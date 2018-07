Torna il progetto Food di Collisioni e si inaugura l'Assopiemonte press tour

L’Italia come patria del gusto rivela tutti i suoi sapori con il Progetto Food, che torna per il secondo anno a Collisioni con il meglio dei cibi e degli ospiti internazionali in campo di gastronomia. L’iniziativa è diretta da uno dei più grandi narratori ed esperti di wine and food Ian D'Agata, in tre giornate interamente dedicate alla promozione internazionale dei grandi prodotti food italiani con seminari, tavole rotonde, tasting, pranzi e cene didattiche, in cui saranno impegnati oltre 15 supergiornalisti, buyer, importatori food da tutto il mondo.

Il progetto, presso i nuovi spazi dell'Agrilab, nel cortile del Castello di Barolo, ristrutturati grazie al sostegno della Regione Piemonte, accoglierà esperti food provenienti da Germania, Francia, Danimarca, Inghilterra, Norvegia, Usa, Polonia che incontreranno il pubblico e i produttori in momenti di didattica e dei prodotti dalla viva voce di chi ogni giorno lavora, crea e trasforma le eccellenze del Made in Italy. Non mancheranno seminari di orientamento ai mercati esteri, per comprendere le potenzialità di esportazione e le tendenze al consumo di questi prodotti. Tantissime le realtà coinvolte a partire dal Consorzio piemontese Assopiemonte, principale sostenitore dell'iniziativa, che dedica ben due giorni al racconto e alla valorizzazione dei grandi formaggi dop piemontesi, dal riso di Baraggia al Salame Piemonte e alle Carni di qualità razza piemontese.

“I prodotti DOP e IGP rappresentano ognuno specifici territori e tradizioni millenarie – dichiara EVANZIO FIANDINO, presidente di Assopiemonte -. Spesso il cibo chiamato “di strada” guarda più al business che alla qualità: noi vogliamo promuovere i nostri prodotti e tramettere un messaggio molto chiaro. Anche DOP e IGP possono diventare street food, ma il cibo deve essere sempre di qualità, di origine garantita, lavorato secondo il disciplinare e certificato da un ente terzo.” Fra le eccellenze gastronomiche, non poteva mancare Cia Cuneo che presenterà all'interno del progetto seminari interamente dedicati alla Nocciola Piemonte Igp.

Si parlerà anche di pizza e focaccia gourmet, di salute e farina, grazie ai seminari condotti da Farine Petra, con l'aiuto dei suoi chef della pizza gourmet, ma anche il cioccolato di antica tradizione piemontese con la partecipazione di un altro partner storico di Collisioni, Baratti e Milano. Vi saranno inoltre momenti dedicati ad alcune eccellenze italiane, come Agrimontana, Germoglio dei Sapori, Olio Raineri, Pasta Michelis.

"Sarà non solo una grande occasione di promozione del Made in Italy" afferma lo stesso D'Agata "ma anche di didattica, e formazione rivolta a grandissimi professionisti internazionali del settore, affinché imparino a conoscere meglio le eccellenze della gastronomia e dell'agricoltura regionale italiana, che a torto spesso vengono ritenute prodotti di nicchia, quando i mercati dei paesi più sviluppati come quello americano, tedesco o nordeuropeo, hanno fame proprio di questi prodotti. I consumatori di quei paesi stanno cercando qualcosa di più di quanto possa loro offrire la grande distribuzione, ed è il momento di cogliere l'occasione".

Nel progetto Food vanno in scena le eccellenze gastronomiche piemontesi e italiane, di fronte a una parterre internazionale di grandi giornalisti food e importatori quali Amélie Vincent, redattrice inglese di TheFoodalist, Ambert e Eric Hoffman, autori di The Food Traverler’s Guide to Emilia Romagna, Lars Bjerregaard firma di punta della rinomata rivista Gastromand, la francese Anne Reverdy redattrice di Panier de saison, Ole-Morten Almas importatore norvegese di prodotti tradizionali italiani e Brian Bistrong vicepresidente e Food Developer/buyer della Starr Catering Group.

Il sipario del Progetto Food si apre, lunedì 2 luglio, con l’Istituto Marchigiano Vini che presenterà agli esperti i grandi prodotti agricoli regionali raccolti nel Food Brand Marche, con le degustazioni di prosciutto di carpegna DOP, cosciotta d’Urbino DOP, formaggio di Fossa “Santa Caterina” e con olio extravergine di Oliva Marche Igp e molto altro ancora. Si parlerà di tracciabilità del prodotto, della qualità dei fornitori, del benessere animale e sostenibilità alimentare grazie alla presenza di Cia e Assopiemonte e grazie alle molte degustazioni, dalle torte alla crema di nocciola Cia al re indiscusso dei formaggi il Castelmagno, tutto il sapore vero del Piemonte potrà essere gustato.

Martedì 3 luglio, la giornata si apre alle ore 10.00, con la presenza di Roberto Arru, direttore di Assopiemonte che racconterà in prima persona la qualità dei loro cibi, la storia che li rende così speciali e il territorio da cui provengono. Tra le eccellenze presenti anche altri prestigiosi prodotti del territorio come: il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese e i prodotti del Consorzio Carni qualità che bene si integrano nel panorama della tradizione culturale e gastronomica del Piemonte.

Per il Consorzio Baraggia sarà presente Roberta Cerasini assieme a Simone Mellano, direttore Asprocarne Piemonte s.c.c.. Per spiegare meglio cos’è Assopiemonte si prosegue con degli assaggi di formaggi Dop/Igp dalla Toma Piemontese alla Robiola Roccaverano, dal Murazzano all’Ossolano e al Salame piemontese, in modo da poter scoprire le realtà consortili che Assopiemonte riunisce, piccole realtà ma grandi nei sapori. Mercoledì 4 alle 10.00 si riprende il viaggio nel gusto con Evanzio Fiandino, presidente di Assopiemonte, che presenterà tutta la prelibatezza del Castelmagno, della Raschera assieme alla Toma e al Piramidino.

In più, una novità da raccontare è la scelta del Castelmagno come uno degli ingredienti del concorso di alta cucina Bocuse d’Or Europe, per la prima volta in Italia, a Torino, l’11 e 12 giugno scorso. Presenti anche le Latterie Alpine con Inalpi che delizieranno il pubblico con assaggi di Bra duro d’Alpeggio e si proseguirà con tante altre bontà come il formaggio Madama Reale, Boccadoro e Margot. Nel pomeriggio le degustazioni continuano con l’anima artigianale di Baratti e Milano, con Germoglio dei sapori, Raineri e Agrimontana.

Collisioni oltre che essere un connubio di cultura e musica, con il progetto Food permette l’incontro e l’intreccio dei protagonisti del campo gastronomico, in modo che i migliori prodotti italiani abbiano il loro giusto palcoscenico e il loro giusto valore nel panorama internazionale