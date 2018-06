I siti che offrono film in streaming gratuito sono legali?

Trovare film in alta definizione su Internet è molto semplice, ma quanti di questi contenuti sono legali? Ecco quello che devi sapere per poter guardare film in streaming senza violare le norme sul copyright: leggi l'articolo per sapere quali sono i rischi dei siti che offrono streaming pirata e come fare a guardare gratis e legalmente i tuoi film preferiti.

Lo streaming gratuito è legale?

Internet permette a tutti di poter accedere, in qualsiasi momento, a migliaia di contenuti diversissimi: tra questi, una fetta importante del traffico generato quotidianamente è dato dallo streaming in alta definizione di film, serie tv, anime e quant'altro.

Quello che dovresti chiederti, però, è: guardare film in streaming senza pagare è legale? Quali sono i rischi che si corrono visitando i siti che offrono film in streaming gratuito? Per rispondere a queste domande è importante conoscere, da un lato, quello che stabilisce la legge e, dall'altro, tutti gli inconvenienti ulteriori cui si può andare incontro, anche inconsapevolmente, mentre si naviga in cerca di un film da guardare su internet gratuitamente.

La violazione delle leggi sul diritto d'autore



Come ti dicevo all'inizio, sul web è possibile reperire in modo gratuito una grande quantità di film in alta definizione: chiaramente, se qualcosa è gratis perché non approfittarne? In realtà, per quanto riguarda lo streaming di film, serie tv e sport la situazione non è così semplice. Infatti, questo campo è regolato dalle leggi sul diritto d'autore.

Lo streaming di film coperti da queste leggi è quindi assolutamente illegale: la legge italiana, in particolare, punisce con la reclusione fino a tre anni e con multe molto salate i gestori di portali web che condividono materiale pirata.

Cosa rischio con lo streaming illegale?



Ma ci sono rischi anche per gli utenti? In realtà, almeno sulla carta, l'utente che si limita a visionare un film in streaming, senza condividerlo con altri (ad esempio, tramite un link oppure mediante siti di file sharing e peer to peer), non è soggetto a punizione da parte dello Stato.

Tutto dipende, però, dalle autorità che contestano l'illecito: alcune pronunce, infatti, hanno riconosciuto anche la sanzione amministrativa nei confronti del semplice utente. Viceversa, scatta il reato di pirateria quando il soggetto scarica il film o l'episodio del telefilm seguito sul proprio PC, oppure non lo utilizza per fini strettamente personali.

Attenzione ai virus!



Come se non bastasse, esistono anche rischi più sottili, che riguardano la sicurezza e la privacy degli utenti che quotidianamente accedono ai più diversi siti di streaming pirata.

Ti sarà capitato, almeno una volta, di aprire un link per l'episodio della serie tv che volevi guardare e trovarti di fronte a diversi banner pubblicitari, da chiudere prima di poter far partire la visione. Oltre al fastidio di dover chiudere decine di pagine che si aprono all'impazzata quando clicchi sul link suggerito, è importante sapere che molte di queste finestre nascondono dei malware e dei virus che possono installarsi a tua insaputa sul PC, facendoti rischiare di perdere dati o di dover formattare il computer.

I rischi per la sicurezza dei dati



Ci sono poi rischi per la sicurezza dei propri dati: alcuni malware, che si possono scaricare semplicemente aprendo un link di uno dei siti che offre film in alta definizione da guardare illegalmente, non sono altro che virus spia. Si tratta di programmi dannosi che si insediano all'interno del tuo browser, carpendo le password che utilizzi per le più svariate finalità: l'accesso ai tuoi profili social, alla mail o, nel peggiore dei casi, al tuo conto corrente e alla carta di credito.

Evita lo streaming di film illegale!



