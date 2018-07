Finalborgo: ospite a "Burtomics" il grande doppiatore Ivo De Palma

Ivo De Palma, una delle più conosciute e amate voci italiane nel mondo dei cartoons, sarà a Finalborgo domenica 8 luglio, alle ore 21 nell’Auditorium di Santa Caterina, per raccontare al pubblico presente tutti i segreti del magico mondo del doppiaggio.

La serata, dal titolo “Una Voce nell’ombra”,rientra nel ricco calendario di appuntamenti di Burtomics – Comics & Games, la rassegna dedicata a fumetti, cartoons, manga, cosplay, giochi di ruolo, retro-gaming e molto altro diventata ormai attesissimo appuntamento nell’estate finalborghese (leggi articolo QUI).

L’Italia è ufficialmente riconosciuta a livello internazionale come “maestra” nell’arte del doppiaggio: i migliori professionisti, le migliori scuole, le tecniche di realizzazione più curate vedono nella nostra nazione un punto di riferimento su scala mondiale.

E Ivo De Palma in questo può vantare un curriculum spaventoso: nato a Napoli nel 1962, ha visto la sua vita professionale snodarsi soprattutto tra Torino e Milano, realtà nelle quali gravitano le principali case di doppiaggio per la tv (mentre il settore cinematografico è maggiormente collocato a Roma). Nella sua ormai ultratrentennale carriera De Palma ha lavorato in molteplici campi, compreso quello delle telenovelas, ma è soprattutto nei cartoni animati che ha raggiunto i più importanti traguardi: la maggior parte degli spettatori lo ricorderà nel ruolo di Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco, ma alcune delle serie tv più amate dagli italiani di tutte le età lo hanno visto protagonista. Solo per citare qualche titolo: Tartarughe Ninja alla riscossa, Magica magica Emi, Devilman, Kiss Me Licia (e vari spin-off tratti da questa serie), Scuola di Polizia (il cartoon ispirato alla celebre saga di film comici) e, per i lungometraggi, Lupin III – Il Castello di Cagliostro (diretto dal grandissimo Hayao Miyazaki nel 2007), mentre per le soap-opera lo ricordiamo in Sentieri.

De Palma al pubblico dell’evento finalborghese racconterà la sua carriera, impreziosita da una ricca aneddotica sulle sue personali esperienze, ma soprattutto offrirà una dimostrazione pratica di che cosa vuole dire veramente fare un doppiaggio. Poter assistere a un doppiatore “live” è un evento più unico che raro e grazie anche a questo aspetto tecnico non da poco “Una Voce nell’ombra” sarà un incontro da non perdere per tutti gli appassionati di cartoons, di televisione, di cinema, di recitazione e di doppiaggio.

“Crediamo molto nel valore di Burtomics non solo come fiera e come spettacolo, ma anche come occasione di incontro di vero spessore culturale, sia per quanto riguarda l’alto livello delle proposte offerte (in questo caso parliamo di un professionista che ha ricevuto premi anche all’estero, come il prestigioso Tokimeki Anime Award), sia in termini di valorizzazione degli edifici storici del Borgo, perfetti per ospitare questo tipo di appuntamenti”, dichiarano dall’associazione Finalborgo.it

Un’altra freccia di grandissimo valore artistico e culturale scoccata dal quel variegato contenitore che è “Burtomics – Comics & Games”.