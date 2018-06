Parte da Pagno la riflessione sul futuro della Valle Bronda e sulle fusioni, “opportunità o perdita di storia e identità”?

Opportunità da cogliere o pietra tombale su identità, tradizioni e storia locale?

L’ala coperta di Pagno ha ospitato, ieri sera (mercoledì), il dibattito “Quale futuro per la Valle Bronda”, alla luce – ma non solo – della fusione tra Saluzzo e Castellar, per la quale è stato indetto il referendum il prossimo 15 luglio.

Una serata partecipata e con, in prima fila, sindaci ed Amministratori dei Comuni di Brondello, Pagno, Castellar e Saluzzo.

Al tavolo dei relatori, Maria Carla Chiapello, sociologa e consigliera regionale de “I Moderati”, Franca Biglio, presidente Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni italiani) nonché sindaco di Marsaglia, Maurizio Piatti (sindaco del nuovo comune di Campiglia Cervo (provincia di Biella) e Roberto Mellano, sindaco di Envie e fondatore di “Liberi e insieme per l’Italia dei territori”.

In apertura, l’intervento del comitato “Valle Bronda unita”, che ha ricordato come lo scopo della serata, più che sull’ipotesi di fusione per incorporazione tra Castellar e Saluzzo, fosse quello di riflettere sul futuro della vallata.

“Le Amministrazioni volgono al termine – è stato detto – ed i problemi emergono. È necessario che le comunità vengano coinvolte nelle scelte, che siano informate e ascoltate, per poi decidere. Parliamone e cerchiamo la scelta migliore, tenendo conto che la ‘Legge Delrio’ non obbliga a fondersi.

Alle future amministrazioni porteremo le proposte per avviare un dialogo democratico tra i Comuni della Valle”.

Chiapello: “Castellar e Saluzzo come Davide e Golia”

Il consigliere regionale de “I Moderati” ha aperto il valzer di interventi, rimarcando con forza come il suo gruppo in Consiglio regionale, pur sostenendo la maggioranza del presidente Sergio Chiamparino, abbia una concezione “diametralmente” opposta a quella del PD in tema di fusioni.

“Sosteniamo le autonomie – ha detto – dal momento che serve rispetto per la storia e i paesi devono avere una propria dignità. Fondere i piccoli Comuni è come togliere il cognome alla famiglia.

Troviamo eticamente deplorevole lusingare, con denaro, certe scelte. Non tutto è in vendita e non tutto si può comperare: l’identità non si vende, né si svende”.

L’intervento della Chiapello si è soffermato anche sulla futura rappresentatività di Castellar, al termine di processo di fusione: “La legge lascia dei vuoti: i 200 elettori di Castellar possono eleggere un consigliere a Saluzzo? No. È come Davide contro Golia, manca omogeneità.

Arrivando da Saluzzo in Val Bronda ho respirato un’aria diversa, così come cultura, tradizioni e storia differenti. Non possiamo assimilare le mele della Valle Bronda con le mele della pianura saluzzese.

Venerdì sera (domani: ndr) arriveranno a Castellar, in pompa magna, vicepresidente, assessori e consiglieri della Regione che non so se siano mai venuti prima qui. Il vicepresidente Reschigna vi dirà che ci sono le garanzie economiche per elargire i contributi destinati alle fusioni, ma l’Amministrazione regionale è in scadenza, e chi vi promette questo oggi potrebbe non essere lo stesso che porterà avanti la tematica negli anni futuri”.

Mellano: “Riflettiamo e difendiamo il territorio ed i nostri Comuni”

Mellano, sindaco di Envie, ex amministratore provinciale ed attualmente presidente dell’associazione “Liberi e insieme per l’Italia e per i territori”, ha ritenuto utile portare alla platea alcuni “spunti di riflessione che partano da elementi reali”.

“Occorre considerare in fase di valutazione una serie di aspetti. – ha spiegato – Ci sono importanti elementi di novità e vantaggi nel percorso di fusione, ma anche criticità da affrontare. Non vi è certezza in merito ai finanziamenti e non si può non tener conto di una situazione di vacatio politica che può durare alcuni mesi”.

Mellano ha ripercorso le tappe dell’iter di fusione, sia dal lato organizzativo che da quello politico.

