Inizia oggi la festa per il grande decennale di Collisioni: stasera ultimo esplosivo cencerto di Elio e le Storie Tese

Inizia la grande festa per il Decennale di Collisioni 2018 con l’ultimo esplosivo concerto di ELIO E LE STORIE TESE, la band musicalmente più eterogenea, sicuramente la più imprevedibile della storia della musica italiana, che stasera si esibirà sul palco del Collisioni Festival di Barolo aprendo la rassegna. E non mancano le sorprese, è infatti fresco l’annuncio del nuovo ospite: l’autore, regista, cantante e fenomeno web FABIO ROVAZZI che si unirà ai già annunciati PIERO PELÙ, GEPPI CUCCIARI, CRISTINA D'AVENA, MACCIO CAPATONDA, THE KOLORS, STREET CLERKS, NERI PER CASO, SKARDY, FILIPPO GRAZIANI e, straordinariamente live, ROCCO TANICA.

Intanto a Barolo fervono i preparativi. E a pensarci sembra impossibile che un piccolo paese delle Langhe di 700 anime si terrà una tappa del tour mondiale dei Depeche Mode o di Steven Tyler o di Lenny Kravitz. Il palco della piazza di Barolo è imponente, alto 16 metri, con una struttura a layer trasportata da 3 bilici a un impianto audio che da solo riempie un intero tir e un maxi schermo sullo sfondo. Ci ha lavorato un intero villaggio di professionisti del ferro, appesi nel cielo azzurro, di ingegneri con le loro mappe, di professionisti dello spettacolo con i guanti per non farsi scottare le dita dalle tante sbarre che montate una all'altra compongono la grande opera transitoria e monumentale.

Più di 50 le persone che hanno lavorato al montaggio, tra facchini, tecnici e ingegneri, per una settimana intera di lavoro, con il sole che picchia e scalda il cemento. E interi bancali di acqua sono arrivati in questi giorni a Barolo, per dissetare tutti gli uomini che hanno passato le giornate sotto il sole, grazie al contributo di San Bernardo acqua ufficiale di Collisioni 2018. Per la terza volta l’Acqua S.Bernardo è presente al festival agrirock più famoso di Italia. Insieme alle celebri bottiglie di minerale Gocce disegnate da Giugiaro, non può mancare il The Bio gusto di limone e pesca: bevanda biologica che esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi e gli Ogm.

Grande la soddisfazione dell’intero gruppo per la rinnovata collaborazione, che il Direttore Generale Antonio Biella, racconta così: "E’ sempre un grande piacere essere parte di questo evento, che rispecchia la nostra filosofia. Invitiamo tutti a rigenerarsi nella nostra area, dove non mancheranno alcune sorprese che “ricaricheranno le batterie” al pubblico del festival. Ormai qui a Collisioni ci sentiamo parte di una squadra e noi di S.Bernardo viviamo l’evento con uno spirito d’adesione e di condivisione".

I camerini saranno allestiti dall’azienda Lago, innovativo brand del design italiano, e saranno veri e propri salotti accoglienti ed eleganti, con divani, tavolini, piante, tavole per il catering, zona lounge per il relax degli artisti prima del concerto serale, mentre tutto il paese sarà connesso con wi fi grazie a BBBell. “Siamo molto contenti – afferma Simone Bigotti, Amministratore Delegato di BBBell, azienda leader nel Nord Ovest specializzata in servizi di banda ultra larga e telecomunicazione wireless – di rinnovare per il settimo anno consecutivo la partnership con il "festival agrirock" per eccellenza, fornendo il nostro supporto tecnologico al pubblico e all'organizzazione dell'evento. BBBell” - continua Bigotti – “mette infatti a disposizione un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia, grazie all’installazione di 13 postazioni wifi ad alte prestazioni che permetteranno al pubblico di navigare e condividere in rete i momenti più suggestivi della manifestazione con una connessione wifi gratuita fino a 100 Mb. Inoltre BBBell mette a disposizione linee telefoniche e connettività dedicate per gli organizzatori, gli ospiti, la stampa e presso le biglietterie per il controllo pass nei 4 punti di accesso al paese”. “Per poter accedere al servizio – conclude Bigotti – sarà sufficiente cercare la rete libera ‘BBBELL-COLLISIONI’ e autenticarsi gratuitamente, tramite SMS”.

