A Finalborgo arrivano i "Masters of the Universe": una mostra con oltre 100 pezzi, molti dei quali rari

I Masteros of the Universe (comunemente abbreviati in MOTU tra gli appassionati), nati come action-figures sono poi diventati anche protagonisti di cartoons e fumetti. Parliamo di una storia che ancora oggi, dopo trent’anni, è argomento di grande interesse per i collezionisti. E naturalmente, come sempre avviene, oggi è diventato difficile reperire dei pezzi d’epoca in perfette condizioni, come se fossero appena usciti di fabbrica. Questo vale per i personaggi ma ancora di più per castelli e paesaggi, giochi di grandi dimensioni che in Italia furono venduti in tirature abbastanza limitate a causa del loro prezzo all’epoca proibitivo.