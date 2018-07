Val Roya, oggi controlli ridotti dei gendarmi francesi. Il sindaco di Olivetta San Michele: "Ieri la situazione è stata insostenibile" (FOTO E VIDEO)

Ieri si sono levati gli scudi dei Sindaci di Airole ed Olivetta San Michele e, anche oggi il primo cittadino Adriano Biancheri è tornato sul problema: “Ieri la situazione è stata insostenibile, visto che siamo arrivati ad oltre 6 km di coda per lo stop che veniva esibito a tutte le auto e le moto in transito, al rientro verso il Piemonte. Una situazione insostenibile perché, continuando in questo modo i turisti non verranno più dalle nostre parti, impauriti da un rientro da incubo. Sarebbe un danno gravissimo per il turismo e l’economia. Ho parlato con i sindaci francesi e con le persone che vivono in territorio transalpino, per quanto accaduto. Tutti si sono dichiarati piuttosto arrabbiati per situazioni di questo genere, perché sembrano provocatorie. Auspico che non si ripetano più e spero che, a livello europeo il nostro Governo riesca a trovare una soluzione condivisa, anche se la vedo piuttosto difficile. Questo è uno scontro non certo positivo per il nostro territorio. Abbiamo molti lavoratori frontalieri che svolgono il loro impiego in Francia ed abbiamo tanti transalpini che portano benessere nella nostra zona. Abbiamo anche buoni rapporti con le istituzioni locali francesi e vorremmo mantenerli”.