Ma l’organizzazione si estende anche oltre i confini di Barolo, a partire dai parcheggi: cinque enormi campi, ai piedi del paese, sulla via che va verso Alba, sono stati allestiti per accogliere centinaia di vetture del pubblico, collegate da oltre 10 navette per il trasporto degli spettatori sulla collina barolese. Campeggia il logo di Collisioni sulle transenne lungo il perimetro dei parcheggi, per oltre 300 metri, accompagnato da un nuovo partner, Bertolotto Porte, che dà il benvenuto a tutti I collisionati. L’azienda cuneese Bertolotto si unisce per la prima volta all'organizzazione per sostenere questa iniziativa che da anni interessa e coinvolge tutto il territorio, sposando l'interesse per la valorizzazione e la promozione della cultura. Così commentano i rappresentanti dell’azienda: "Appoggiare un evento legato al mondo della musica è per noi una novità, ma è una sfida che abbiamo voluto cogliere certi che sia vincente. Abbiamo riconosciuto nell'organizzazione del Festival la passione che ci lega al territorio, la ricerca delle eccellenze italiane, la voglia di fare sempre qualcosa di nuovo”.

Non solo musica a Collisioni, che è in primo luogo dialogo tra diversi linguaggi, generi artistici differenti, generazioni a confronto. Il Festival non sarebbe così unico in Europa se non avesse al suo interno la letteratura, il cinema e il giornalismo. Se una comunità di persone non vivesse insieme per giorni in collina ad assistere a dialoghi nelle piazzette del paese. E' proprio la presenza di tanti scrittori, attori, personalità dello spettacolo e della musica in dialogo con i giovani del festival, ad essere l'anima fondante del festival. Alcuni nomi che vedremo in questo weekend: Niccolò Ammaniti, Luca Argentero, Arisa, Bruno Barbieri, Julian Barnes, Benji & Fede, , Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Paolo Crepet, Mauro Corona, Michael Cunningham, Alessandro D’Avenia, Erri De Luca, Diodato, Mannarino, Lorenzo Fragola, Gazzelle, Gene Gnocchi, Giancarlo Caselli, Tahar Ben Jelloun, Luciano Ligabue, Elisa Maino, Patrick McGrath, Francesca Michielin, Laura Morante, Massimo Recalcati, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio, Simona Ventura, Beppe Vessicchio, Irvine Welsh, Giuseppe Cruciani, e tanti altri ospiti. Una conferma di come Collisioni sia attualmente il Festival più importante del Piemonte, considerato da gran parte della critica come il miglior festival in Italia per la sua formula innovativa e la capacità di parlare a un pubblico trasversale.

Commenta Ibs: “Dopo 20 anni dalla prima vendita di un libro IBS.it prosegue il suo cammino con il progetto #IBSinfestival, l’attività di affiancamento a festival ed eventi culturali che, ogni giorno, lavorano in Italia con la stessa passione di IBS.it per la promozione e diffusione della cultura e Collisioni è uno di questi immancabili appuntamenti. Nei suoi 20 anni di vita IBS.it si è progressivamente trasformato da puro sito di vendita a un luogo di riferimento per tutti gli amanti della cultura con i suoi 6 milioni di prodotti tra cui 40mila film fra dvd e blu ray, 600mila proposte musicali tra cd e vinili, 49mila giocattoli e 5mila videogames, svariati prodotti di elettronica e di cartoleria. E libri naturalmente: oltre 800mila titoli in italiano e circa 3 milioni in inglese, circa 1 milione di eBook e oltre 700mila libri vintage fra titoli rari, introvabili e autografati, prime edizioni e fuori catalogo. Nei suoi primi 20 anni di vita, IBS.it ha consegnato libri scritti da oltre 300 mila autori e pubblicati da 5857 diversi editori a testimonianza della sua peculiare capacità di reperire tutte le pubblicazioni disponibili in commercio”.

Insomma, non vediamo l’ora che arrivi stasera, per ascoltare di nuovo concerto sotto le stelle e tra le lucciole delle siepi di Langa, circondati dall'onda verde dell'anfiteatro del Barolo Cannubi. E respirare quell'aria agricola e rock che da sempre rende unico questo grande evento…