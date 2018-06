40 anni del liceo Giolitti di Bra: aperte le prenotazioni al pranzo

Sono aperte le prenotazioni al pranzo conviviale in programma in concomitanza con i festeggiamenti per i primi quarant'anni del liceo scientifico "Giovanni Giolitti" di Bra. L'evento si terrà sabato 27 ottobre quando è in programma un convegno che coinvolgerà allievi ed ex allievi e vedrà la partecipazione, come ospite d'onore, di Fernando Ferroni, presidente dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare. Di scienza, ricerca e degli sbocchi professionali degli studi scientifici si parlerà dalle 9 alle 12,30 all'auditorium Crb di Bra. A seguire si terrà il pranzo all'Hotel Cavalieri di Piazza Arpino. Per prenotare il pranzo è possibile utilizzare il modulo on line disponibile sul sito web del Liceo e sulla pagina Facebook dell'associazione Amici del liceo Giolitti-Gandino che organizza l'evento. On line è disponibile anche il menù e sono precisate le modalità di pagamento. L'associazione è nata nei mesi scorsi per sostenere e promuovere le attività del liceo scientifico, linguistico, classico, delle scienze umane e applicate braidese, mettendo in contatto allievi ed ex allievi, docenti ed ex docenti.

Nelle scorse settimane in occasione dei saggi e degli spettacoli di fine anno dei laboratori scolastici, l'associazione Amici del liceo Giolitti-Gandino si è presentata al pubblico e ha avviato il tesseramento dei soci. Chi volesse iscriversi all'associazione, ottenere maggiori informazioni o partecipare al convegno di ottobre e al pranzo può scrivere alla mail amiciliceo@liceidibra.com dove è possibile inviare anche foto e ricordi legati alla scuola. "Speriamo che tanti ex allievi ed ex insegnanti si uniscano al sodalizio - commenta la presidente Laura Dellaferrera - per stabilire un legame costruttivo e proiettato al domani tra chi ha frequentato questa scuola in passato e chi verrà in futuro. Invitiamo anche tutti coloro che desiderano portare una testimonianza o un ricordo della scuola a contattarci via mail o tramite Facebook". Il materiale raccolto contribuirà alla realizzazione di un annuario che ripercorrerà la storia dei primi quarant'anni della scuola. Nel pomeriggio del 27 ottobre sarà celebrata anche una santa messa in memoria degli allievi ed dei docenti che non ci sono più. (cs)



Il link per le prenotazioni è il seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJDSwz8Dt3o7baIbFuBCbJrYveqT9PjaJKPpNkXU-50KLvfQ/viewform