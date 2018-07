Roero Music Fest: il jazz internazionale con vista sulle colline Unesco

Giunge quest’anno alla quinta edizione il Roero Music Fest, la grande festa del jazz internazionale con vista sulle colline Unesco organizzata da Milleunanota in collaborazione con l’associazione Anforianus di Santa Vittoria d’Alba.

Anche quest’anno tutti i concerti della rassegna, in programma fino al 7 luglio, con anteprime nazionali, produzioni originali e ospiti di livello mondiale, saranno a ingresso gratuito; si terranno alle 21 nell’auditorium alla Confraternita di San Francesco e in caso di pioggia all’interno della Confraternita.

Il festival, frutto della collaborazione fra due sodalizi del territorio di Langhe e Roero come Anforianus e Milleunanota; quest’ultima si è contraddistinta in questi nove anni per dare vita a rassegne, festival ed eventi sostenibili da un punto di vista economico e di innovazione artistica, non dimenticando di soddisfare le esigenze del pubblico che numericamente è equiparabile a quello di rassegne con budget molto più elevati: “Sono da sempre convinto che il pubblico sappia riconoscere una proposta artistica di valore, indipendentemente dalle economie a disposizione, e che nel mondo e in Italia ci siano qualità artistiche elevate da valorizzare e far circuitare”, commenta il direttore artistico Filippo Cosentino.

Programma

Venerdì 6 luglio Main Stage: William Lenihan / Filippo Cosentino & Sogni d’Alba strings 4et feat Quartetto effe - Italian film music & originals William Lenihan chitarra classica/classical guitarFilippo Cosentino chitarra classica e baritona/classical and baritone guitarAnna Nenascheva violino/violinAnna Casottana violino/violinAnnarita Crescente viola/violaLuisa Franchin violoncello/cello. Il celebre chitarrista americano William Lenihan, noto per il suo lavoro sia nel jazz che nella musica contemporanea con collaborazioni tra cui Jay Oliver, Bob Brookmeyer, Ron Carter e Marc Copland, si esibirà al fianco dell’artista albese Filippo Cosentino per eseguire le più celebri colonne sonore dalla musica italiana. Questa formazione con il quartetto d’archi è già stata proposta dai due all’Università di St. Louis (Missouri) nell’autunno scorso, quando Cosentino è stato protagonista di una lecture e di un concerto nell’ateneo statunitense. AfteRMF: Cenere Lorenzo Giordano: batteria Edoardo Crosetto: basso elettrico Alessandro Giordano: chitarra elettrica Fabio Paradiso: voce e fluato traverso I Cenere nascono a Savigliano nel 2014. Le loro atmosfere sonore, permeate dalla nebbia della piana saluzzese, si ispirano alla scena alternative e post-rock italiana degli anni '90: cantato italiano e riff grezzi cozzano con aforistici interventi di flauto traverso, toccando Marlene Kuntz, Afterhours e Verdena, senza disdegnare contaminazioni brit. Dopo aver registrato nel 2015 l'EP Betelgeuse con il nome di WhiteWashers, sono ora impegnati nella scrittura di nuovi inediti per la realizzazione di un prossimo album

Sabato 7 luglio

A grande richiesta torna sul palco del Roero Music Fest il giornalista e critico musicale Alceste Ayroldi, una delle penne più celebri di Musica Jazz, con una lezione concerto su “Il jazz Visivo - Jazz and Arts together for an unbelievable events of sound and lights” AfteRMF:RawFrame - presentazione del disco d’esordio Side Sight (Naked Tapes) Andrea Bolzoni - chitarra elettrica Salvatore Satta - basso elettrico Daniele Frati - Batteria I Raw Frame suonano insieme per la prima volta nel quartetto Ascopo Dilocrio, una band che tra il 2007 e il 2008 si cimenta in scanzonati connubi tra jazz e progressive metal, liscio e canzoni per la tv. Il coraggio un po' incosciente di quegli anni, a partire dal nome del gruppo, dall'idea di non precludersi nessuno stimolo espressivo e da un uso dell'elettronica mai fine a sé stesso, lascia un'impronta indelebile sul trio composto da Andrea Bolzoni alla chitarra, Daniele Frati alla batteria e Salvatore Satta al basso. Dopo un lungo periodo di gestazione, i Raw Frame presentano all'Umbria Jazz Contest del 2012 alcuni brani originali, poi confluiti nell'album d'esordio Krakovia. Da allora la formazione si orienta verso il superamento dei cliché puristi e, in egual misura, delle derive free in cui avverte esser precipitata buona parte della scena jazz che la circonda, cercando di sviluppare un linguaggio ricco di colori ed emozioni, tanto imprevedibile quanto ancorato a strutture classiche. L'album Side Sight (2017) è un ulteriore passo in questa direzione.

Durante le serate sono presenti punti bar e degustazione.

Il festival è possibile grazie al contributo della Consulta Comunale dei Giovani di Santa Vittoria d’Alba, della Biblioteca Comunale e della Pro Loco, che ringraziamo, insieme agli sponsor.

Informazioni: http://www.roeromusicfest.com