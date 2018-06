Mirabilia a Busca al via con il tutto esaurito

Si è aperto ieri sera, come da programma e con il tutto esaurito, Mirabilia 2018 a Busca. Il sindaco Marco Gallo e il direttore Artistico Fabrizio Gavosto con la assessora provinciale Milva Rinaudo hanno parlato brevemente al taglio del nastro per ringraziare tutti gli artisti, i collaboratori, i cittadini, gli amministratori e di dipendenti comunali che rendono possibile questo grande evento. I tre spettacoli della serata - ALDES + TIDA Il Quintetto, PHASMES di Libertivore, Focus Circo Italiano/Francese del Circo Zoé in prima assoluta con Born to Be Circus Reloaded hanno letteralmente rapito il pubblico. Gli imperdibili

Il programma di Mirabilia prosegue con tantissimi altri spettacoli e repliche, fra cui segnaliamo qui di seguito, gli “imperdibili”.

Circo Zoé (IT) con Born to Be Circus Reloaded, (Prima Mondiale, 2nd step, Focus Italian Circus), 26 giugno al 1 Luglio Lapso Cirk/David&Tomas (IT) con Ovvio (Prima Mondiale, Focus Italian Circus), 27 e 28 giugno Critical Mess/Stefan Sing (DE) con Dodai (Prima Mondiale) 28 e 29 giugno Unati/Anthony Weiss (FR) con UMAN (Anteprima Italiana) 28 giugno Loosy Smokes (IE) con Behind the Dark (Evento, prima italiana, Focus Ireland) 29 e 30 giugno Tom Campbell (IE) con Clayhead (Focus Ireland) 28, 29, 30 giugno e 1 luglio Scuola di Circo FLIC con Alea (Focus Italian Circus) 30 giugno Daniele Albanese (IT) con Solo Von (Focus Dance) 30 giugno Silvia Gribaudi (IT) con R.OSA (Focus Italian Crosscontamination Paths) 1 luglio Marco Chenevier (IT) con Quintetto e con Questo Lavoro sull’Arancia (Focus Italian Crosscontamination Paths) Sergi Estebanell (ES) con The Fisherman (prima italiana), 29, 30 giugno e 1 luglio Cabaret Sauvage con Circo Zoe & friends 29, 30 giugno Biglietti Online www.ticket.it Biglietteria sala al piano terreno del Palazzo Musica, piazza della Rossa angolo via Umberto I mercoledì 27/06 dalle ore 15:00 alle ore 22:00 giovedì 28/06 dalle ore 09:00 alle ore 23:15 venerdì 29/06 dalle ore 11:00 alle ore 23:55 sabato 30/06 dalle ore 10:00 alle ore 23:55 domenica 01/07 dalle ore 10:00 alle ore 22:30 Free bambini fino ai 3 anni ridotto generico allievi scuole di circo italiane ed europee con tessera, artisti presenti al festival, under 12, over 65, militari disabili + accompagnatore biglietto ridotto accompagnatore acquisto online/in loco + omaggio disabile che gli dai in loco (tesserino legge 104 + attestato necessità accompagnatore) pacchetto pills in vendita online a € 8,00 vendita in loco € 10,00 (biglietti singoli € 2,00 l’uno)