Il Festival Collisioni in prima fila per la solidarietà

Sostenitore dell’incontro culturale, il Festival di Collisioni, anche quest’anno, si fa capofila di progetti rivolti al sociale. Il risultato è un intreccio di collaborazioni e solidarietà unico, nel pieno spirito del Festival. Dalla prima edizione, un preziosissimo ruolo è svolto dai volontari amici di Collisioni che contribuiscono alla realizzazione di diversi progetti, dal Progetto Vino al catering, dal ricevimento degli ospiti ai laboratori per bambini, con un occhio di riguardo all’accoglienza e all’inserimento di persone diversamente abili all’interno del contesto culturale del Festival.

Il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia afferma: “La Fondazione CRT sostiene il Festival Collisioni che, nato a Barolo, è cresciuto costantemente negli anni per importanza e popolarità in Italia e nel mondo, con un impatto sul territorio molto positivo a livello turistico, culturale, economico, mediatico e persino di coesione sociale, anche attraverso il coinvolgimento di giovani volontari. Questo festival è davvero un’eccellenza, una risorsa irrinunciabile, perché fa bene alle Langhe, a Torino, al Piemonte, al Paese”.

Il prezioso progetto rivolto a persone diversamente abili ha come finalità quella di promuovere un processo di condivisione da parte di tutta la società sul tema dell’integrazione. Il progetto, come nelle scorse edizioni, si svilupperà su tre fronti: da un lato la creazione di un team di volontari dedicati al supporto a persone diversamente abili durante il festival, per rendere più facilmente fruibile l’evento culturale anche a persone con difficoltà. Dall’altro, in collaborazione con gli operatori della Cooperativa “Il Laboratorio”, permette l’inserimento nel team di volontari di alcuni ragazzi con disabilità provenienti da gruppi appartamento. Infine, sempre seguiti dagli operatori professionisti della Cooperativa, l’organizzazione e la gestione di laboratori creativi per bambini, nell’ambito dell’area Kids di Collisioni, a cura di ragazzi con disabilità e operatori professionisti. Collisioni, infatti, è un posto aperto a tutti e anche i bambini hanno la loro oasi di gioco, all’ombra degli alberi della Bocciofila.

Infatti, sabato 30 e domenica 1, viene allestita nella splendida aria giochi della Bocciofila un’area dedicata ai piccoli ospiti di Collisioni: uno spazio dove i bambini potranno divertirsi tra laboratori di vario genere, spettacoli di teatro e letture. Fra gli appuntamenti previsti: L’acino D’uva a cura dei volontari amici di Collisioni, per poi continuare con laboratori di fumetto a cura della scuola Torino COMICS, Giocolerie in circo a cura di Circo up e, dalle ore 19.00, spettacoli vari come Letture Incantate nelle Langhe a cura di Associazione città incantata, Il teatro dei pupazzi a cura di Micromundi teatro e molto altro ancora.

Un altro grande e longevo sostenitore di Collisioni e dei suoi progetti è UBI Banca che, anche quest’anno, rinnova il proprio contributo, in occasione del decennale del Festival. UBI Banca è soprattutto vicina allo spirito di condivisione culturale di Collisioni e promuove le sue attività legate ai giovani e al territorio: “Il sostegno per Collisioni nasce dalla condivisione di quelli che sono i fondamenti della visione innovativa e trasversale che caratterizza il Festival dalle sue origini. Primo fra tutti l’attenzione per le giovani generazioni, che partecipano attivamente alla realizzazione delle attività che hanno luogo a Barolo durante questa manifestazione.

In particolare il ruolo fondamentale che da sempre svolgono i giovani volontari; anche quest’anno gli Amici di Collisioni renderanno infatti possibile lo svolgimento dei laboratori, del catering, delle degustazioni di vino all’interno del Castello oltre che a fornire servizi quali l’accoglienza delle persone con disabilità senza i quali Collisioni non sarebbe Collisioni. Tutte queste attività permettono di creare un ambiente ospitale oltre che per il pubblico, anche per tutti gli ospiti che animano il Festival. Non solo sul fronte prettamente musicale, ma anche su quello letterario e artistico, si susseguono numerosi appuntamenti con scrittori e personalità dello spettacolo, per promuovere il confronto e il dibattito in un contesto di intrattenimento, dialogo e condivisione. UBI Banca, per vocazione vicina ai territori in cui opera, con il suo contributo coglie l’occasione per sostenere e valorizzare Collisioni nella sua totalità, anche in queste iniziative spontanee che nascono dalla volontà stessa del territorio di promuovere un appuntamento atteso in tutto il Piemonte”.

Punto di riferimento di Collisioni in ambito sociale è anche 1 Caffè, presente con le sue iniziative per ricordare che la solidarietà è un piccolo gesto quotidiano, facile e immediato come offrire un caffè ad un amico. Charity partner anche di questa decima edizione, Collisioni ospiterà il presidente dell’associazione Beniamino Savio, sabato 30 giugno in piazza blu alle 18.30, in un dialogo con l’amato Luca Argentero, fondatore e sostenitore degli intenti di 1 caffè. Il tema della solidarietà si sviluppa ulteriormente grazie a Crai e Cottolengo, che uniscono le forze per un comune intento benefico. Code’ Crai Ovest partecipa all’edizione del festival Collisioni 2018, in linea con i suoi intenti, rappresentando un territorio con prodotti di qualità in collaborazione con altri territori ricchi di eccellenze enogastronomiche. A questo Crai aggiunge una ricca dose di iniziative rivolte al sociale e che porta proprio all’interno del Festival, in nome della qualità, genuinità e alla vicinanza al cuore delle persone. Crai ci tiene a annunciare questa preziosa collaborazione: “In occasione del Festival Collisioni 2018 Code' Crai Ovest rinnova la collaborazione con il Cottolengo. Due le iniziative che li vedranno protagonisti: un kit di prodotti a marchio Crai da distribuire presso lo stand del Cottolengo per aiutarli nella loro attività. La seconda iniziativa sarà rivolta alle persone con disabilità che parteciperanno al Festival: nelle due giornate principali, sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, a tutti coloro che arriveranno ai parcheggi e usufruiranno delle navette gratuite per raggiungere il paese, sarà consegnata una borsetta di prima necessità. All’interno troveranno un succo di frutta, uno snack ed un ventaglio per affrontare al meglio la giornata con il supporto degli ottimi prodotti Crai”.

La collaborazione con CRAI sottolinea l’importanza del rapporto tra l’ambito del sociale e il mondo aziendale, in uno scambio reciproco che alimenta la cultura della sostenibilità e genera azioni di sostegno a situazioni di fragilità. Sostenendo le attività del Cottolengo durante Collisioni, la CRAI ribadisce la propria intenzione di essere vicina al territorio, alle comunità locali e alle loro iniziative, promuovendo partecipazione e solidarietà.

La solidarietà e l’integrazione sono sempre stati punti di forza di Collisioni ed è grazie all’aiuto di forti alleati che tutto questo diventa possibile.