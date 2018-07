Rinnovati i vertici della banda musicale di Mondovì

Giovedì 21 giugno si è tenuta, presso la sede della Banda Musicale di Mondovì, l’assemblea soci 2018. Nell’occasione si è proceduto con il rinnovo delle cariche sociali in naturale scadenza ai tre anni di attività del Direttivo.

Una breve relazione del Presidente Dott. Ferruccio Dardanello in merito ai successi ottenuti dalla Mondovì Band nel corso degli ultimi anni ha aperto la riunione.Questa volta però, si è trattato di un importante rinnovamento, nel segno comunque della continuità di una tradizione famigliare che vede da sempre la famiglia Dardanello legata alla banda cittadina. Per lungo tempo il Dott. Ferruccio Dardanello ha ricoperto il ruolo di presidente per diventare oggi presidente onorario del sodalizio, nominato per acclamazione da tutti i musici. Nuovo presidente sarà Mattia Germone, persona molto conosciuta ed attiva in varie associazioni di promozione del monregalese come La Funicolare e la Confcommercio, che ha accettato con entusiasmo la nuova “avventura”, ringraziando tutti i membri della banda. Al suo fianco, in qualità di Vice Presidente, è stata riconfermata Sara Canavese. Il nuovo Consiglio Direttivo eletto per i prossimi tre anni è composto da Piero Garvetto, Luca Giaccone, Claudio Marenco, Puni Moletta e Davide Stroppiana.

Il nuovo Direttivo, quale primo atto, ha proceduto alla nomina di Claudio Marenco quale segretario, e confermato alla Direzione artistica della formazione musicale il professor Maurizio Caldera ed il professor Alessio Mollo quale suo vice. Il lavoro da svolgere sarà sicuramente impegnativo, sia per il nuovo consiglio di amministrazione sia per tutti i musici, ma l’obbiettivo comune sarà di proseguire un percorso di crescita che porti la Mondovì Band a nuovi e prestigiosi riconoscimenti non solo in ambito nazionale. E’ alle porte infatti una nuova stagione concertistica estiva che vedrà la Banda cittadina offrire al pubblico un nuovo repertorio di sicuro successo. Primo appuntamento quindi mercoledì 4 luglio per l’inaugurazione dei “Doi Pass per Mondvì” alle ore 21 in Piazza Cesare Battisti con, a seguire, il concerto diretto dal Maestro Maurizio Caldera.