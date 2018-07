Sesta edizione di Pastà, un festival dedicato al mondo della pasta, organizzato dall’Associazione Culturale ALL 4U, in occasione della gara ciclistica internazionale La Fausto Coppi.

All’interno del “salotto” di Cuneo, dal 5 al 8 luglio, si daranno appuntamento alcune delle migliori proposte dedicate al mondo della pasta.

Pastà sarà protagonista nei pranzi e cene in uno scenario estivo, tra cultura della convivialità, divertimento, gioia di stare insieme e piacere della buona tavola, riuniti attorno al rito della pasta, degustando le ricette della migliore tradizione italiana.

L’evento si terrà dal 5 luglio al 8 luglio e avrà luogo in piazza Galimberti a Cuneo, ad ingresso gratuito. All’interno ci saranno 3 cucine dedicate alla pasta che prepareranno primi piatti raffinati, con pasta artigianale e sughi ricercati. Con oltre 6 proposte, le cucine altereranno sughi e pasta dal grano duro alla pasta fresca, da quella di Gragnano a quella nostrana piemontese.

Inoltre sarà presente l’Hamburgheria e stand di pasta firmata Baladin, friggitoria, servizio bar, birra artigianale e gelateria, oltre ad aree dedicate a laboratori di pasta per bambini e gonfiabili

Giovedì 5 luglio – ore 21

Il programma di Pastà inizierà con la serata dedicata al concorso di NEXT TALENTS, l’evento è in collaborazione con TRS Radio con la partecipazione di Andrea Caponnetto che presenterà la serata, quinta edizione di un appuntamento della provincia cuneese, una vetrina per giovani talenti che vogliono avvicinarsi al mondo dello spettacolo, della musica e della danza. La serata sarà trampolino di lancio per futuri talenti. Giovani talenti tra canto e ballo verranno giudicati da una giuria qualificata che valuterà il vincitore di NEXT Talents i quali riceveranno un premio come riconoscimento del proprio talento ed impegno. La serata sarà in collaborazione con la FIDAS.

Alle ore 22,00 e 23,00 - CUNEO MAPPING FESTIVAL – ILLUSION EXPERIENCE

Realtà aumentata, illusioni ottiche, giochi di luci, esperienze immersive, coinvolgenti ed emozionali, sono queste le caratteristiche del nuovo grande evento “Cuneo Mapping Festival”, giunta alla seconda edizione, organizzato interamente dall’Associazione Culturale ALL 4U che si svolgerà a Cuneo, dal 5 al 8 luglio.

Una spettacolare performance allo storico Palazzo del Tribunale, segnerà l’inizio dell’evento con proiezioni architetturali di “Interactive Experience” tramite la video mapping 3D, una nuova frontiera dell’arte che consiste nel proiettare “immagini” su superfici reali, ottenendo spettacolari effetti di proiezione 3D.

La facciata del Tribunale di Cuneo prenderà letteralmente vita grazie alla proiezione di effetti tecnologici in 3D, con luci e video che creeranno un’atmosfera artistica inusuale, dando allo spettatore l’illusione di movimento e dinamismo delle superfici. ll 3D Video Mapping è una tecnica di illuminazione dinamica innovativa, nata nelle maggiori capitali europee e ora diffusa anche in Italia. Possiede un’enorme potenziale comunicativo e dona una nuova vita multimediale e performativa a opere architettoniche già esistenti quale appunto il Palazzo del Tribunale di Cuneo trasformandolo in un palcoscenico dinamico sul quale si visualizzano immagini spettacolari, video e giochi di luce che relazionandosi con la superficie sulla quale vengono proiettati, valorizzeranno la facciata e creeranno situazioni di grande impatto visivo che lascerà il pubblico estasiato.

Cuneo Mapping stupirà il pubblico attraverso proiezioni spettacolari, riuscendo ad ingannare la percezione visiva dello spettatore a tal punto da non fargli più distinguere la realtà dalla finzione (proiezione). Ciò che si riesce a realizzare è un’esplosione di immagini, in grado di coinvolgere totalmente chi guarda, trasformando il contenuto in una vera e propria “illusione di massa”.

Uno spettacolo è libero e gratuito, mai visto prima che lascerà a bocca aperta il pubblico tramite una scenografia emozionale e innovativa.

Il Cuneo Mapping inizierà giovedì 5 luglio alle ore 22 con la proiezione del video del 2017 rivisitato, per consentire la visione a chi non avesse visto l’anno scorso.

Alle ore 23 presentazione del nuovo video 2018.

Orario spettacoli 22.00 - 23.00

Venerdì 6 luglio

Dalle ore 19.00 - WHITE DINNER – cena in bianco

Vestiamo tutti insieme di bianco una piazza della nostra città.

White Dinner - Cena in Bianco, è protagonista venerdì 6 Luglio, in piazza Galimberti a Cuneo per vivere l’emozione di una Cena insieme ai propri amici e alla propria famiglia. Una immensa tavolata che celebra la tradizione culinaria italiana, nel rispetto di condivisione, convivialità, piacere di stare insieme. Riviviamo la magia del territorio con una cena urbana che attraverso il colore bianco veicolerà la bellezza del nostro bel paese, della tradizione legata alla pasta, simbolo della cucina italiana.

Eleganza, gioia e sorrisi saranno protagonisti di questa splendida serata che si svolgerà a Cuneo.

Saranno presenti gli stand di Pastà con oltre 6 tipi di pasta in più l’hamburgheria e la friggitoria, servizio bar, birra artigianale e gelateria.

