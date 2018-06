Minorenne scippa una donna a Bra: agente della Municipale fuori servizio lo insegue in bici e lo blocca

Un agente della Municipale di Bra, mentre stava facendo un giro in bici libero dal servizio, qualche giorno fa ha raggiunto e bloccato, anche grazie all'aiuto di due cittadini, un giovane che aveva appena scippato il portafogli ad una settantenne braidese. La donna stava attraversando la strada in via Vittorio Emanuele nella zona dell'ospedale quando il ragazzo si è avvicinato con una bicicletta e ha scippato la donna dandosi poi alla fuga. All'agente, che stava transitando in zona, alcuni cittadini hanno immediatamente segnalato il fatto ed indicato la direzione presa dal ladro, che è stato poi raggiunto in via G.B. Gandino dopo un inseguimento in bicicletta.



Sul posto è immediatamente sopraggiunta anche la pattuglia di pronto intervento della Polizia Municipale di Bra, che ha provveduto a trasportare il giovane al Comando di via Moffa di Lisio in stato di fermo. Il ragazzo è risultato un minorenne di Sommariva Bosco con numerosi precedenti penali specifici. Dopo la redazione degli atti di rito e l'acquisizione della denuncia da parte della vittima, il minore è stato affidato ai familiari come disposto dal Tribunale per i minorenni. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica dei Minorenni di Torino per il reato di furto con strappo.