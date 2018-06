A Piasco si producono le birre agricole Kauss, utilizzando quasi esclusivamente materie prime coltivate in provincia di Cuneo

Arrivando da Costigliole Saluzzo, appena prima di entrare in Piasco sulla sinistra c’è la società agricola birrificio Kauss. Ne sono titolari Ivan Lodini, 45 anni, originario di Milano e trapiantato nella provincia “Granda” da quasi due decenni, esperto in informatica, che, nell’attività, si occupa della parte commerciale e di comunicazione; poi due cuneesi laureati: Diego Botta, 35 anni con gli studi in Scienze Agrarie, a cui tocca l’aspetto amministrativo, e Luigi Cagioni, 39 anni, dottore in Tecnologie Agroalimentari, e con alcune esperienze nel settore, al quale è affidato il compito di curare la produzione. In sostanza, quello che tecnicamente viene chiamato il birraio. A loro dà una mano il collaboratore Marco Goletto.

Il nome del birrificio nasce dalla volontà di coniugare la tradizione del territorio e l’ispirazione per la birra della Germania attraverso il termine causs che, in piemontese, significa calcio a cui, però, è stata sostituita la c con la K per renderlo più tedesco. Ma Kauss è anche il voler dare un calcio ai precedenti percorsi lavorativi e rimettersi in gioco, iniziando un nuovo e innovativo cammino di vita. In particolare per Luigi il quale, pur dilettandosi nell’approfondimento delle tecniche di lavorazione della birra, era dipendente della Provincia. Quindi, con un impiego pubblico sicuro.

Ma come è nata l’attività? “A propormela - racconta Ivan - è stato Diego, che mi ha fatto conoscere Luigi. L’idea di poterci dedicare a un mestiere artigianale con i piedi ben piantati sul territorio ci è piaciuta subito. Siamo partiti nel 2012. La struttura dove produciamo la birra è la vecchia stalla del padre e della famiglia di Luigi nella quale allevavano le mucche. L’abbiamo ristrutturata alle nuove esigenze produttive e igienico-sanitarie, con l’aiuto di alcuni professionisti. Ma ci siamo occupati direttamente noi di molti interventi”.

C’è poi un secondo cambiamento fondamentale nell’azienda: dal 1º gennaio 2017 è diventata a tutti gli effetti agricola. Cosa vuol dire nel concreto? “Mentre prima - risponde Ivan - acquistavamo, come tutti i birrifici standard, le migliori materie prime di origine tedesca o inglese, da quella data abbiamo iniziato a produrle direttamente sul territorio. Il malto base, che è il più utilizzato nelle nostre birre, ha origine, in gran parte, dagli 11 ettari di terreno che coltiviamo a orzo a Manta, Brossasco e nel Saviglianese. E l’acqua è quella della Valle Varaita. Inoltre, abbiamo chiesto la certificazione biologica di quanto produciamo: quando arriverà potremo dire di produrre una birra agricola e bio. Perché il boom dei birrifici artigianali ha riguardato di più la produzione delle bevanda e non la coltivazione delle materie prime”.

Però esiste ancora un passaggio che non potete effettuare in “casa”? “Al momento rimane il problema della trasformazione dell’orzo in malto che dobbiamo ancora farci fare in Germania. Così come siamo obbligati ad acquistare i malti speciali. Ma il nostro obiettivo è di poter utilizzare sempre di più la materia prima locale”.

In quest’ottica, la novità dell’estate 2018 è la birra Punto Zero che sta per essere lanciata sul mercato. Per fabbricarla, oltre, anche in questo caso, a usare l’orzo della campagne cuneesi e l’acqua della Valle Varaita, viene utilizzato il luppolo prodotto a Carrù ed è già stata avviata una coltivazione sperimentale a Castelletto di Busca. Inoltre, contiene il mais Pignolet dei terreni di Piasco. La nuova birra si affianca alle cinque - la Bianca, la Bionda, la Rossa, la Doppio Malto e l’ambrata Nagoj - messe in commercio tutto l’anno e alla Scura “Santa Kauss” lavorata solo durante la stagione invernale. Con un tipo di produzione il più naturale possibile: cioè senza filtrazioni, centrifugazioni, ma con la sedimentazione dei depositi a caduta. Un processo di 3-4 settimane di fermentazione e di altre 3-4 settimane di maturazione-riposo ottenuto senza interventi meccanici. La birra viene imbottigliata senza farla rifermentare nel vetro. Quindi, un ulteriore passaggio per renderla molto digeribile. Tutto questo, insieme all’utilizzo delle materie prime locali certificate, significa raggiungere il massimo dal punto di vista della qualità.

LO STILE, LA PRODUZIONE, LA VENDITA

“Lo stile di produzione - sottolinea Ivan - è quello delle birre tedesche, però come un musicista interpreta a modo suo un brano, anche noi ci abbiamo messo un tocco personale: lo stile Kauss. Sono birre moderne, con il gusto della tradizione: facilmente bevibili; semplici; però non banali. Spesso è più difficile creare un prodotto equilibrato che qualcosa di troppo “gustoso”. Fare birre molto speziate vuol dire avere più opportunità di mimetizzare qualche difetto”.