Alle ore 22,00 e 23,00 - CUNEO MAPPING – ILLUSION EXPERIENCE

ore 22.00 MATTHEW LEE – Piano Man Live Tour in concerto.

Dopo aver entusiasmato i teatri in Italia ed Europa, Matthew Lee torna a grande richiesta nelle piazze. In questo nuovo spettacolo, accompagnato da 3 musicisti di primissimo livello, presenterà il suo nuovo album uscito il 19 gennaio scorso per il prestigiosissimo marchio Decca – Univeral l’etichetta, tra gli altri, dei primi Rolling Stones o di Luciano Pavarotti. “PIANOMAN” racchiude l’essenza di Matthew Lee ; è un coinvolgente, trascinante, affascinante viaggio nel suo universo sonoro, un mondo musicale davvero unico: dove tecnica ed anima si fondono in maniera straordinaria, creando un inconsueto mix di divertimento allo stato puro e di emozione…. un mondo frizzante, travolgente, entusiasmante; un mondo dove i cardini sono appunto il pianoforte e la voce.

Nello spettacolo convivono la musica classica, il pop, il rock, il soul, lo swing, il country, il blues, la melodia, la canzone d’autore ed altro ancora, un caleidoscopio di stili e generi reinventati ed amalgamati dall’inconfondibile rock’n’roll touch di Matthew

Definito "the genius of rock’n’roll" dalla stampa internazionale, recentemente ospite di Fiorello a Edicola Fiore e del prestigioso show di Gigi Proietti, vincitore del Coca Cola Summer Festival 2015 nella categoria giovani e nominato ambasciatore dell’aeroporto di Charleroi per il 2017, Matthew Lee è tra i principali protagonisti di uno dei trend internazionali di maggior appeal, il rilancio delle atmosfere anni 50.

“Per quanto mi riguarda essere d’altri tempi non significa rimanere ancorato al passato, ma semplicemente recuperare valori importanti che forse stavamo rischiando di perdere, il tutto però rivisto in una chiave attuale, non “un’operazione nostalgia", ma un qualcosa che spero possa essere percepito come una novità – racconta Matthew Lee, che vanta un’importantissima gavetta in tutto il mondo.

Il Cincinnati Blues Festival in Ohio (Usa), il Summer Jumboree Festival di Senigallia; (Italia), Il Coca Cola Summer Festival a Roma (Italia), Il Festival di Sao Vincente (Capoverde); Musikmesse di Francoforte (Germania); Il Blues On The Farm (Uk); il Linton Festival (Uk), Il Cornbury Festival (Uk),Il Festival Internazionale di Hammamet (Tunisia); L'Italian Force event ad Abu Dhabi (Emirati Arabi); Il Jazz club Hotel Meridien di Parigi (Francia); l'Hotel Metropol di Mosca (Russia) sono solo alcune delle importanti manifestazioni a cui Matthew Lee ha partecipato.

Matthew Lee : piano e voce, Frank Carrera: Chitarra, Alessandro Infusini: Basso elettrico, Matteo Pierpaoli: Batteria

Sabato 7 luglio

Alle ore 22,00 e 23,00 - CUNEO MAPPING – ILLUSION EXPERIENCE

Ore 21.00 –Yo Yo Band in concerto

La "YOYO Band" nasce nel 2006 dall'idea di un gruppo di amici con uno scopo ben preciso: divertirsi e divertire!! tutti i musicisti che ne fanno parte condividono un sogno e una passione, che si fondono con la professionalità' e la cura del sound per sfociare in uno spettacolo che è pura grinta!

Il vivace cocktail musicale della "YOYO Band" trova espressione in una scaletta variegata adatta a tutti gusti, che attraversa i generi musicali a 360° spaziando dagli evergreen italiani alla potenza del rock internazionale, dalla dance alla disco music, dal revival anni 60-70-80 fino ad arrivare alle ultime hits in classifica. Rock - Pop - Disco Dance dagli anni '70 ad oggi.Due ore e mezza di musica ininterrotta di forte impatto e divertimento assicurato.

Membri del gruppo: Erika Santoru - Lead Vocal

Andrea Masia - Guitars, Back vocals

Carlo Revello - Bass , Back vocals

Manuel Garelli -Drums

Federico Bersia - Keyboards, Back Vocals

Domenica 8 luglio

Giornata dedicata al mondo delle due ruote, con la gara ciclistica La Fausto Coppi.

La serata sarà dedicato al concorso di Miss Cuneo, giunto alla diciassettesima edizione e divenuto ormai un appuntamento importante per tutta la provincia cuneese, alle ore 20.00 inizierà l’appuntamento con la kermesse di moda e bellezza. La serata sarà presentata da Elena Galliano, mentre lo spettacolo sarà intervallato da splendide esibizioni di musica e danza. La Miss incoronata sarà eletta miss della provincia di Cuneo. Sarà anche l’occasione per presentare le maglie delle varie edizioni della Fausto Coppi. Importanti collaborazioni con Chiara Francocurletto di Cuneo che curerà le acconciature e Elisa Ceccotto ed Eleonora Calvo Stylist, le stiliste che metteranno a disposizione le loro creazioni per le sfilate oltre a MC - Fotoreporters.

La manifestazione è libera e gratuita e si svolgerà anche in caso di maltempo.

Orari delle cucine: giovedì e venerdì dalle ore 18.00 alle 24.00, mentre sabato e domenica dalle ore 12.00 alle ore 24.00.

www.festivaldellapasta.it @festivaldellapastacuneo