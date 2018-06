Silvio Ferrero, nuovo socio del Lions Club Carrù-Dogliani

Serata conclusiva dell’anno sociale, giovedì 21 giugno, per il Lions Club Carrù-Dogliani, con la presidente Paola Porta che ha salutato soci e ospiti, al ristorante “Il verso del ghiottone”, a Dogliani Castello, prima di cedere il distintivo a Raffaele Sasso, che ricoprirà l’incarico nel prossimo Anno lionistico.

«Per me questa è stata una esperienza intensa, quanto significativa, molto impegnativa - Ha detto con commozione Paola Porta in apertura di conviviale – accompagnata da grandi soddisfazioni, pur con qualche momento di sconforto, trovando però sempre, accanto a me amici che mi hanno sostenuto. Il programma che ci eravamo prefissati per quest’anno era sicuramente ambizioso, ma con orgoglio posso dire che abbiamo portato a termine tutti i services. Anzi anche qualcuno in più. Dalla raccolta degli occhiali usati, al Poster per la pace, alla prevenzione del glaucoma, al libro della Fata Zucchina, il cui costo, anziché andare all’autrice, la giornalista Renata Cantamessa, è stato devoluto all’Ospedale Regina Margherita, di Torino, a favore del reparto pediatrico oncologico, all’ultimo, importante per l’importo messo a disposizione del Comune di Bastia, per contribuire alla ricostruzione del Parco giochi dei bambini distrutti dall’alluvione del Tanaro dello scorso anno».