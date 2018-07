Bonus Verde 2018: facciamo chiarezza sugli interventi detraibili e su quelli non detraibili

Il Bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 che prevedano i seguenti interventi: la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentano la tracciabilità delle operazioni come ad esempio: il bonifico bancario o quello postale.

Fin qui è tutto chiaro, però cerchiamo di capire insieme cosa si intenda per interventi detraibili e interventi non detraibili. Bisogna intanto partire dal presupposto che per interventi detraibili ci si riferisce solo ed esclusivamente a "interventi straordinari" che prevedano la radicale risistemazione di un giardino o la conversione di un cortile esistente in terra battuta. Sono pertanto agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente. Per fruire dell'agevolazione, sarà necessario che l'intervento comprenda nel suo complesso anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione (spese di progettazione). Le spese saranno riferite anche a indagini e stime approfondite relativamente al sito oggetto della progettazione come, ad esempio, valutazioni microclimatiche e ambientali, analisi del terreno, indagini fitoiatriche e fitostatiche sulla vegetazione eventualmente presente, rese da tecnici e specialisti, purché direttamente riconducibili all'intervento stesso. Inoltre, il contribuente potrà rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali a patto che il materiale venga tutto fatturato.