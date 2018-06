Solidariteam: prove tecniche di integrazione alla Biblioteca Civica beinettese Gauberti

Nel tardo pomeriggio di venerdì 22 giugno, nella Biblioteca Civica Gauberti di Beinette (spazio al piano terra), si tenuto il previsto «aperitivo informativo» per raccontare l’esperienza di accoglienza dei «richiedenti asilo» in paese e per creare una rete di volontari che possano dare una mano nelle diverse attività in tal contesto.

Si andava a toccare un argomento oggetto di molte polemiche, anche nei giorni precedenti, centrale persino nella scorsa campagna elettorale (che ha certo premiato quelli meno disponibili ad «aprire le porte alla migrazione», specie quella africana che, passando attraverso la Libia, trova nell’Italia uno degli «approdi» maggiori all’Europa, isole di Lampedusa e Sicilia in primis).

L’essere umano da sempre emigra, infatti il nostro genere, che proprio dell’Africa è originario, ha colonizzato tutto il mondo. Il problema che è nostra atavica tradizione che gli incontri di culture e civiltà diverse, alla lunga produttivi, siano sempre (in alcuni casi maggiormente, in altri meno) stati vissuti come scontri, tra diffidenze e paure. In questi anni la crisi economica che continua a mordere, l’insicurezza, la paura che neppure si cerca di tranquillizzare, paiono portare molti italiani, anche nelle nostre zone, a vedersi vittime di vera invasione di proporzioni bibliche (il voto lo ha confermato oltre ogni dubbio). Pensieri che un tempo si covavano nel silenzio e nei mugugni ora si urlano, tutti insieme, convinti di essere «vittime»... L’attuale maggioranza governativa, con chiaro appoggio popolare, par molto meno portata alla «accoglienza»...

La proposta, che si capisce bene quanto coraggiosa, data tali premesse, arrivava da una giovane volontaria del «Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) di Beinette», antropologa con esperienze all’estero, Giulia Marro. Ha avuto l’appoggio dell’Associazione AttivaMente, presieduta da Valentina Zenga, e di componenti della organizzazione non governativa «Emergency».

Veniva dopo inviti ai beinettese nel periodo di Natale, con scarsa partecipazione, a conoscere questi «richiedenti asilo» presenti sul territorio, magari invitandoli a casa, per parlare sorseggiando un caffè o tagliando un panettone.

Legittimo poteva essere il timore di serata tra «tre-quattro gatti», invece ottima è stata la presenza: tutto compreso, «migranti», beinettesi ed alcuni residenti in Comuni vicini, si è arrivati tra le quaranta e cinquanta persone, attente, cui è stato chiesto (a tutte) di presentarsi.

Subito si è illustrata l’organizzazione nazionale dell’accoglienza, in questa, «emergenza», che parte dagli «Hot Spot» (di Lampedusa, Trapani, Taranto e Pozzallo), da cui chi arriva dai «barconi», per poi differenziarsi tra i CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo), i CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) e gli SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per quanto riguarda la seconda accoglienza. Particolare attenzione è stata portato sui CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), di cui l’accoglienza di Beinette fa parte. Una differenza è anche presente nei termini spesso mal utilizzati quotidianamente: gli immigrati possono essere regolari ed irregolari; la definizione di «rifugiato» è data dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, mentre il profugo è colui obbligato ad abbandonare la propria terra per eventi bellici, persecuzioni o cataclismi naturali (quindi si può applicare a casi limitati). La Legge «Bossi-Fini» del 2005 ha reso la clandestinità reato penale. La richiesta che può fare chi arriva sul nostro territorio può essere di «asilo politico», quando ci son le condizioni, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.

Il nostro sistema giudiziario alquanto complesso fa sì che vi siano risposte negative (quasi sempre) e ricorsi che si trascinano per anni, con gli interessati che si trovano in una strana situazione, un essere «sospesi», attendendo verdetto, magari espulsione.

Sul momento a Beinette vi son diciannove «richiedenti asilo», pare, dal 2015 ne son transitati quarantatre (in certi momenti raggiungendo una trentina, a quanto detto in interventi in Consiglio comunale). Di tutti questi solo quattro hanno avuto risposte positive. Uno degli ospiti è presente, in attesa, da tre anni, Abou, della Costa d’Avorio. I 35 euro al giorno, stanziati dall’Unione Europea, non vanno ai migranti, ma al Centro che li ospita, per «vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e mediatore culturale». Per i richiedenti asilo ci son pochi euro (esattamente 2,50 al giorno), che spendono spesso in quegli oggetti, come la telefonia o le scarpe, che, con globalizzazione e televisione, nel Continente Nero sono visti come il simbolo stesso della «opulenza occidentale»...

