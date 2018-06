Firenze, Livigno, Parigi, Svizzera, Zermat, Baleari: è un luglio che non ha che l’imbarazzo della scelta quello “targato” Polaris Viaggi

Da Firenze a Livigno, da Parigi al Tour della Svizzera, da Zermatt alle Isole Baleari: il mese di luglio “targato” Polaris Viaggi non ha che l’imbarazzo della scelta per una vacanza, sia essa di uno o due giorni soltanto oppure di una settimana a bordo di una delle “perle” della Costa Crociere. Ecco le offerte.

7 LUGLIO: FIRENZE

Ore 07.20 circa partenza con treno veloce Frecciarossa da Torino Porta Nuova. Ore 10.15 circa arrivo a Firenze, visita della città: Piazza della Signoria dove si potranno ammirare Palazzo vecchio, la Loggia dei Lanzi, il centro storico, Ponte vecchio, San Lorenzo, Santa Croce…. fino a palazzo Pitti. Ore 13 pranzo libero al self service dove si potrà assaporate la tradizionale bistecca alla Fiorentina, un taglio di carne di vitellone che, unito alla specifica preparazione, ne fa uno dei piatti più conosciuti della cucina toscana. Nel pomeriggio visita facoltativa alla galleria degli Uffizi (con prenotazione obbligatoria all’atto dell’iscrizione) oppure pomeriggio libero per lo shopping . Alle ore 19 circa ritrovo alla stazione Santa Maria Novella e partenza con treno veloce Frecciarossa per Torino.

Quota di adesione: 90 euro comprensiva di Viaggio a/r in treno veloce Frecciarossa, trasferimento alla e dalla stazione F.S. di Torino, pranzo in Self service ed accompagnatore

DALL’8 AL 15 LUGLIO: CROCIERA DELLE ISOLE BALEARI

Una crociera di 8 giorni e 7 notti co n partenza ed arrivo a Savona, con destinazione l’Italia, le Isole Baleari e la Spagna, a bordo della Costa Victoria, nave della Compagnia Costa Crociere del 1996, con 964 cabine, che porta 2394 passeggeri e 790 membri d’equipaggio ad una velocità di crociera di 32 nodi e vanta – per le attività ludiche - discoteca, teatro, internet point, cura e benessere, spazio multimediale, attività sportive, biblioteca, casino, fitness.

La nave “toccherà” Savona (alle 17 del 8 luglio), Olbia (dalle 8 alle 17 del 9 luglio), Port Mahon – Minorca (dalle 10 alle 18 del 10 luglio), Ibiza (dalle 9 dell’11 alle 4 del 12 luglio), Palma (dalle10 alle 21 del 12 luglio), Terragona (dalle 9 del 13 alle 2 del 14 luglio), Savona (alle 9 del 15 luglio).

14 E 15 LUGLIO: LIVIGNO E IL LAGO DI COMO

Sabato 14 luglio: ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, e partenza in comodo bus G.T. soste lungo

il percorso. Arrivo a Livigno, un piccolo paese di montagna. L’abitato, in un lembo di terra italiana sul versante settentrionale delle Alpi, si sgrana per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle del torrente Spoel, le cui acque confluiscono nell’Inn, per raggiungere il Danubio e il Mar Nero. E’ zona franca, luogo di villeggiatura, poche case ancora rimangono di quelle costruite con tronchi d’albero e distanziate tra loro, ciò che costituiva fino a tempi recenti la caratteristica di Livigno. La conformazione particolare del paese permette di suddividere lo stesso in più zone : S. Antonio, Centro , S. Maria, Florin, la Forcola, Permont, Rin da Rin, Molin , Teola … Pranzo libero e nel tardo pomeriggio partenza per Bormio. Cena e pernottamento nell’Hotel 3Stelle Derby Bormio.

Domenica 15 luglio: prima colazione in hotel e partenza per Colico. Imbarco sul battello per crociera sul lago di Como. Sosta a Colico, visita libera della località e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul battello alla volta di Lecco. Passeggiata in città e rientro con bus alle località di partenza.

La quota da 200 euro comprende il viaggio a/r in Bus G.T., la sistemazione in Hotel 3 Stelle Derby Bormio, l’accompagnatore professor Ivo Silano.

