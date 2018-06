Vertenza Colussi, c’è l’accordo tra sindacati e azienda: al via oggi le assemblee con i lavoratori

E’ stato firmato intorno alle 23 dopo un tavolo di trattative partito nel mattino di ieri, lunedì 25 giugno, l’accordo sulla vertenza Colussi di Fossano.



Nello stabilimento di via Torino lo scorso 5 giugno era arrivata la comunicazione dell’azienda di voler procedere al trasferimento della produzione delle due linee di fette biscottate (al momento core business dell’azienda fossanese) a Petrignano (Perugia). Questa scelta avrebbe portato all’individuazione di 117 esuberi.



Dopo lo sciopero dell’8 giugno l’azienda si era resa disponibile a una discussione con le parti sociali spiegando come aveva individuato in Fossano un nuovo polo d’eccellenza della pasta di qualità (all’interno dello stabile una line a è dedicata alla produzione di pasta Agnesi e Misura).



Nell’ultimo tavolo tra Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil si era evitata l’apertura di una procedura di mobilità collettiva valutando l’ipotesi dell’attivazione dei contratti di solidarietà.



Dopo la lunga trattativa di ieri sono state precisate le condizioni dell’accordo. I contratti di solidarietà con riduzione oraria (e quindi di salario) dei lavoratori operanti nel reparto fette dovrebbero partire intorno al 2 luglio e proseguiranno per un anno.



Parallelamente verrà aperta una finestra di mobilità volontaria con incentivo della durata di sei mesi. Sarà inoltre attivato un servizio gratuito di outplacement per favorire l’eventuale ricollocazione dei lavoratori che volessero lasciare Colussi.



Anche nell’incontro di ieri è stato garantito dai dirigenti dell’azienda come si voglia per il momento mantenere la produzione di fette a Fossano con l’obiettivo di trasformare Fossano in un polo di pasta di qualità. A questo fine i sindacati hanno chiesto l’attuazione di un piano industriale più di lungo periodo su quali possano essere illustrate le mission aziendali e valutati i livelli produttivi.



L’accordo siglato in serata passerà ora al vaglio dei lavoratori nelle assemblee convocate per oggi, martedì 26 giugno, dalle 13 alle 14 e dalle 14 alle 15 per il primo turno e dalle 21 alle 22 e dalle 22 alle 23 per il turno serale. Saranno i lavoratori a valutare e votare l’accordo firmato tra le parti.