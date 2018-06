Giuseppe Noto nuovo direttore sanitario dell'AslCn1

Giuseppe Noto, 62 anni, medico, specialista in Medicina Interna, attuale direttore del distretto sanitario unico di Palermo, azienda presso la quale ha svolto numerosi incarichi di direzione ed è stato direttore sanitario dal 2013 al 2016, è il nuovo direttore sanitario di azienda dell’Asl CN1. Assumerà l’incarico mercoledi 27 giugno.

"Ho affidato il ruolo di direttore sanitario al dottor Noto - dichiara il direttore generale Brugaletta - e lo ringrazio di aver accettato la nomina, sulla base della sua pluriennale esperienza direzionale maturata anche a livello nazionale, in vari ambiti, oltre che per l'indiscussa preparazione manageriale e le capacità di relazione e lavoro in gruppo. Sono certo rappresenterà un valore aggiunto per la nostra azienda."



Il dr. Noto è in possesso di vari diplomi universitari su management in sanità pubblica, general management, pianificazione e gestione della qualità, educazione sanitaria ed ha lavorato sia presso l’assessorato della Salute della regione Sicilia, sia presso il Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) svolgendo varie missioni, con funzioni di esperto e di capo-programma, in progetti di cooperazione internazionale in Africa e in America Latina.



Ha svolto attività di consulenza presso altre regioni ed enti pubblici, tra i quali l’Istituto Superiore di Sanità, l’Agenzia regionale sanitaria delle regioni Abruzzo e Marche, e presso l’Azienda Usl di Reggio Emilia.

E’ stato inoltre componente di vari gruppi di lavoro nazionali tra cui il tavolo per la spending review, la commissione per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e per la redazione del Piano nazionale cronicità.

Promotore di ricerche in campo nazionale, autore di numerose pubblicazioni, vincitore di premi nazionali, ha svolto e svolge frequenti attività formative presso aziende sanitarie, Università, Agenzie regionali di varie regioni ed è stato impegnato in attività di formazione all’estero, nell’ambito dei programmi di cooperazione internazionale.