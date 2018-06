Confindustria Cuneo: “inclusivi” o fuori dalla mischia?

Una delegazione di Fratelli d'Italia – Cuneo, composta da Paolo Chiarenza, Enzo Tassone consigliere comunale di Peveragno, Guido Giordana consigliere comunale di Valdieri, ha assistito all'Assemblea annuale della Confindustria che si è tenuta ad Alba.

A conclusione dei lavori degli industriali ha espresso il seguente commento:

“Ancora una volta gli appelli di Confindustria sono rivolti ad un generico richiamo alle altrui inadempienze e ad un messaggio teorico sulla crescita economica e sulla bontà della nostra cittadinanza europea. Appelli che non ci hanno né convinto né rassicurato. Non possono bastare per la crescita economica, il lavoro e la riduzione del debito pubblico la semplice formulazione di analisi e di aspettative da parte degli industriali, che in genere, al pari della classe politica, dimostrano di non avere né idee né progetti per il nostro futuro industriale. Ancora una volta nessuna precisa indicazione di ordine politico e istituzionale, un campo che non si può disertare, piaccia o non piaccia, dall'epoca delle grandi privatizzazioni e è manifestata nei confronti dell'”attuale” Europa, che si continua bellamente ad affidare al potere bancario, finanziario e delle grandi lobby economiche, dietro il meschino alibi di non apparire sovranisti e populisti. Come se la conduzione verticistica ed economicistica dell'Europa di oggi possa essere un sicuro ancoraggio, soprattutto per le nostre piccole-medie imprese. Nessuna denuncia delle dirette responsabilità politiche – specialmente a livello ministeriale – per la burocrazia imperante e dilagante che soffoca l'intera economia italiana. Nessun richiamo di responsabilità per la politica delle sanzioni alla Russia, che tanto danneggia anche l'export della provincia di Cuneo. Nessuna richiesta prioritaria di interventi sulle grandi infrastrutture, volano imprescindibile per la produzione industriale e per il lavoro.

Inoltre, venendo più propriamente a Cuneo, ci saremmo aspettati da Confindustria un deciso intervento per le vitali questioni delle grandi infrastrutture nel nostro territorio. Dall'anno 2005 l'autostrada Asti-Cuneo è praticamente in situazione di stallo; la costruzione del nuovo traforo di Tenda non può essere lasciata solo all'azione dell'Anas Piemonte, affiancata - si fa per dire – da una burocratica commissione intergovernativa romana; il vecchio progetto dell'asse stradale-autostradale con la Francia del Sud, che tanti studi e impiego di mezzi finanziari ha comportato in passato, qualcuno autorevolmente deve pur avere il coraggio di riprendere, se si vuole affrontare di petto il tema dello sviluppo economico della nostra provincia. Infine, possibile che Confindustria non abbia avvertito e colpevolizzato le maggiori rappresentanze politiche cuneesi, perché non solo il nostro territorio non ha alcuna rappresentanza nell'ampia squadra di governo, ma neppure nella importante Commissione Infrastrutture-Trasporti del parlamento?

Abbiamo l'impressione che Confindustria Cuneo si tenga fuori dalla mischia. Hanno detto che per il futuro " la parola chiave è inclusivo". Una parola che vuole dire tutto e niente. Come dire, confidiamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo."





Paolo Chiarenza – Guido Giordana – Enzo Tassone