorio cittadino.

“Albistrings Night”, a cura dell’associazione ArtINcanto, è una rassegna musicale dedicata agli strumenti a corda, che coinvolge i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina. Sul litorale si svolgerà la prima edizione di “Beach Music Parade” dedicata alla spiaggia e ai colori dell’estate e del mare.

Ritorna anche quest’anno il “Festival musicale albisolese” con la partecipazione del Mago Gabriele Gentile e le esibizioni dei vincitori delle edizioni precedenti.

Ritornerà anche quest’anno un appuntamento molto apprezzato dal pubblico: la rassegna “In movimento voci e suoni da un racconto mediterraneo”, a cura di Teatro Pubblico Ligure, che avrà come protagonisti, fra gli altri, Mario Incudine, Tullio Solenghi e Roberto Alinghieri.

Altro atteso ritorno sarà “Capo di Notte. La cena del pescatore”, due serate di grande festa con gastronomia, musica e intrattenimento.

Ad agosto il centro storico in località Superiore sarà animato da “#Liguritudine”, un percorso gastronomico con animazione per bambini, musica ed esposizioni.

La stagione estiva albisolese sarà anche ricca di mercatini dedicati all’artigianato, all’antiquariato e alle opere dell’ingegno con “Albisola in piazza” e “Albisola in bancarella” a cura del Consorzio La Piazza e del Consorzio Promotur.

Non mancheranno appuntamenti dedicati allo sport grazie ai corsi settimanali di zumba, fitness, pilates, tonificazione dolce, yoga, arti marziali delle Associazioni albisolesi e a competizioni quali l’Albi-Cup Beach Volley e il Trofeo di Ping Pong a cura dell’ASD BarraBrava41. Completano il programma sportivo il Dog Trekking con Yoga al tramonto a cura di ASD Educane, il Dancing Summer 2018, una dimostrazione tecnica di Tai Chi a cura dell’ASD Fiore d’Inverno ed il Fitness Freack On The Road a cura della omonima ASD.