Come sempre nelle vicende umane, su tutta la difficile strada dei «migranti» si intrecciano generosità nei loro confronti, atteggiamenti altruistici e disinteressati, umanitari, ad altri che più mirano ad utili, tornaconti economici, privati, a sfruttamento (ovviamente a partire dagli «scafisti», ma non limitati a loro), a corruzioni.

Altro punto che si è cercato di focalizzare nella serata è stata la differenza tra «accoglienza» ed «integrazione». L’obiettivo dei volontari, tutto tranne che semplice da raggiungere, è di superare questo passaggio. A Beinette il «Centro di Accoglienza Straordinario» (CAS), come non raro, è costituito da attività alberghiera (alle porte del paese, che altri tre ne gestisce a Montoso, Robilante e Valdieri), certo rientra nella prima casistica.

I migranti presenti alla serata, una decina, erano soprattutto francofoni (di Mali, Guyana, Senegal, Costa d’Avorio), con espressioni e tratti del volto che parlavano di esperienze vissute non certo facili. Quello presente da meno tempo, arrivato, come molti, da Lampedusa, giovanissimo, era nel Cuneese da un paio di settimane, ma a dimostrare come si sia ai primi passi della «integrazione», anche il presente da tre anni parlava pochissimo italiano. Nel centro vi son anche africani anglofoni (provenienti, ad esempio da Nigeria e Ghana). Tutti condividono le stesse richieste (anche espresse su «carte d’identità» con foto create dagli organizzatori e appese alle pareti del locale), imparare la lingua e trovare lavoro (che aumenta anche le possibilità di ottenere permesso di soggiorno). Alcuni indicano esperienze lavorative: agricoltore, pasticciere, saldatore (che ha già trovato impiego)... Alcuni sono musulmani, come spesso capita a sud del Sahara, altri cristiani, ma non cattolici, evangelici, quindi senza neppure a disposizione la possibilità di entrare nella comunità parrocchiale...

La formazione linguistica e la mediazione, obbligatori per legge, hanno visto in questi tre anni dei lunghi momenti di assenza, è stato spiegato, con conseguenze ben visibili sulle lacune degli ospiti, complice l’ignoranza sui propri diritti e sulle procedure per ottenere documenti.

Pure Beinette, vista da fuori, pare una delle Comunità più adatte a questo ruolo, ad accoglienza ed integrazione: in crescita, con popolazione raddoppiata in pochi anni, giovane, che cerca di stringere i propri rapporti sociali, il sentimento di «appartenenza»... Lo è certo più di altre della zona, con forte nucleo storico presente, più coese ma chiuse, pronte ad accettare, ma solo sin a certo punto, i non nati al suo interno, magari anche non i figli di residenti da generazioni, non in linea con usi e costumi atavici.

Riconoscimento degli organizzatori è arrivato per l’impegno profuso per l’integrazione, la socializzazione dei migranti, dall’assessore Mario Franchino. Come in quasi tutti i Comuni che ospitano li si è coinvolti in lavori «socialmente utili», anche per renderli più accetti ad una popolazione spesso perplessa, non proprio entusiasta di queste «presenze» (la cui accoglienza è stata sollecitata, negli ultimi anni dallo «Stato», dai Prefetti).

Il sindaco Lorenzo Busciglio è passato a fare saluto finale.

Significativa, nella sintesi, la frase detta alla fine da Giulia Marro, che ha spiegato di aver oggi divieto di avvicinarsi al «centro di accoglienza», giudicata «scomoda»: « È importante alimentare nel buon senso la dinamica comunitaria di un paese perché è come fosse una società in miniatura: e se riusciamo a dimostrare che l’integrazione e il rispetto del diverso funziona qui, allora ci sono speranze anche per la nostra Nazione». È stata lei ad impegnarsi con il CAS di Beinette, ci conferma, vedendo «mancanze nei servizi minimi, non garantiti». «Sono molto preoccupata della situazione di stallo e della condizione di vita dei ragazzi», chiosa, «sono tutti brave persone, a posto»...

Varie disponibilità sono state dichiarate dai presenti... Se son rose...

Per maggiori informazioni, o se interessati ad entrare nel «progetto», chiamare il numero 0171.384857, o scrivere alla mail bibliotecabeinette@gmail.com.