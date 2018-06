Mirabilia: la rabbia del pubblico. Flop alla seconda serata con spettacoli annullati e sostituzioni dell’ultimo minuto

Diciassette repliche con 9 spettacoli. Questo è il programma di Mirabilia ieri sera. Dopo la cancellazione della prima serata, l’annuncio della cancellazione dello spettacolo di punta della serata di ieri, “Silence!” dei francesi Commandos Percue, la serata di ieri ha portato rabbia e amarezza nel pubblico che aspetta tutto l’anno il Festival del teatro di strada e del circo.

Un’imponente dispiego di forze e mezzi per la chiusura di un’area spettacolo che coinvolgeva via Roma, via Cavour e piazza Castello, accesso solo a biglietto anche per andare a prendere un caffè nei bar del centro, persone che sono entrate nel perimetro e sono dunque entrate nelle aree spettacolo prima dell’attivazione dei varchi che hanno visto gli spettacoli come chi, inviperito, aveva pagato 15 Euro, in alcuni casi, 7,50 in altri casi.

“Mirabilia torna Mirabilia… libero accesso agli spettacoli di strada” annuncia sui social il festival Mirabilia “Scusateci per i disagi di ieri, non siamo preparati a chiudere le città. Quindi oggi ritorniamo all’amata Mirabilia che tutti conosciamo, con spettacoli di strada e a libero accesso”.

Scuse che non placano gli animi di chi era già amareggiato dalla decisione della direzione artistica di trasferire a Busca il grosso del Festival lasciando a Fossano quello che era stato annunciato come un fine settimana di spettacoli di strada gratuiti poi smentito dalla realtà dei fatti.

Tante, tantissime le lamentele, dirette e tramite i social, sembra quasi che l’intera città si sia compattata esprimendo, per una volta, la stessa opinione sulla recensione di un evento cittadino

“Per il Festival Mirabilia la città di Fossano ha perso tante altre manifestazioni. Ha creduto fortemente in questo Festival! Ha sempre accolto gli artisti con enfasi e affetto! Questa sera avete dato esempio di incapacità organizzativa! Avete oltraggiato la città di Fossano e inoltre da più parti è arrivata notizia che molti fornitori fossanesi aspettano i soldi di forniture addirittura delle scorse edizioni! Avete chiuso la città approfittando della buona volontà anche di tanti volontari che, come sempre, si impegnano per il bene della città. Avete chiesto un dazio di ingresso per entrare nel centro della città per due spettacoli” questa una delle recensioni negative comparse questa mattina sulla pagina Facebook del Festival che sottolinea tutta una serie di cause di amarezza, a partire dalla situazione economica oltre che organizzativa.

Come sempre eccellenti gli artisti dal Grande Piano, ormai assurto a livelli altissimi di fama in tutto il mondo, in scena a sorpresa sul palco di piazza Castello, ad Andrea Cerrato, in sostituzione di Ivan Do-Duc, da Lea Legrand a Wanda Circus e Tom Campbell, ma il pubblico si è goduto poco gli spettacoli sull’onda della rabbia. Un vero peccato anche per gli artisti, persone che non hanno potuto esibirsi davanti al pubblico tradizionalmente avvolgente di Fossano.

Intanto il Sindaco di Fossano Davide Sordella ha lanciato un appello sui social network: “Viste le numerose segnalazioni vi preghiamo di scrivere via mail al Comune (sindaco@comune.fossano.cn.it) indicando tutti i casi con dettagli precisi in cui volevate rientrare a casa o recarvi a un bar o a casa di conoscenti e vi sono stati chiesti dei soldi o documenti negandovi l’accesso da parte di personale del Festival Mirabilia. Ove confermato, agiremo nei confronti dell’organizzazione che ci ha assicurato che non sarebbe successo e non ne aveva alcun diritto”

“Delusione e amarezza, un Festival inventato e nato a Fossano, cresciuto negli anni per importanza ha deluso proprio la città delle origini. Ci saremmo aspettati maggiore attenzione e rispetto visti i risultati che sono stati raggiunti dal festival in questi 12 anni ascrivibili soprattutto all'impegno di tutte le componenti sociali. Comune, fondazioni, commercianti, artgiani, professionisti si sono spesi senza esitazione, fino ad offrire una sede permanente in città "la casa di Mirabilia". La sola responsabilità di questa amministrazione è quella di aver sollecitato, considerate le tante segnalazioni il rientro debitorio dell'organizzazione verso i tanti che, offrendo fiducia e per il bene della città di Fossano, hanno permesso di poter svolgere il festival in questi anni. La nostra città non meritava questo trattamento” dichiara l’assessore allo Sport e Manifestazioni Michele Mignacca.