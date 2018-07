Ceva, l'amministrazione conferma: "Lavoriamo senza sosta per far nascere un polo agroalimentare"

Il progetto di un polo agroalimentare nei locali dell'ILSA è molto vicino alla sua concretizzazione: dopo la nostra anticipazione del 14 giugno, l'amministrazione comunale di Ceva ha annunciato di essere al lavoro "per la realizzazione di un moderno centro polifunzionale, mettendo a disposizione uno spazio facente parte di un edificio storico, tutelato dalla Soprintendenza alle Belle Arti" (l'ex fabbrica "ILSA").

"Il nostro obiettivo", ha affermato Vincenzo Bezzone, assessore all'Agricoltura, "consiste nel dare vita a un luogo ad alta valenza collettiva, ove esista la possibilità di valorizzare i prodotti del territorio, in particolare cereali, legumi, miele e funghi, attraverso l'acquisto e la messa a disposizione di varie attrezzature per le lavorazioni atte ad accorciare la filiera e a garantirne la tracciabilità, la creazione di una vetrina espositiva dei prodotti stessi e la realizzazione di momenti formativo-didattici per consumatori e studenti, al fine di sensibilizzare e fare crescere le informazioni sui prodotti agricoli (ma anche enogastronomici) che da essi possono derivare. Tengo inoltre a precisare che le lavorazioni sono ad emissioni zero, ossia non contemplano nel modo più assoluto il rilascio di polveri e inquinanti in atmosfera, nell'integrale rispetto ambientale".

FINANZIAMENTI E SOSTEGNI - Determinante, in tal senso, il contributo di 70mila euro erogato dalla Fondazione CRC, che ha promosso a pieni voti il progetto della Giunta Vizio. Non sono mancati inoltre il consenso e le manifestazioni di interesse a favore dell'iniziativa da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Langa, dell'Unione dei Comuni del Cebano, del Gal Langhe e Roero, del Gal Mongioie, di Coldiretti, del Comune di Mombarcaro e del Consorzio per la Valorizzazione dei Legumi e dei Cereali dell'Alta Langa.

DIDATTICA E TURISMO - Il polo agroalimentare potrà anche ospitare iniziative turistiche, ricreative gastronomiche e di aggregazione, finalizzate ad ampliare la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle produzioni agricole del territorio. Cittadini, famiglie e scuole potranno usufruire dei locali anche per scopi didattici. L'affluenza turistica del territorio potrà inoltre beneficiare delle proposte ludiche e gastronomiche organizzate all'uopo, per acuire la percezione del patrimonio di biodiversità di cui è ricco il territorio.

PARERI POSITIVI - In merito a quest'iniziativa non mancano poi le benedizioni dei rappresentanti di enti e consorzi, a cominciare da Marcello Gatto, presidente del Consorzio Valorizzazione Cereali e Legumi dell'Alta Langa. "Un progetto di questo tipo - ha asserito - ha un'ampia valenza sociale, con ricadute su tutta la zona. Il territorio rurale del Cebano, dell'Alta Langa, e delle valli attigue godrà di un beneficio immediato, potendo utilizzare queste strutture, opportunamente adeguate, per la realizzazione di svariate lavorazioni e per valorizzare e trasformare le produzioni di eccellenza, nate e appartenenti ai vari territori di produzione". "L'intuizione del Comune di Ceva", ha invece dichiarato Gianni Gentile, segretario di zona della Coldiretti di Mondovi-Ceva, "così come quelle che lodevolmente sono nate e nasceranno sul territorio, sarà certamente linfa vitale per la valorizzazione, la lavorazione e la diffusione dei prodotti delle imprese agricole e la creazione di filiere importanti di queste vallate. Alcuni Comuni limitrofi hanno già sviluppato e investito in lodevoli iniziative in questi ultimi anni, come Mombarcaro per il consorzio patata dell'Alta Valle Belbo o Sale San Giovanni, che ha adeguato un punto vendita comunale di prodotti agricoli, e ci risulta che altri stiano attivando importanti iniziative sul settore agricolo come Camerana, Prunetto, Paroldo e Torresina. Auspichiamo che siano da esempio perché si crei un vero volano di iniziative per il settore agricolo, in grado di garantire la manutenzione e la valorizzazione di un territorio incantevole".

"RIQUALIFICHEREMO IL MULINO SPICA" - Si è detto entusiasta anche Massimiliano Romano, sindaco di Camerana: "A fronte di una domanda crescente di prodotti realmente biologici, tutte le iniziative che stanno nascendo contribuiscono sicuramente allo sviluppo dell'economia agricola locale e non solo. L'Alta Langa e il Cebano possono dare molto in tal senso, se sapranno operare in sinergia e spirito di collaborazione, costruendo un'offerta di prodotti di alta qualità e creando nuove opportunità di lavoro per giovani in agricoltura. Noi faremo la nostra parte con il progetto di valorizzazione dei cereali antichi e la riqualificazione del mulino Spica, pronti ad ogni collaborazione che porti al raggiungimento di obiettivi inevitabilmente comuni".

"CREDIAMOCI" - L'ultima benedizione è giunta da Pietro Contegiacomo, presidente dell'associazione "Amici della Tanaria", che ha raccontato: "Erano gli anni Novanta quando un manipolo di giovani e meno giovani aveva individuato nell'ex cotonificio una grande opportunità per creare uno spazio aggregativo di notevole interesse. Facevo parte di quel gruppo e quindi non posso che compiacermi delle nuove indicazioni dell'amministrazione. Oggi l'immobile ha mantenuto, quasi integro, il suo aspetto austero di ex complesso industriale e ha conservato, per fortuna, le potenzialità per diventare un polo attrattivo. Il parco, circoscritto, è molto bello e può solo migliorare la nuova e bella vitalità 'produttiva' dettata dall'area dedicata alle aule di 'meccanica' del CFP, la bocciofila e i campi da tennis, oltre la struttura della mensa. I piccoli produttori, di altissima qualità, la nuova agricoltura che ci circonda legata alla tradizione e all'innovazione, la posizione logistica e le possibilità di sviluppo hanno tutte le caratteristiche per diventare molto più che un contenitore. I territori del Cebano e della valle Tanaro hanno un grosso potenziale di crescita, ma dobbiamo essere noi a crederci per primi e a saperli far crescere".