Quattro chiacchiere con Francesca Giraudo, da due anni vera e propria "Seattleite"

- Ciao Francesca. Parlaci un po’ di come sei arrivata a Seattle, e perché hai scelto (se lo hai fatto) proprio questa meta.

Ho appena concluso il secondo anno di univerisità alla Seattle Pacific Univeristy, dove sto studiando per ottenere una laurea in Fisiologia con due mini-lauree, una in Chimica e una in Bioetica. Sono anche parte del programma Pre-Med: il percorso per diventare medico qui é suddiviso in “quattro piú quattro”, il Pre-Med in quattro anni appunto (in cui ci si focalizza su una disciplina in particolare, nel mio caso Fisiologia), e la scuola medica con due anni effettivi di studio in classe e due anni di rotazioni in ospedali e cliniche.

La mia intenzione é proseguire gli studi qui e successivamente intraprendere una carriera in chirurgia pediatrica (il mio interesse sarebbe anche chirurgia neonatale/fetale, soprattutto considerando l’alto tasso di mortalitá collegata a gravidanze che si sta registrando, negli Stati Uniti ma anche a livello mondiale, e che richiede maggiore attenzione verso l’intera cura prenatale).

Ho iniziato a dare esami di lingua inglese e competenze durante gli anni del liceo perché ho sempre voluto proseguire la mia carriera all’estero. Quando ho inviato le domande di ammissione a una serie di università qui negli USA non ci speravo troppo dato i bassi tassi di ammissione per studenti internazionali: il tutto doveva essere pronto per l’inizio del quinto anno scolastico, dato che la scadenza per inviare le domande é ottobre, e servono lettere di referenze e molti altri documenti solo per inviare le domande di ammissione. Nonostante i dati statistici non proprio a favore, sono stata ammessa da sette atenei (tra i quali la Boston University, il Mills College in California e la University of Illinois a Chicago), e ho poi scelto SPU basandomi sulla borsa di studio offerta e l’ottimo programma pre-sanitario (che include anche pre-odontoiatria e pre-fisioterapia, dato che anche queste professioni sono suddivise in multipli cicli), gestito da un professore di Harvard.

- Di cosa ti occupi, a Seattle?

Durante l’anno per l’appunto sono studentessa ma ho anche un lavoro come tutor di Chimica presso il Center for Learning all’univeristà, una figura che si occupa di offrire ripetizioni da parte studenti che hanno già completato una certa sequenza di corsi (nello specifico l’intera sequenza di Chimica Inorganica) per altri studenti che stanno frequentando quei corsi al momento. Dall’anno prossimo lavorerò anche come assistente di laboratorio e per ripetizioni private su richiesta del mio professore di Chimica Organica.

Al momento sono a Seattle per l’estate per completare un programma di tirocinio abbastanza intenso che consiste nel ruotare attraverso vari reparti in ospedale e occuparsi di cura dei pazienti, come membro aggiuntivo dello staff. Al termine, si ottiene un certificato della UCLA (University of California of Los Angeles), che certifica competenze nella cura dei pazienti.

Nel frattempo, sto anche continuando l’attività di volontariato che svolgo durante l’anno, che consiste essenzialmente nel tutoring e in attività di animatore con ragazzini dai cinque ai tredici anni circa nella zona sud di Seattle, un po’ difficile e più svantaggiata rispetto ad altre, dove i ragazzi sono considerati non privilegiati. É un’esperienza stupenda che ho avuto la fortuna di condividere con un gruppo di amici studenti che quest’estate sono anche qui a Seattle: é un impegno non da poco dato che normalmente impieghiamo un’ora in auto solo per raggiungere il sito dove svolgere volontariato, ma ne vale assolutamente la pena.

- Seattle è comunemente associata all’underground, alla musica e allo sport. Come la descriveresti tu che la vivi da un po’ di tempo?

Da un punto di vista artistico, musicale e della cultura in genere mi sono innamorata di questa città. L’università che frequento è in una posizione “strategica” tra i quartieri di Queen Anne (tipico quartiere per bene che si potrebbe vedere in un film o in “Una Mamma Per Amica”), e Fremont che é un quartiere artistico e interessante, ricco di gemme nascoste. A circa dieci minuti d’autobus dal centro città, dove c'è Pioneer Square, area associata all’underground, anche se é una delle poche aree che non ho ancora approfondito.

Per quanto riguarda lo sport decisamente elevato il "campanilismo" per quanto riguarda la squadra di football dei Seahawks, i Mariners per il baseball e i Sounders per il calcio. Non sono una patita ma mi é capitato di andare allo stadio, al Safeco Field, per un paio di partite di baseball ed é una atmosfera incredibile (in piú le partite durano un’eternità, motivo per cui si compra un sacco di ottimo cibo da mangiare guardando gli innings).

- Cosa ti manca di più di Fossano e della nostra provincia?

Di Fossano mi manca principalmente la mia famiglia (scontato, ma è la verità) e il cibo: in realtà devo dire di essere una buona forchetta quindi anche qui ho trovato cose non male - e ultimamente sono ossessionata dal cibo asiatico (Vietnam, Giappone, Corea, Thailandia) - : uno dei vantaggi di Seattle é che é punto di incontro di cosi tante culture che è impossible non trovare qualcosa che piaccia.