Quanta ne lavorate all’anno? “Siamo partiti con venticinquemila litri, adesso siamo a centomila. Inoltre, facciamo quattro mila litri di gazzosa: anche questa totalmente artigianale senza l’uso di acido citrico, ma ottenuta soltanto spremendo i limoni, usando l’acqua di valle e dosi ridotte di zucchero di canna compensate dall’utilizzo di estratti dalla pianta di stevia piemontese”.

Dove la vendete? “Il 90% della produzione viene commercializzato nei negozi, nei bar, nei pub e nelle feste di paese della provincia di Cuneo. Il resto lo smerciamo a Torino, in Lombardia e nel Lazio. La nostra scelta è stata di vendere un prodotto che raccontasse la propria storia e il territorio dal quale proviene. Ci stiamo riuscendo anche perché guardiamo negli occhi il 95% dei nostri clienti e, quindi, è più facile spiegare il lavoro, le materie prime, il profumo del luppolo, tutto ciò che viene rappresentato e trasmesso in un boccale della nostra birra”.

LA CULTURA DELLA BIRRA

“Da una quindicina di anni - prosegue Ivan - il movimento della birra artigianale, ha creato una nuova cultura rispetto alla bevanda. Prima era un settore marginale, adesso, anche grazie all’impegno delle organizzazioni agricole di categoria e al lavoro promozionale di chi produce, ha acquisito il giusto valore ed è diventato un prodotto nobile alla pari del vino. Infatti, non ha soltanto più la clientela classica del bar o del pub, ma inizia ad essere proposta nei ristoranti. C’è ancora da far comprendere meglio che la birra artigianale, per il lavoro di cui necessita, costa di più di quella industriale”.

GRANDE ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E ALL’ETICA

“Innanzitutto, la grande attenzione all’ambiente e all’etica, si ritrova nel fatto che coltiviamo molti dei prodotti utilizzati e abbiamo chiesto la loro certificazione biologica. Poi, nelle varie fasi di fabbricazione della birra usiamo tutta energia elettrica che arriva da fonti rinnovabili acquistata da un fornitore locale. E il caldo che serve per la produzione del mosto lo creiamo da un generatore di vapore a legna alimentato con gli scarti comprati dalle segherie della Valle Varaita. Anche questi, però, certificati come gestione forestale sostenibile. Aspetti che vanno nella direzione dell’economia circolare, chiusa, nella misura maggiore possibile, a livello locale. Nel nostro piccolo vogliamo lasciare alle nuove generazioni un mondo più pulito di quello che abbiamo trovato”.

PROBLEMI E SODDISFAZIONI DEL LAVORO

“I problemi sono per una parte legati a quelli di tutta la piccola impresa italiana, come la burocrazia asfissiante e la tassazione elevata. Il divario tra la professionalità messa in campo e quanto si guadagna è ancora troppo alto. Poi, nel nostro settore, producendo bevande alcoliche, ci sono ulteriori adempimenti burocratici da portare avanti”.

Cosa vi fa continuare? “La grande passione e lo straordinario entusiasmo per questo mestiere e per cosa siamo riusciti a realizzare partendo dal nulla. Inoltre, tra le soddisfazioni c’è l’impegno con i ragazzi autistici dell’Associazione L’Airone di Manta. Li ospitiamo il mercoledì mattina, spiegando loro le caratteristiche del nostro lavoro e i percorsi produttivi”.

LE PROSPETTIVE FUTURE DELL’AZIENDA

“Lavorare ancora meglio sull’aspetto delle energie rinnovabili, utilizzando il fotovoltaico. Riuscire ad effettuare la trasformazione dell’orzo in malto sul territorio: anche quelli speciali. Su quest’ultimo aspetto stiamo collaborando, in via sperimentale, con una ditta torinese per chiudere il ciclo in Piemonte”.

Alla domanda sul cosa vorrebbe chiedere l’azienda alle Istituzioni, risponde con chiarezza Diego che, avendo a che fare con i registri e la contabilità, è più toccato dalla burocrazia. “Servono semplificazioni e avere più fiducia nelle imprese quando vengono svolti i controlli. Partendo dal concetto che, fino a prova contraria, si è lavorato seguendo tutte le norme e non il contrario. L’agricoltura prima di farla sulla carta bisogna farla sulla terra. Oggi, purtroppo, è più importante la carta che la terra”.

Ascoltando Ivan, Diego e Luigi si coglie davvero quella passione e quell’orgoglio per il loro lavoro capace di fare la differenza in positivo. E lasciando l’azienda ti rimangono addosso quell’intenso profumo di luppolo e la piacevole freschezza di una birra per la gran parte cuneese.