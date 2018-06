Fitprime vince la 5^ Startup Competition del Web Marketing Festival. Trionfo anche per le startup young Tripeasy e Domius nella sala dedicata a progetti innovativi

Tra gli oltre 400 progetti imprenditoriali e dopo i pitch delle 6 finaliste in Sala Plenaria, è Fitprime ad aggiudicarsi la Startup Competition più grande d’Italia. Grande successo per l’iniziativa Startup Competition Young, nata per formare i più giovani sui temi dell’imprenditorialità.

“Da bravi sportivi ci è sempre piaciuta la competizione, eravamo forti dei successi che in questi 2 anni di storia di Fitprime abbiamo raggiunto, e vincere sul palco del Web Marketing Festival di fronte a migliaia di persone è stata un’opportunità ed emozione che abbiamo fatto bene a non farci scappare”, hanno commentato Matteo Musa e Damiano Rossi.

Il voto espresso dalla giuria di partner dell’iniziativa - composta da realtà nazionali e internazionali tra cui Amazon Web Services, ENEL, Aruba, NTT Data, Oracle, Pam Innovation Lab, SiamoSoci, Mamacrowd, Cariplo Factory, Electrolux, Unicredit Start Lab, Fondazione Golinelli, Healthware International, Luiss Enlabs, LVenture, Infinity - Mediaset, H-Farm, Innogest, Barilla, TIM #Wcap ed Endeavor -, e quello dato dal pubblico è stato unanime, assegnando alla startup romana sia il premio associato al voto dei partecipanti in sala - messo a disposizione da Search On Media Group del valore di 10.000 euro in consulenza in marketing digitale -, sia il premio di UniCredit Start Lab del valore di 75.000 euro (non corrisposto in denaro).