E' assolutamente consigliato evitare i siti che offrono film pirata in streaming gratuito: questi portali, oltre ad essere illegali e ad esporti a possibili guai con la legge, possono essere anche la causa di danni diretti, provocando conseguenze incalcolabili e che potresti evitare semplicemente non navigando su portali sospetti. Ma allora, in che modo non rinunciare alla possibilità di guardare film e serie tv senza doversi abbonare a piattaforme media? Se vuoi saperlo, continua a leggere l'articolo e troverai alcune preziose indicazioni su come fare a guardare film in streaming gratuito e legale.

Le alternative allo streaming pirata



Se finora non ti sei convinto che conviene abbandonare lo streaming illegale, forse sapere che esistono delle alternative perfettamente legali per guardare decine di film e serie tv gratuitamente potrebbe essere decisivo! Infatti, esistono diversi siti che mettono a disposizione degli internauti una grande quantità di contenuti perfettamente leciti: ti basterà cercare il film o il telefilm che vorresti guardare su uno di questi siti per avere accesso allo streaming legale di moltissime pellicole, vecchie e nuove.

Ad esempio, uno dei servizi più importanti per lo streaming legale è quello offerto dal portale web della televisione di Stato: sto parlando di Raiplay. Si tratta del sito Rai che permette di seguire in diretta tutti i canali della TV pubblica, oltre che dare accesso al catalogo on-demand di film, serie tv e spettacoli trasmessi in passato.

Se invece cerchi contenuti più particolari e mai trasmessi sulla televisione tradizionale, potresti considerare il canale VVVVID: questo portale contiene moltissimi film e serie tv, oltre che cartoni e anime giapponesi per tutti i gusti. L'accesso al sito e ai suoi contenuti è gratuito (basta registrarsi), anche se sono presenti spot pubblicitari prima dell'apertura del video (necessari alla piattaforma per racimolare le risorse finanziarie per offrire il servizio).

Come orientarsi in questa offerta?



Oltre a queste piattaforme appena citate, esistono moltissimi altri siti che offrono la possibilità di guardare in streaming film in alta definizione, serie tv, partite di calcio e molto altro. A questo punto potrebbe sorgere il problema di riuscire a reperire su uno di questi portali il contenuto che ti interessa.

Proprio per aiutare gli utenti che, come te, vogliono abbandonare il mondo dello streaming illegale senza rinunciare alle sue comodità esiste il sito Filmamo: questa piattaforma, totalmente italiana, fornisce un utilissimo ausilio per scandagliare nel dettaglio i cataloghi di decine di siti diversi, così da offrire, a seconda del contenuto selezionato, sia le alternative gratuite che quelle a pagamento.

Come funziona Filmamo?



Il portale nasce da un'intuizione geniale: il sito trova e confronta tutte le offerte in streaming gratuito o in abbonamento di film e serie TV. La selezione che puoi trovare è davvero molto vasta, dal momento che Filmamo non si limita a comparare le offerte dei soli siti gratuiti, ma mette a disposizione anche i cataloghi di piattaforme streaming come Netflix, TimVision, Chili, Apple Store, Google Play e molti altri. Chiaramente, per queste ultime si tratta di film in streaming a pagamento: il vantaggio, però, è che Filmamo riesce a trovare per te sempre il servizio più economico per il titolo che stai cercando, permettendoti di risparmiare anche per il noleggio o l'acquisto di un vasto catalogo di pellicole e serie tv. Tutto questo senza correre i rischi di cui si parlava prima e, soprattutto, in modo assolutamente legale.

Se vuoi saperne di più, visita il sito www.filmamo.it: ti basterà registrarti, inserire il titolo che stai cercando e in pochi secondi avrai a tua disposizione tutto il meglio che lo streaming legale può mettere a disposizione!

Fonti e Approfondimenti

· Rischi streaming e download illegale: una breve guida: Approfondimento a cura della redazione di Laleggepertutti.it

· I rischi dello streaming illegale di film, serie tv e sport: Articolo a cura del magazine di Taxidrivers.com

· I profili giuridici dello streaming illegale di video on line: Analisi a cura di Rosa Calise, Legal Editor di Cyberlaws.

· Che rischi si corrono a guardare film in streaming su siti pirata?: Guida a cura della redazione di Cronache della Campania.