“È una pagina bianca da scrivere insieme. – ha proseguito - Serve però onestà intellettuale, per non costruire castelli in aria ma valutare attentamente le criticità, presentando con chiarezza ai cittadini tutti gli aspetti che ne derivano.

Nei paesi si formano resistenze di cittadini, per paura che la storia sia cancellata: è dovere del politico calmare questi timori, attraverso laboratori, tavoli di lavoro e comitati, non solo con assemblee”.

Il primo cittadino di Envie si è posto in netto contrasto con le fusioni, siano esse “pro finanziamenti, non così certi e limitati nel tempo” oppure ancora come manovra di contenimento “per abbassare i costi della politica: ridurre i costi vuol dire ridurre i presidi democratici.

Razionalizzare è, e continuerà ad essere, diverso da tagliare: riflettiamo e difendiamo il nostro territorio, altrimenti i sacrifici fatti fino ad oggi saranno vani”.

Franca Biglio (Anpci): “I piccoli Comuni non sono un costo per la Repubblica, ma una risorsa”

Franca Biglio, sindaco di Marsaglia e presidente dell’Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, non ha nascosto le sue difficoltà, prima di aprire il suo intervento in materia di fusioni.

“La sovranità appartiene al popolo, e di questo non ci dobbiamo dimenticare. – ha esordito – La sovranità viene a mancare nel momento che la Regione prevede di sommare voti dei Comuni interessati dal referendum, così come è una vergogna la mancanza di quorum.

Ci hanno fatto credere per decenni che i piccoli comuni fossero un costo per la Repubblica. Ora il vento sta cambiando: non è vero, siamo una grande risorsa, un grande volano per l’economia e per lo sviluppo del territorio. Bisogna ripartire dai piccoli comuni, unica istituzione a contatto diretto con cittadini. Il rapporto diretto e quotidiano con il sindaco e con l’Amministrazione comunale non ha prezzo. Un aspetto che dopo la fusione si andrà a perdere.

Nessun comune al Nord Italia è in dissesto economico, o comunque in pre-dissesto. I buchi di bilancio vanno ricercati nei grandi comuni, non nei nostri.

Il vicepresidente della Regione Reschigna vi dirà che sarà una grande opportunità: vi ricordate grande opportunità dell’abolizione delle Provincie?

Se ci sono i soldi, diamoli ai comuni per farli vivere bene, e non distribuiamoli solo a chi si fonde. Il Municipio è un indispensabile elemento identitario, in una società che non ha più punti riferimento certi e questo non ha prezzo.

Non c’è incentivo che vale perdita identità storia orgoglio proprie radici, senso appartenenza e comunità”.

L’esperienza del sindaco Piatti: “Abbiamo fuso 3 comuni per gestire il territorio al passo con i tempi”

Ultimo intervento è stato quello di Maurizio Piatti, sindaco di Campiglia Cervo, il nuovo Comune – siamo in provincia di Biella - nato dalla fusione con Quittengo e San Paolo Cervo. Piatti ha portato quella che è la sua esperienza di amministratore che si è trovato ad affrontare il processo di fusione.

“Da noi se n’è iniziato a parlare 30 anni fa. – ha raccontato – I Comuni che non hanno voluto partecipare a questo progetto ora ci chiedono con forza di unirsi a noi. Sia chiaro: le fusioni non si fanno per i soldi, che sono un incentivo e che però ci permettono di fare alcune cose.

I fondi, per ben che vada, dopo 10 anni finiscono. Ma nel frattempo i Comuni devono organizzarsi e saper proporre qualcosa di nuovo per creare un modo di gestire il territorio al passo con i tempi e consono ai bisogni della popolazione.

Ai cittadini abbiamo però anche detto che bisogna cercare di cambiare le cose, per dare un futuro al territorio. L’alternativa è morire lentamente, piano, piano.

Nel nostro percorso ci siamo rivolti a tutti, anche ai ragazzini, perché sono loro che vivranno il territorio in futuro, mica noi”.

A Campiglia Cervo sono stati chiusi due Municipi su tre. Ne è rimasto uno solo, “dove il personale ha modo di specializzarsi in mansioni ed acquisire competenze specifiche. La gente ci crede, alcune fregature le abbiamo prese dallo Stato, che non ha rispettato ciò che a suo tempo era stato detto”.