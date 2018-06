Esercito: i genieri alpini del 32° Reggimento impegnati nell'esercitazione "Bogianen"

I Genieri alpini del 32°Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito hanno preso parte dal 26 giugno al 28 giugno 2018 all’esercitazione “BogiaNEN”, che ha insistito sui territori del Fossanese, Frabosa Soprana (CN) e Baudenasca (TO).

I team specialistici del Genio dell’Esercito, a marcata connotazione “dual use”, hanno operato in uno scenario che ha visto nelle prime due giornate la conduzione di attività propriamente militari come la ricognizione con pernotto in quota di un itinerario di montagna, la capacità di posa e bonifica di campi minati anticarro, l’impiego di materiale da ponte tattico MGB (Medium Grider Bridge), l’impiego di esplosivi per l’apertura di varchi (breaching) e per la prima volta in collaborazione con un elicottero AB205 del 4° Reggimento AVES “ALTAIR” - 34° Gruppo Squadroni “TORO” dell’Aviazione dell’Esercito di Venaria (TO), il trasporto aereo di un mezzo natante con relativa posa in acqua per la successiva ricognizione di un ponte in cemento armato da parte di una squadra guastatori. Nell’ultima giornata le medesime unità che hanno condotto attività in ambiente operativo, hanno testato le proprie capacità di concorso alle operazioni di installazione e gestione di un capo profughi, in coordinazione con il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile del Territorio di Cuneo, che ha allestito nell’area addestrativa di Salmour – messa a disposizione dal 1° Reggimento artiglieria terrestre da montagna di Fossano - un campo per l’accoglienza di sfollati organizzato con tende, container, uffici, cucine da campo, centro medico, psicologico e veterinario, oltre l’installazione di servizi igienici campali, distribuzione d’acqua e luce.

Per garantire la sorveglianza dell’area coinvolta, i militari dell’Esercito si sono avvalsi inoltre della sorveglianza aerea svolta dalla squadra droni (velivoli senza pilota) della Protezione Civile con la supervisione di personale dell’Università di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi. Alla condotta delle operazioni hanno partecipato aliquote di altre unità dell’Esercito: un assetto trasmissioni del 3° Reggimento alpini di Pinerolo (TO) per il sistema di tracking, una blindo Centauro con relativo equipaggio del Reggimento Nizza Cavalleria (1°) di Bellinzago Novarese (NO) ed un velivolo ad ala rotante AB205 del 4° Reggimento AVES “ALTAIR - 34° Gruppo Squadroni “TORO” dell’Aviazione dell’Esercito di stanza a Venaria (TO).

Il principale obiettivo dell’esercitazione è stato quello di testare la risposta, la capacità operativa e l’organizzazione dei reparti del 32° Reggimento Genio dell’Esercito a seguito del trasferimento in una nuova sede con le problematiche connesse, sia in scenari tipicamente militari, sia in situazioni di emergenza in cui i genieri dell’Esercito potranno essere chiamati ad operare in futuro. L’esercitazione “BougiaNEN” ha rappresentato per i Genieri della Brigata Alpina Taurinense un ulteriore conferma della propria connotazione duale, dando prova della capacità tecnica e dell’efficienza acquisita in questi ultimi anni durante le diverse situazioni di emergenza a supporto della popolazione e gli ultimi turni di missione all’estero svolti in Afghanistan ed Irak. Costituisce inoltre un banco di prova della capacità di lavorare in maniera sinergica e coordinata con strutture che operano con organismi ed amministrazioni differenti, oltre che una preziosa occasione di scambio di conoscenze.