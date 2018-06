Tangenziale di Fossano: rifacimento o ripristino della struttura, ma decisione non possibile prima del 2019

Si è tenuto ieri sera, mercoledì 27 giugno, il consiglio comunale aperto per affrontare il tema del crollo della tangenziale di Fossano a oltre 14 mesi dal crollo il 18 aprile scorso. Sicurezza, viabilità, traffico sono temi che a distanza di 14 mesi non hanno ancora avuto una risposta per una tangenziale riaperta dopo mesi, ma senza autorizzazione per i mezzi pesanti.

Si è tenuto il consiglio comunale aperto cui sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni di categoria, i borghi, le frazioni, i rappresentanti dei comuni limitrofi, la provincia e la regione ed è stata data lettura di un documento inviato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

"Ci siamo fatti un'idea della ragione del crollo - ha detto Dino Vurro, responsabile per il coordinamento territoriale di Anas -, ma ci sono tre commissioni al lavoro. Non c’è ancora un esito, ma Anas non ha mai perso un giorno. Sono state fatte le prove di carico, rilevati gli ammaloramenti, ma non intervenire adesso significherebbe lasciar invecchiare la strada”.

Inizio lavori entro la fine dell’estate per il primo lotto di interventi e assegnazione entro fine anno per la ricostruzione del ponte crollato, ma in ogni caso senza accesso per i mezzi pesanti. Una soluzione intermedia che non lascia comunque presagire tempi brevi per la completa riapertura.

Ancora incerte le ragioni del crollo, senza conoscere le quali è in stallo la decisione sui passi successivi: rinforzare l’attuale tangenziale per aprirla se non a tutti i mezzi almeno alla maggioranza delle tipologie di trasporti in questo territorio o radere al suolo la tangenziale esistente e costruirne una nuova. Con che fondi? “Abbiamo stipulato un accordo quadro che ci permetterebbe di assegnare la progettazione, già finanziata, in tempi relativamente brevi”. Progettazione coperta, dunque con un budget di 400 mila Euro, ma non l’eventuale ricostruzione che avrebbe un costo ipotizzabile di oltre 80 milioni di Euro.

Un impegno giunge a livello ministeriale con la lettera del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli: “Possiamo assicurare che sarà cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di garantire prima di tutto la sicurezza dell’infrastruttura e quindi il suo pieno ripristino funzionale: verificare attraverso ANAS lo stato dell’infrastruttura in base a tutte le valutazioni tecniche oggettive e alle analisi strutturali effettuate, di cui si richiederà dettagliata contezza; verificare la completezza dei controlli effettuati, la consistenza e correttezza delle procedure avviate e la relativa catena di responsabilità; verificare lo stato di attuazione del progetto di ripristino funzionale dell’opera di cui in oggetto, che assicuri la messa in sicurezza del manufatto e delle opere connesse al fine di garantire il pieno recupero nell’infrastruttura viaria”.

Una serie di impegni concreti che iniziano a rispondere ad alcune delle domande poste, ma non danno riferimenti ai tempi di realizzazione. Una domanda senza risposta, quella dei tempi certi, che lascia comunque aperta la porta a tempi lunghi.

Votato all’unanimità l’ordine del giorno proposto da tutti i gruppi consiliari e redatto proprio per chiedere, più ancora delle questioni tecniche, i tempi certi per una totale riapertura della tangenziale.

