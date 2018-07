Monforte d’Alba: Steve Hackett “Genesis revisited, Solo Gems & GTR” 2018 tour de force!

Steve Hackett torna in Italia con un nuovo entusiasmante show, dopo i successi e i “sold out” dei tour del 2015, 2016 e 2017. Il leggendario chitarrista inglese si esibirà in cinque imperdibili live, prodotti da Musical Box 2.0 Promotion e Ventidieci, e salirà sul palco dell’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba il 7 luglio. Protagonisti saranno gli album più acclamati, co-scritti coi Genesis - "Supper's Ready", "Dancing with the Moonlit Knight", "Fountain of Salmacis", "Firth of Fifth", "The Musical Box" - e alcuni rari brani, non più eseguiti dal vivo dagli anni Settanta quali "One for the Vine" e "Inside & Out".

Non mancheranno le sue preziose gemme da solista, un omaggio ai 40 anni di “Please Do not Touch” ed una versione speciale dei GTR "When The Heart Rules The Mind"; brani vecchi e nuovi, come quelli tratti dal più recente ed avanguardistico “The Night Siren”. Dagli anni Settanta ad oggi, Steve Hackett ha percorso una carriera straordinaria, prima con i Genesis ed in seguito come solista, pubblicando oltre 30 album, oltre al grandissimo successo in Nord America con il supergruppo GTR.

Hackett è stato l’inventore di tecniche come il tapping e lo sweep-picking ed ha influenzato diverse generazioni di chitarristi, tra cui Eddie Van Halen e Brian May, per citarne alcuni. Riconosciuto come uno dei musicisti più innovativi nella scena rock dei nostri tempi, Steve Hackett continua a percorrere i sentieri della creatività musicale senza sosta, nel 2010 è entrato nella prestigiosa Rock & Roll Hall of Fame. Sul palco con Steve Hackett un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Gary O'Toole (Kylie Minogue, Chrissie Hynde); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy). Il “2018 Tour De Force” di Steve Hackett con “Genesis Revisited, Solo Gems & GTR”, è un vero e proprio viaggio attraverso le più suggestive atmosfere del genere prog. Un appuntamento immancabile!