21 LUGLIO: ZERMATT e IL CERVINO

Alle 5 circa ritrovo dei partecipanti e partenza in bus G.T. da Revello, Barge, Bagnolo, Cavour e Pinerolo ed inizio del viaggio verso il Gran San Bernardo e Martigny. Arrivo a Tasch dove si prenderà il treno per raggiungere Zermatt, cittadina situata alle pendici del Cervino nella quale non sono ammessi mezzi motorizzati (biglietto del treno da pagare in loco, circa 5 franchi svizzeri a persona per tratta). Passeggiata per l’elegante centro dove è possibile fare shopping e ammirare il Cervino. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro con il trenino fino a Tasch per poi proseguire con il pullman verso l’Italia attraversando il passo del Sempione. Rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

La quota, 50 euro a persona, comprende il trasporto in pullman Gran Turismo e l’ccompagnatore-guida professor Ivo Silano

DAL 21 AL 23 LUGLIO: PARIGI

Sabato 21 luglio: ritrovo dei partecipanti, partenza in comodo bus, e trasferimento alla stazione di Torino porta Susa per sistemazione sul treno, pranzo libero. (7.40-13.20). Nel primo pomeriggio sistemazione dei bagagli in hotel e inizio visita della città: Montmartre, Basilique du Sacre-Coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge. Cena in ristorante, giro in battello. Pernottamento in hotel.

Domenica 22 luglio: prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita della città e delle sue bellezze artistiche: Notre Dame, l’Ile e la Cité, il Quartiere Latino, l’Hotel de Ville, la Tour Saint Jacques, Place de la Concorde, Rue Royal, La Madeleine, Place de l’Opera, gli Champs Elysées, il Palazzo di Chaillot… Pranzo in self service, possibilità di salita sulla Tour Eiffel (€ 17,00). Cena in ristorante e pernottamento.

Lunedì 23 luglio: dopo la prima colazione in hotel, alle ore 9 faremo una passeggiata per poter ammirare da vicino la rue de Rivoli con tutti i suoi meravigliosi negozi. Pranzo libero. Alle 14,30 partenza con treno TGV per Torino P.S. (arrivo intorno alle ore 20,20). Proseguimento del viaggio in bus per la destinazione di partenza.

La quota da 350 euro comprende il viaggio in Treno Veloce TGV, la sistemazione in B&B Hotel3Stelle, la cena in ristorante, l’assicurazione medico-bagaglio, il trasferimento in Bus alla e dalla stazione Torino P.S., l’accompagnatore professor Ivo Silano

DAL 27 AL 29 LUGLIO: GIRO DELLA SVIZZERA

Venerdì 27 luglio: ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus G.T. e partenza per la Svizzera. Itinerario attraverso il Traforo del Gran San Bernardo e proseguimento verso il Lago di Montreux. Sosta a Gruyeres per il pranzo. Passeggiata nella caratteristica Citè, nucleo fortificato in scenografica posizione sulla sottostante valle e sul Lago della Gruyère. Tempo a disposizione per assaggiare la tipica fonduta “moitièe-moitièe” o la famosa “raclette”, specialità locali a base dell’omonimo formaggio. Nel pomeriggio arrivo a Berna e visita guidata del centro storico della città, Capitale della Confederazione Elvetica: la città vecchia, Patrimonio UNESCO, situata su un promontorio con strade ornate da portici e belle fontane, la famosa Fossa degli Orsi e l’orologio astronomico. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 28 luglio: dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Interlaken, incantevole località incastonata come una perla tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz e circondata dalle più maestose vette europee: l’Eiger, il Monch e lo Jungfrau. Passeggiata nell’elegante Hoheweg con i suoi lussuosi hotel e le più famose gioiellerie svizzere. Dalla stazione ferroviaria di Interlaken partenza in treno con la linea “Golden Pass” in direzione di Lucerna attraverso un itinerario indimenticabile nel cuore della Svizzera, in uno scenario alpino da favola. All’arrivo a Lucerna, località in splendida posizione sul Lago dei Quattro Cantoni, passeggiata nella città vecchia con il “Kapellbrucke”, ponte in legno più antico d’Europa, il Municipio e la cinta muraria della città vecchia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso Zurigo, eletta nel 2012 “la città più vivibile del mondo”, e passeggiata guidata nel centro storico con la Cattedrale con le vetrate di Marc Chagall, la Grossmunster con le torri romaniche simbolo della città e la statua di Carlo Magno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 29 luglio: dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Neuhausen am Rheinfall per la vista sulle famose Cascate di Sciaffusa, le più estese d’Europa con salti d’acqua sino a 23 metri di altezza. Seguendo il corso del Reno arrivo a Stein am Rhein e passeggiata nell’incantevole borgo, con strade in selciato, case dipinte e a graticcio. In mattinata arrivo a Costanza, elegante località di confine con la Svizzera, sede del famoso Concilio. Visita del caratteristico centro storico che si sviluppa intorno al Municipio e alla Cattedrale Munster. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle località di partenza.

La quota, 390 euro a persona, contempla il viaggio in bus riservato G.T., la sistemazione in Hotel 3Stelle, l’accompagnatore e l’assicurazione medico.

Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni sono a disposizione le agenzie di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e Revello (0175.257396) oppure la mail info@polarisviaggi.it o il sito internet revello@polarisviaggi.it.