Uno spiraglio di apertura arriva dall’impegno di ANAS a sostenere il territorio nel ripristino delle strade che hanno maggiormente subito danni per l’incremento del traffico di mezzi pesanti dovuti all’assenza della tangenziale come richiesto sia dal sindaco di Fossano Davide Sordella, che dai sindaci dei comuni limitrofi presenti, Corrado Marchisio, sindaco di Cervere, Monica Sanino, vicesindaco di Salmour e Claudio Ambrogio, sindaco di Benevagienna, presente anche nelle vesti di rappresentante della Provincia di Cuneo: “La provincia di Cuneo è già penalizzata per quanto riguarda le strade. Già le strade provinciali non sono una gioia, ma in questo momento sono martoriate. Fossano è il centro della provincia e in questo momento è la città più isolata. Siamo davvero martoriati: il tunnel di Tenda, la Asti Cuneo, la tangenziale. Non possiamo più fare a meno di tempi certi. Perché è caduto il ponte? Non è strano che sia crollato senza che ci passasse nessuno sopra. Una volta capito il perché abbiamo bisogno di tempi certi”.

Gli interventi di Dino Vurro e di Angelo Gemelli, responsabile dell’area compartimentale del Piemonte, sono seguiti agli interventi delle parti coinvolte: il presidente di Ascom Fossano, Giancarlo Fruttero, Marco Brandani di Confindustria Cuneo, Clemente Malvino, presidente di Confartigianato Fossano, di Aldo Caranta, vicepresidente di Confartigianato Fossano, ma soprattutto vicepresidente nazionale degli Autotrasportatori, particolarmente danneggiati dalla chiusura della tangenziale, di Corrado Bertello, di Coldiretti Fossano e di Roberto Sordo, capocantone della frazione San Lorenzo, intervenuto a nome di frazioni e borgi, come a nome di tutte le sigle sindacali, CGIL-CISL-UIL, è intervenuta Tiziana Mascarello.

La politica ha visto scendere in campo, oltre ai sindaci del territorio e da Claudio Ambrogio in rappresentanza della Provincia, la consigliera regionale Gianna Gancia, il consigliere regionale, particolarmente applaudito, Mauro Campo e l’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco.

Incisivi gli interventi del sindaco di Fossano Davide Sordella e del consigliere regionale Mauro Campo.

“Non è più accettabile dopo 14 mesi non avere certezze. L’intervento del consigliere Campo mi ha preoccupato: ha espresso palesemente dei dubbi sulla sicurezza della tangenziale. Se non è sicura va chiaramente chiusa, ma questo rappresenta la morte di questa città. Non è accettabile dopo 14 mesi che non si sappia perché è crollato il ponte. Ci sono tre inchieste incorso parallele e scopriamo le cose attraverso i giornali. Questa è una situazione in cui il Paese non funziona. Vogliamo delle risposte. Vogliamo sicurezza e vogliamo conoscere le cause del crollo. Ma abbiamo anche bisogno di tempi certi su questi temi, sui quali sono stati presi degli impegni”.

I dubbi sulla sicurezza per il transito alle auto sono stati risposti da Gemelli: “Le analisi che abbiamo effettuato, le prove di carico, ci hanno rassicurato sul transito alle auto, altrimenti non avrei mai firmato, ma il manufatto ha delle difettologie e prima di eliminarle non è raccomandabile far transitare i camion. Spesso vedo sui social che ci sono camion che transitano comunque. Non sono d’accordo”.

Un po’ di tensione c’è stata in Consiglio comunale con la replica, decisa, di Aldo Caranta a difesa degli autotrasportatori dopo un’affermazione di Vurro per rispondere a chi chiedeva perché il ponte fosse crollato senza sollecitazioni: “Non è detto – aveva infatti affermato Vurro – che la sollecitazione debba essere sul momento, magari ore prima o giorni prima era transitato un mezzo che aveva sollecitato la struttura. Sappiamo che ci sono trasporti autorizzati di giorno e che ce ne sono di non autorizzati la notte quando ci sono meno controlli”. Affermazione che non ha accettato di buon grado Caranta.

Come in ogni consiglio comunale il termine è stato dato dalla proclamazione di soddisfazione, espressa dal Sindaco: “Non sono soddisfatto dalle risposte – ha detto – sebbene io sia soddisfatto di aver avuto un confronto diretto. Ringrazio Vurro e Gemelli per essere venuti e averci messo la faccia”.