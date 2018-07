Con suor Pasquina e Francesca termina dopo 140 anni l'opera delle suore di San Giuseppe Cottolengo a Manta

Con suor Francesca e suor Pasquina termina dopo 140 anni il servizio delle Suore di San Giuseppe Cottolengo a Manta. Nella giornata di ieri, domenica 1 luglio, è stata celebrata la messa presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli in onore delle ultime sorelle che da vent’anni operano servizio nel comune mantese.



Nella comunità svolgevano attività di coordinamento presso la scuola materna del paese che fu fondata nel lontano 1878, oltre a molte altre attività parrocchiali portate avanti insieme a Don Giuseppe Arnaudo. Negli ultimi tre anni gravi problemi di salute hanno colpito le due suore ma dopo ogni assenza, più o meno lunga, sono ritornate. A febbraio un brutto infortunio le ha allontanate definitivamente. Attualmente Suor Francesca è ospite presso la Casa di Riposo Cottolengo di Barge e Suor Pasquina presso la Casa di Riposo del Cottolengo di Pinerolo.



“In questi mesi la loro mancanza si è fatta sentire più che mai” – le ha ricordate così la signora Mariella in nome del Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna e della comunità parrocchiale – “sembra impossibile che non possano più tornare, trascorrere ancora altri anni e magari concludere la loro vita qui a Manta tra noi che le abbiamo e ancora le amiamo come si amano le madri.”



“La comunità tutta si sente più sola e più povera senza la loro presenza." - continua - "Mancano al personale, ai bimbi e ai genitori, ai bambini e ai ragazzi del catechismo e alle catechiste, ai chierichetti. Passando davanti alla scuola materna viene spontaneo pensare di suonare il campanello e far loro una visita, scambiare due parole, chiedere una parola di conforto”.



“Per le catechiste sono state un punto di riferimento insostituibile, instancabili nell’aggiornarsi, e le funzioni per i ragazzi preparate con i loro suggerimenti avevano un altro spessore." - conclude - "Sapevano trascinarci in attività sempre nuove, invogliarci a fare di più, hanno saputo far emergere il meglio in ciascuno di noi”.



Anche il primo cittadino di Manta Mario Guasti ha voluto ricordare con affetto le due sorelle: “Ci hanno insegnato pazientemente a camminare insieme, coinvolgendoci con parole dette spontaneamente per strada, piuttosto che con parole astratte e fatte, convincendoci e facendoci ragionare. Sono state per noi immagini vere, per alcuni forse un po’ demodè, ma uniche e speciali di una realtà, la nostra società quella della velocità, del consumismo e della massima comunicazione, che si sta sbriciolando e che perde passo dopo passo, lentamente, ogni valore. Sono figure vere che si pongono nel tempo in modo distaccato, quasi lontane. Purtroppo alcuni non si ricorderanno della loro efficacia, non sapranno mai quale sia stato ed è ancora il peso della loro testimonianza, perché di testimonianza si tratta, non dichiarata ma vissuta con semplicità e naturalezza giorno dopo giorno con la preghiera e l’azione. Siete state testimoni di vita e del dono della gratuità, della condivisione e della solidarietà.”